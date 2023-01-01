Покупая услугу виртуального хостинга в Уфе от компании Timeweb, вы получаете платформу с высоким аптаймом, современным оборудованием и круглосуточной профессиональной поддержкой.
Мы предлагаем несколько наборов прекрасно сбалансированных тарифов.
Все новые клиенты смогут воспользоваться бесплатным тестовым режимом в течение 10 дней. За это время вы на практике сможете убедиться во всех преимуществах хостинга Timeweb. Если клиент оплачивает хостинг сроком на 1 год или более, домен в зоне .ru или .рф мы даем в подарок. При переносе сайта с другого хостинга наша компания предоставляет 3 месяца бесплатного использования.
Также мы предлагаем купить хостинг с VDS – виртуальным выделенным сервером, который можно использовать для различных целей (создания VPN, ботов, IP-ATC, почтового сервера, мобильных приложений, парсеров, Jira, Redmine, SVN и т.д.).
А для высоконагруженных интернет-магазинов, порталов с высокой посещаемостью, игровых и MMO-серверов вы можете заказать аренду реального физического сервера.