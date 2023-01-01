Хостинг сайтов в
Уфе

Универсальная услуга для создания и размещения
сайтов любой сложности и загруженности
Фильтры
Тариф
Классический
Срок аренды
1 год
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На любом тарифе
вам доступны

Бесплатная почта
Проверяйте персональную почту прямо в панели управления и настраивайте коммуникацию с клиентами через рассылки
Удобное создание сайта
Несколько кликов и ваш проект готов к работе. Наполняйте его контентом и привлекайте клиентов
Безлимитное количество доменов
Подключайте любое количество доменных имен – мы не ставим лимитов
Командный доступ
Контролируйте права доступа своих сотрудников
Простой файловый
менеджер
С ним справится даже начинающий. Загружайте, удаляйте и корректируйте данные без усилий
Персональные тарифы
Нужно больше мощности? Измените тариф в несколько кликов под нужную задачу

Бережно перенесем
ваши сайты

И подарим 3 месяца бесплатного виртуального хостинга в подарок!
Поможем с подбором оптимального тарифа
Бесплатно перенесем все данные со стороннего хостинга
Проверим и убедимся, что все работает, как надо

Все тарифы
включают в себя

Неограниченный и бесплатный трафик
Паролирование директорий
Мощные серверы с высокими лимитами
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок
Ежедневное резервное копирование
Управление задачами по расписанию - Cron
MySQL 5.6 / 5.7, PHP 5.3 / 5.4 / 5.6 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4, 8.0, APC (PHP 5.3, 5.4), Zend OPcache (PHP 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0,), memcached, phpMyAdmin Perl 5, Parser, Python 2.7 / 3.4 / 3.6, C++
Неограниченное количество почтовых ящиков
Настройка рассылок/пересылок, автоответчика
SSH, sFTP/FTP, SCP доступ (безопасное копирование)
POP3, IMAP, SMTP сервисы с шифрованием для работы с почтой
Поддержку неограниченного числа доменов
Защищённый Web-интерфейс для работы с почтой
Управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами
Настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте
Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера
Защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация)
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SLA, условия предоставления услуг
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Правила и ограничения
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Публичная оферта и договоры
App Store Play Store

Что такое виртуальный хостинг?

Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) – это место, где находятся сайты. Без него пользователи не смогут увидеть ваш проект и как-то с ним взаимодействовать. Чтобы клиенты стали покупать и оставлять заявки, сайт размещается на виртуальном хостинге. Эта услуга предоставляет все необходимое оборудование для поддержания бесперебойной работы. Отвечает за нее хостинг-провайдер – он обеспечивает надежность программного обеспечения и самостоятельно проводит настройки серверов.


Проекты нескольких клиентов размещаются сразу на одном сервере. Таким образом услуга по предоставлению хостингового пространства обходится намного дешевле, чем аренда целого сервера.

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Покупая услугу виртуального хостинга в Уфе от компании Timeweb, вы получаете платформу с высоким аптаймом, современным оборудованием и круглосуточной профессиональной поддержкой.

Тарифы хостинга Timeweb 

Мы предлагаем несколько наборов прекрасно сбалансированных тарифов.

  • Если вам нужна аренда хостинга в Уфе для «мощного» сайта с большой посещаемостью, например, для интернет-магазина, рекомендуем рассмотреть один из тарифов в разделе нашего сайта «Хостинг для 1С-Битрикс». У вас есть выбор из трех вариантов: «1Сайт», «Eterno» и «Premium». Данные тарифы отличаются объемом выделенного на NVMe-накопителе места, большим количеством сайтов и баз данных.
  • Если вы выбираете хостинг сайтов в Уфе для размещения менее ресурсоемкого проекта, скажем, блога или сайта-визитки, обратите внимание на один из тарифов виртуального хостинга: «Year+», «Optimo+», «Century+» или «Millennium+». Тарифы отличаются объемом пространства на диске, числом сайтов и баз данных. Во все эти предложения включено ежедневное создание резервных копий с хранением в течение 30 дней, техподдержка 24/7, SSL-сертификаты и персональная бесплатная почта на домене.
  • Если вы собираетесь использовать одну из популярных CMS (WordPress, Joomla или Drupal), мы предлагаем вашему вниманию специальные тарифы – «Старт» для простых сайтов и «Pro» для нагруженных, требовательных к ресурсам сервера, проектов. Все эти тарифы разработаны специально для оптимальной работы данных CMS.

Все новые клиенты смогут воспользоваться бесплатным тестовым режимом в течение 10 дней. За это время вы на практике сможете убедиться во всех преимуществах хостинга Timeweb. Если клиент оплачивает хостинг сроком на 1 год или более, домен в зоне .ru или .рф мы даем в подарок. При переносе сайта с другого хостинга наша компания предоставляет 3 месяца бесплатного использования.

Также мы предлагаем купить хостинг с VDS – виртуальным выделенным сервером, который можно использовать для различных целей (создания VPN, ботов, IP-ATC, почтового сервера, мобильных приложений, парсеров, Jira, Redmine, SVN и т.д.).

А для высоконагруженных интернет-магазинов, порталов с высокой посещаемостью, игровых и MMO-серверов вы можете заказать аренду реального физического сервера.