Ограничения почты

Ограничения почты

При использовании почты в Timeweb действуют определенные ограничения, которые включают в себя:

Ограничения почтового кластера Timeweb

Эти ограничения касаются всех ящиков, созданных в панели управления в разделе «Почта». Ограничения действуют для всех услуг и тарифов, включая VDS и выделенные серверы, в том числе без администрирования.

  • Использование почты недоступно до оплаты основной услуги — хостинга, VDS или выделенного сервера.  
  • Запрещено использование несуществующих или поддельных обратных адресов электронной почты при отправке электронных писем.
  • Запрещена подмена отправителя: e-mail авторизации должен совпадать с e-mail отправителя.
  • Установлены ограничения переадресаций:
    • отключены перекрестные пересылки (такие как «А -> B, B -> A»);
    • отключены все пересылки после первой (в цикле «A -> B -> C» пересылка «B -> C» будет проигнорирована).
  • Максимальный размер почтового сообщения — 25 Мб.
  • Максимальное количество получателей сообщения — не более 100.
  • Максимальное количество писем, отправляемых со всех почтовых ящиков, — не более 2000 в сутки и не более 5 в секунду. 
  • Для ящиков на технических доменах ограничение — не более 50 писем в сутки на аккаунт. 
  • При использовании веб-интерфейса roundcube.timeweb.ru максимальное количество получателей письма — 10. 

Ограничения на отправку писем с сервера

Эти ограничения актуальны для виртуального хостинга и выделенных серверов с нашим администрированием. 

  • Максимальное количество писем, отправляемых с сервера:
    • для выделенных серверов с администрированием — не более 10000 в час;
    • для тарифов 1Сайт, Eterno, Premium, CMS-тарифов «PRO» — не более 1000 в час;
    • для тарифов Year+, Optimo+, Century+, Millennium+, CMS-тарифов «Старт» — не более 500 в час и не более 2000 в сутки.

Отправка писем с VDS-серверов и серверов без администрирования никак не ограничивается с нашей стороны.

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