Хостинг сайтов в
Саратове

Универсальная услуга для создания и размещения
сайтов любой сложности и загруженности
Фильтры
Тариф
Классический
Срок аренды
1 год
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На любом тарифе
вам доступны

Персональная почта
Пользуйтесь бесплатным почтовым ящиком и отправляйте письма от имени своего домена
Простое создание сайта
Потратьте всего несколько минут, чтобы разместить сайт на хостинге
Безграничное число доменов
Не ставим никаких ограничений – подключайте домены для всех проектов
Права доступа
Предоставляйте аккаунт разработчику с персональными правами
Простой файловый
менеджер
Вносите изменения в проекты с логичным и понятным интерфейсом
Персональные тарифы
Улучшайте возможности тарифов или изменяйте их прямо в панели управления

Бережно перенесем
ваши сайты

И подарим 3 месяца бесплатного виртуального хостинга в подарок!
Поможем с подбором оптимального тарифа
Бесплатно перенесем все данные со стороннего хостинга
Проверим и убедимся, что все работает, как надо

Все тарифы
включают в себя

Неограниченный и бесплатный трафик
Паролирование директорий
Мощные серверы с высокими лимитами
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок
Ежедневное резервное копирование
Управление задачами по расписанию - Cron
MySQL 5.6 / 5.7, PHP 5.3 / 5.4 / 5.6 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4, 8.0, APC (PHP 5.3, 5.4), Zend OPcache (PHP 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0,), memcached, phpMyAdmin Perl 5, Parser, Python 2.7 / 3.4 / 3.6, C++
Неограниченное количество почтовых ящиков
Настройка рассылок/пересылок, автоответчика
SSH, sFTP/FTP, SCP доступ (безопасное копирование)
POP3, IMAP, SMTP сервисы с шифрованием для работы с почтой
Поддержку неограниченного числа доменов
Защищённый Web-интерфейс для работы с почтой
Управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами
Настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте
Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера
Защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация)
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SLA, условия предоставления услуг
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Правила и ограничения
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Публичная оферта и договоры
App Store Play Store

Что такое виртуальный хостинг?

Хостинг (от англ. Hosting) представляет собой пространство, в котором хранятся сайты и все необходимые файлы для поддержания их работы. Место в аренду предоставляет хостинг-провайдер – он содержит все оборудование в защищенных дата-центрах и следит за их надежностью. Это позволяет обеспечить круглосуточную работу проектов клиентов.


Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) – это одна из вариаций хостинга. Среди пользователей она самая популярная, так как не требует больших затрат и позволяет удобно управлять проектами. В этом помогает функциональная панель управления и встроенные утилиты.

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Хостинг сайтов в Саратове от компании Timeweb отличается быстродействием и высокой производительностью. Веб-проекты, размещенные на нашем надежном, отказоустойчивом оборудовании, всегда доступны для посетителей. При возникновении вопросов вы всегда сможете получить оперативную помощь у специалистов технической поддержки.

Тарифы хостинга Timeweb в Саратове

У нас имеются разнообразные тарифы, удовлетворяющие всем нуждам наших клиентов.

  • В линейке тарифных планов виртуального хостинга мы предлагаем 4 пакета услуг: «Year+», «Optimo+», «Century+» и «Millennium+». Основные отличия между этими тарифами состоят в объеме пространства на диске, количестве сайтов и баз данных. Во все пакеты услуг входит ежедневное создание резервных копий с хранением до 30 дней, круглосуточный саппорт, SSL-сертификат в подарок, а также персональная почта на домене.
  • Также мы предлагаем тарифную сетку для CMS WordPress, Joomla и Drupal. Предложения доступны в двух видах: «Старт» и «Pro». Тариф «Старт» подходит для простых сайтов, на нем можно создать до 10 проектов на 10 Гб. Варианты тарифов «Pro» для указанных CMS позволяют создавать до 30 сайтов на 20 Гб, что идеально подходит для нагруженных проектов.
  • Если вам нужна аренда хостинга в Саратове для «1С-Битрикс», вашему вниманию мы предлагаем тарифы «1Сайт», «Eterno» и «Premium», которые отличаются объемом выделенного на NVMe-диске места, количеством сайтов и баз данных. На всех трех тарифах доступны дополнительные услуги, которые включают больше возможностей по хранению данных на наших серверах, использование дополнительных баз данных, IP-адресов и FTP-логинов, а также лучшие сертификаты безопасности Positive SSL Comodo и Wildcard с выделенным IP-адресом.

Преимущества хостингов для сайтов Timeweb

Наша компания использует техническое обеспечение, позволяющее выделять достаточное количество серверных ресурсов (физическое пространство, объем оперативной памяти и процент процессорного времени) даже для самого сложного и объемного онлайн-проекта.

Наш хостинг подходит не только для CMS «1C-Битрикс» – он полноценно поддерживает и другие системы управления веб-сайтами: HostCMS, NetCat, Amiro.CMS, UMI.CMS и PHPShop. Мы создаем все условия для обеспечения работы этих CMS с максимальной эффективностью.

Если купить хостинг и произвести оплату на год и более, вы сможете существенно сэкономить, так как в этом случае мы предоставляем скидку. Кроме того, вы получите домен в зоне .ru или .рф в подарок.

Тарифные планы хостинга Timeweb включают в себя огромный перечень основных и дополнительных услуг по обеспечению долговременной, надежной и эффективной работы интернет-ресурсов.