Хостинг сайтов в
Волгограде

Универсальная услуга для создания и размещения
сайтов любой сложности и загруженности
Фильтры
Тариф
Классический
Срок аренды
1 год
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На любом тарифе
вам доступны

Бесплатная почта
Отправляйте своим клиентам рассылки и настраивайте продажи через email-коммуникацию
Быстрое создание сайта
Добавляйте новые проекты за считанные минуты через удобный каталог CMS. Наполняйте сайты контентом и получайте заявки в короткие сроки
Безлимитное количество доменов
Подключайте сразу несколько доменных имен без каких-либо ограничений
Командный доступ
Создавайте проекты вместе с командой разработчиков. Предоставляйте доступ к аккаунту с лимитированными правами
Простой файловый
менеджер
Редактируйте проекты внутри панели через интуитивно-понятный интерфейс. Менеджер файлов будет понятен даже новичку
Персональные тарифы
Выбирайте тарифные планы для любых целей и задач. Улучшайте технические характеристики по мере необходимости прямо в панели управления

Бережно перенесем
ваши сайты

И подарим 3 месяца бесплатного виртуального хостинга в подарок!
Поможем с подбором оптимального тарифа
Бесплатно перенесем все данные со стороннего хостинга
Проверим и убедимся, что все работает, как надо

Все тарифы
включают в себя

Неограниченный и бесплатный трафик
Паролирование директорий
Мощные серверы с высокими лимитами
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок
Ежедневное резервное копирование
Управление задачами по расписанию - Cron
MySQL 5.6 / 5.7, PHP 5.3 / 5.4 / 5.6 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4, 8.0, APC (PHP 5.3, 5.4), Zend OPcache (PHP 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0,), memcached, phpMyAdmin Perl 5, Parser, Python 2.7 / 3.4 / 3.6, C++
Неограниченное количество почтовых ящиков
Настройка рассылок/пересылок, автоответчика
SSH, sFTP/FTP, SCP доступ (безопасное копирование)
POP3, IMAP, SMTP сервисы с шифрованием для работы с почтой
Поддержку неограниченного числа доменов
Защищённый Web-интерфейс для работы с почтой
Управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами
Настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте
Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера
Защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация)
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SLA, условия предоставления услуг
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Правила и ограничения
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Публичная оферта и договоры
App Store Play Store

Что такое виртуальный хостинг?

Хостинг (от англ. Hosting) – это пространство для размещения сайтов в интернете, предоставляемое хостинг-провайдером. Вы можете пользоваться всеми необходимыми ресурсами для поддержания работы веб-проекта: процессором, местом на диске и оперативной памятью. Не нужно беспокоиться и за настройку серверов – всем этим занимается хостер.


Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) означает, что на одном сервере находится сразу несколько проектов, где для каждого отведено отдельное место. При этом оперативная память и процессор общие – они разделяются между всеми проектами. Такой подход безопасен и позволяет изолировать данные пользователей друг от друга.

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Аренда хостинга в Волгограде

Главная задача Timeweb – предоставить пользователям удобное и простое место, где можно без каких-либо проблем размещать проекты любых масштабов и комфортно ими управлять. Для этого мы создали хостинговое пространство, в котором процесс от регистрации до запуска сайта легок и понятен каждому пользователю.

Создать веб-проект на хостинге вы можете за несколько минут. Достаточно открыть «Каталог CMS», выбрать необходимую платформу и пройти несложную регистрацию. Следующим шагом останется только загрузить нужные файлы на сервер и сайт готов к работе. В этом вам помогут встроенные утилиты – файловый менеджер, FTP, текстовый редактор для работы с кодом, SSH-клиент для удаленной работы и многое другое. Подключать домен сразу не обязательно – мы предоставляем тестовое доменное имя, чтобы вы сразу смогли протестировать сайт.

Вместе с этим мы предлагаем наше главное достояние – удобную панель управления. В ней вы получите полный контроль над своими проектами: можно быстро заказать нужный домен, воспользоваться планировщиком задач Cron, подключить SSL-сертификат, настроить почту и многое другое. Таким образом создание и настройка сайта выполняется в одном месте, с которым справится каждый.

Не забываем и про надежность пользовательских данных. На хостинге вам будет предоставлена бесплатная защита от DDoS-атак, вирусов, спама и прочих угроз. И даже если по какой-то причине произойдет сбой, ваши данные все равно останутся невредимыми – в этом помогает ежедневное резервное копирование.

Хостинг от Timeweb в Волгограде подойдет каждому – от небольшого бизнеса до крупной международной корпорации. Купить пространство для своего проекта вы можете прямо сейчас, не беспокоясь о технических нюансах. Мы обеспечим комфортное и функциональное место, а все сложные моменты возьмем на себя.

Преимущества аренды хостинга в волгограде от Timeweb

  • Интуитивно-понятная панель управления
  • 10-дневный тестовый период
  • Дружелюбная техническая поддержка 24/7
  • Резервное копирование пользовательских данных каждый день
  • Бесплатный SSL-сертификат
  • Мощные сервера с высокими лимитами
  • Быстрый и надежный перенос сайта с другого хостинга
  • Удобное мобильное приложение на Android и iOS
  • Оплата услуг хостинга бонусами

Как арендовать хостинг в Волгограде

Получить хостинг с Timeweb – просто. Выберите подходящий тарифный план и получите 10-дневный пробный период. Ознакомьтесь со всеми возможностями платформы или перейдите сразу к аренде хостинга – откройте раздел «Дашборд» и выберите удобный способ оплаты. Для удобства вы можете подключить автоматическое списание средств с карты.