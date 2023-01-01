Аренда хостинга в России

Использование услуг хостинга с Timeweb – это просто. Мы предоставляем не только место для проекта, но и предлагаем широкий набор программного обеспечения, которое поможет в развитии веб-ресурсов любого уровня.

Запустить проект с хостингом от Timeweb вы можете буквально в несколько кликов. Все, что нужно – это выбрать необходимую CMS из каталога и пройти небольшую регистрацию. Затем уже можно загружать файлы готового проекта на сервер и продолжать работу с ним. В этом вам помогут утилиты сервиса: интуитивно-понятный менеджер файлов, FTP-клиент, подключение по SSH и многое другое.

Также вам не обязательно подключать доменное имя – при регистрации мы предоставляем тестовый домен, который автоматически подключается к сайту. Он поможет вам сразу протестировать проект без лишних действий.

Помимо всего прочего, в Timeweb мы позаботились о панели управления. Это продукт с интуитивно-понятным интерфейсом, в котором можно полностью администрировать любой продукт без обращения к сторонним программам. Для каждого пользователя доступены: удобный раздел с заказом домена из любой зоны, планировщик задач Cron, бесплатная персональная почта, SSL-сертификат, аналитический раздел о работе проекта и многое другое. Благодаря этому вы можете разрабатывать и поддерживать работу сайтов любых масштабов прямо в панели управления.

Дополнительно в услуги хостинга входит защита от DDoS-атак, вирусов и прочих сбоев. А чтобы обезопасить клиентские аккаунты еще лучше, каждый день проводится резервное копирование пользовательских данных. Если по какой-то причине произойдет что-то не так, всегда можно восстановить информацию. Также вы можете воспользоваться дополнительным пакетом услуг – антивирусом, защитником от угроз и спама, и прочим. Получить полный спектр защиты аккаунт можно во время оплаты аренды – достаточно отметить нужные пункты галочкой.

Хостинг на территории РФ от Timeweb – выбор каждого, кто хочет обеспечить бесперебойную работу своих онлайн-ресурсов и получить для них надежную защиту. Переходите к оплате услуги и не беспокойтесь о сложных технических вещах – мы уже обо всем позаботились.