Хостинг сайтов в
России

Универсальная услуга для создания и размещения
сайтов любой сложности и загруженности
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Тариф
Классический
Срок аренды
1 год
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На любом тарифе
вам доступны

Бесплатная почта
Рассылайте email-сообщения клиентам со своего домена и получайте новые заявки
Быстрое создание сайта
Пользуйтесь каталогом CMS и загружайте проекты через удобный менеджер файлов
Безлимитное количество доменов
Подключайте любое количество доменов и не беспокойтесь о лимитах
Командный доступ
Нужно дать доступ к проекту разработчику? Предоставьте для него аккаунт с ограниченными правами
Простой файловый
менеджер
Адаптирован для новичков – вносите изменения в проекты прямо в панели управления
Персональные тарифы
Подойдут для любых проектов: от сайтов-визиток до сложных веб-приложений

Бережно перенесем
ваши сайты

И подарим 3 месяца бесплатного виртуального хостинга в подарок!
Поможем с подбором оптимального тарифа
Бесплатно перенесем все данные со стороннего хостинга
Проверим и убедимся, что все работает, как надо

Все тарифы
включают в себя

Неограниченный и бесплатный трафик
Паролирование директорий
Мощные серверы с высокими лимитами
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок
Ежедневное резервное копирование
Управление задачами по расписанию - Cron
MySQL 5.6 / 5.7, PHP 5.3 / 5.4 / 5.6 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4, 8.0, APC (PHP 5.3, 5.4), Zend OPcache (PHP 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0,), memcached, phpMyAdmin Perl 5, Parser, Python 2.7 / 3.4 / 3.6, C++
Неограниченное количество почтовых ящиков
Настройка рассылок/пересылок, автоответчика
SSH, sFTP/FTP, SCP доступ (безопасное копирование)
POP3, IMAP, SMTP сервисы с шифрованием для работы с почтой
Поддержку неограниченного числа доменов
Защищённый Web-интерфейс для работы с почтой
Управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами
Настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте
Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера
Защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация)
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SLA, условия предоставления услуг
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Правила и ограничения
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Публичная оферта и договоры
App Store Play Store

Что такое виртуальный хостинг?

Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) – это одна из разновидностей хостинга, цель которой – предоставить пользователю пространство, где он сможет размещать свои веб-проекты. Благодаря этой услуге вы получает в аренду все необходимое оборудование для запуска бизнеса в интернете. Каждому клиенту предоставляется процессор, оперативная память и дисковое пространство. При этом компания берет на себя всю сложную работу – настройку сервера и программного обеспечения.


Изнутри виртуальный хостинг представляет собой сервер, на котором размещено сразу несколько веб-проектов от разных клиентов. Они разделяют между собой ресурсы и получают нужные мощности для работы сайтов и иных задач. Таким образом стоимость за хостинг остается небольшой, а услуга пользуется высоким спросом среди пользователей.

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Аренда хостинга в России

Использование услуг хостинга с Timeweb – это просто. Мы предоставляем не только место для проекта, но и предлагаем широкий набор программного обеспечения, которое поможет в развитии веб-ресурсов любого уровня.

Запустить проект с хостингом от Timeweb вы можете буквально в несколько кликов. Все, что нужно – это выбрать необходимую CMS из каталога и пройти небольшую регистрацию. Затем уже можно загружать файлы готового проекта на сервер и продолжать работу с ним. В этом вам помогут утилиты сервиса: интуитивно-понятный менеджер файлов, FTP-клиент, подключение по SSH и многое другое.

Также вам не обязательно подключать доменное имя – при регистрации мы предоставляем тестовый домен, который автоматически подключается к сайту. Он поможет вам сразу протестировать проект без лишних действий.

Помимо всего прочего, в Timeweb мы позаботились о панели управления. Это продукт с интуитивно-понятным интерфейсом, в котором можно полностью администрировать любой продукт без обращения к сторонним программам. Для каждого пользователя доступены: удобный раздел с заказом домена из любой зоны, планировщик задач Cron, бесплатная персональная почта, SSL-сертификат, аналитический раздел о работе проекта и многое другое. Благодаря этому вы можете разрабатывать и поддерживать работу сайтов любых масштабов прямо в панели управления.

Дополнительно в услуги хостинга входит защита от DDoS-атак, вирусов и прочих сбоев. А чтобы обезопасить клиентские аккаунты еще лучше, каждый день проводится резервное копирование пользовательских данных. Если по какой-то причине произойдет что-то не так, всегда можно восстановить информацию. Также вы можете воспользоваться дополнительным пакетом услуг – антивирусом, защитником от угроз и спама, и прочим. Получить полный спектр защиты аккаунт можно во время оплаты аренды – достаточно отметить нужные пункты галочкой.

Хостинг на территории РФ от Timeweb – выбор каждого, кто хочет обеспечить бесперебойную работу своих онлайн-ресурсов и получить для них надежную защиту. Переходите к оплате услуги и не беспокойтесь о сложных технических вещах – мы уже обо всем позаботились.

Преимущества аренды хостинга в России от Timeweb

  • Адаптированная под новичков панель управления
  • Тестовый период хостинга на 10 дней
  • Заботливая и профессиональная техническая поддержка 24/7
  • Ежедневной резервное копирование данных
  • Бесплатный SSL-сертификат
  • Сервера для любых проектов с высокими лимитами
  • Перенос любого проекта с другого хостинга
  • Приложение на популярных платформах Android и iOS
  • Разные варианты оплаты хостинга – счетом, квитанцией, картой или бонусами

Как купить хостинг в России

Арендовать хостинг в Timeweb вы можете на главной странице. Выберите подходящий тариф, пройдите простую регистрацию и оплатите тарифный план в разделе «Дашборд». Для каждого пользователя мы дарим 10-дневный пробный период, в ходе которого вы можете ознакомиться со всеми функциями сервиса, включая размещение проекта на тестовом домене.