Что такое виртуальный хостинг?

Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) – это место, где находятся сайты. Без него пользователи не смогут увидеть ваш проект и как-то с ним взаимодействовать. Чтобы клиенты стали покупать и оставлять заявки, сайт размещается на виртуальном хостинге. Эта услуга предоставляет все необходимое оборудование для поддержания бесперебойной работы. Отвечает за нее хостинг-провайдер – он обеспечивает надежность программного обеспечения и самостоятельно проводит настройки серверов.

Проекты нескольких клиентов размещаются сразу на одном сервере. Таким образом услуга по предоставлению хостингового пространства обходится намного дешевле, чем аренда целого сервера.