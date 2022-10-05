Ограничения почты

При использовании почты в Timeweb действуют определенные ограничения, которые включают в себя:

Ограничения почтового кластера Timeweb

Эти ограничения касаются всех ящиков, созданных в панели управления в разделе «Почта». Ограничения действуют для всех услуг и тарифов, включая VDS и выделенные серверы, в том числе без администрирования.

Использование почты недоступно до оплаты основной услуги — хостинга, VDS или выделенного сервера.

Запрещено использование несуществующих или поддельных обратных адресов электронной почты при отправке электронных писем.

Запрещена подмена отправителя: e-mail авторизации должен совпадать с e-mail отправителя.

Установлены ограничения переадресаций:

отключены перекрестные пересылки (такие как «А -> B, B -> A»);



отключены все пересылки после первой (в цикле «A -> B -> C» пересылка «B -> C» будет проигнорирована).

Максимальный размер почтового сообщения — 25 Мб.

Максимальное количество получателей сообщения — не более 100.

Максимальное количество писем, отправляемых со всех почтовых ящиков, — не более 2000 в сутки и не более 5 в секунду.

Для ящиков на технических доменах ограничение — не более 50 писем в сутки на аккаунт.

При использовании веб-интерфейса roundcube.timeweb.ru максимальное количество получателей письма — 10.

Ограничения на отправку писем с сервера

Эти ограничения актуальны для виртуального хостинга и выделенных серверов с нашим администрированием.

Максимальное количество писем, отправляемых с сервера: для выделенных серверов с администрированием — не более 10000 в час; для тарифов 1Сайт, Eterno, Premium, CMS-тарифов «PRO» — не более 1000 в час; для тарифов Year+, Optimo+, Century+, Millennium+, CMS-тарифов «Старт» — не более 500 в час и не более 2000 в сутки.



Отправка писем с VDS-серверов и серверов без администрирования никак не ограничивается с нашей стороны.