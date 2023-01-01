Являясь одним из популярнейших хостингов для сайтов в России (по данным пользовательского рейтинга Hosting List), Timeweb обеспечивает клиентов в Новосибирске мощными серверами со всем необходимым программным обеспечением и круглосуточной защитой данных вкупе с бесперебойной работой.

Timeweb отличается от других хостеров подходом к решению базовых задач. Разработчики хостинга попытались максимально упростить работу с сервером, сделав ее комфортной даже для тех, кто недостаточно хорошо разбирается в IT. В этом помогает и встроенная панель управления, благодаря которой можно интуитивно понять все аспекты работы с сервером.

Кому необходим хостинг?

Аренда хостинга в Новосибирске пригодится тем, кто занимается разработкой веб-приложений или планирует администрировать сайт и ищет для него подходящую площадку. Хостинг Timeweb в этом случае предложит выгодные условия, гибкую систему тарифов, мощное оборудование и программное обеспечение, зачастую отсутствующее у конкурентов.

Услугами Timeweb пользуются сотни тысяч клиентов, и в эту огромную цифру вошли знаменитые бренды, такие как Home Credit Bank, Redmond, MTS, ESET, ГЛОНАСС и Сбербанк. Вы можете стать частью этой компании и лично убедиться, что они доверили Timeweb свои проекты не просто так.

Основные плюсы хостинга Timeweb

Хостинг сайтов в Новосибирске от Timeweb имеет массу преимуществ, и вот лишь часть из них:

Недорогие тарифы с бонусами в виде бесплатного домена и скидками при оплате сразу на год. Быстрая развертка сайта за счет покупки сервера с предустановленными WordPress, Joomla, Drupal и другими CMS. Собственная панель управления, позволяющая создавать базы данных, управлять файлами, принимать почту, подключаться к ресурсу по SSH и даже вести базовую разработку. Поддержка сторонних панелей управления (cPanel, ISPmanager) для виртуальных выделенных серверов. Возможность купить и зарегистрировать домен в веб-интерфейсе хостера. Защита от проникновения на сервер с помощью антивирусного программного обеспечения. Бесплатный тестовый период длительностью 10 дней, позволяющий в полной мере оценить скорость и стабильность работы Timeweb.

Как арендовать хостинг в Timeweb

Хостинг предлагает клиентам несколько решений (в зависимости от сложности проекта и доступного бюджета). Здесь можно арендовать виртуальное пространство на жестком диске одного из серверов для размещения на нем сайта-визитки, а можно сразу купить мощный выделенный сервер, заточенный для работы с тяжелыми системами и видеоиграми.

Чтобы стать клиентом Timeweb, нужно сделать всего пару кликов на официальном сайте, выбрав один из доступных тарифов и указав адрес электронной почты. Этого достаточно, чтобы запустить тестовый период.

Если не получится выбрать тариф самостоятельно или возникнут другие сложности, то всегда можно обратиться в круглосуточную поддержку Timeweb, которая подберет для вас идеальный хостинг под ваши задачи.