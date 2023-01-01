Что такое виртуальный хостинг?

Хостинг (от англ. Hosting) представляет собой пространство, в котором хранятся сайты и все необходимые файлы для поддержания их работы. Место в аренду предоставляет хостинг-провайдер – он содержит все оборудование в защищенных дата-центрах и следит за их надежностью. Это позволяет обеспечить круглосуточную работу проектов клиентов.

Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) – это одна из вариаций хостинга. Среди пользователей она самая популярная, так как не требует больших затрат и позволяет удобно управлять проектами. В этом помогает функциональная панель управления и встроенные утилиты.