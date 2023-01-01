Хостинг сайтов в
Новосибирске

Универсальная услуга для создания и размещения
сайтов любой сложности и загруженности
Фильтры
Тариф
Классический
Срок аренды
1 год
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Все тарифы списком

На любом тарифе
вам доступны

Персональная почта
Проводите рассылки от домена среди клиентов и налаживайте взаимовыгодные отношения
Быстрое создание сайта
Простой и удобный каталог поможет вам загрузить популярную CMS за считанные минуты
Безграничное число доменов
Забудьте обо всех лимитах – размещайте любое количество доменов
Права доступа
Делитесь доступом к аккаунту с ограниченными правами. Отличный вариант для командной разработки
Простой файловый
менеджер
Вносите изменения на сайте с адаптированным под новичков файловым менеджером
Персональные тарифы
Изменяйте конфигурации тарифных планов не выходя из панели управления

Бережно перенесем
ваши сайты

И подарим 3 месяца бесплатного виртуального хостинга в подарок!
Поможем с подбором оптимального тарифа
Бесплатно перенесем все данные со стороннего хостинга
Проверим и убедимся, что все работает, как надо

Все тарифы
включают в себя

Неограниченный и бесплатный трафик
Паролирование директорий
Мощные серверы с высокими лимитами
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок
Ежедневное резервное копирование
Управление задачами по расписанию - Cron
MySQL 5.6 / 5.7, PHP 5.3 / 5.4 / 5.6 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4, 8.0, APC (PHP 5.3, 5.4), Zend OPcache (PHP 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0,), memcached, phpMyAdmin Perl 5, Parser, Python 2.7 / 3.4 / 3.6, C++
Неограниченное количество почтовых ящиков
Настройка рассылок/пересылок, автоответчика
SSH, sFTP/FTP, SCP доступ (безопасное копирование)
POP3, IMAP, SMTP сервисы с шифрованием для работы с почтой
Поддержку неограниченного числа доменов
Защищённый Web-интерфейс для работы с почтой
Управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами
Настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте
Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера
Защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация)
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SLA, условия предоставления услуг
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Правила и ограничения
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Публичная оферта и договоры
App Store Play Store

Что такое виртуальный хостинг?

Хостинг (от англ. Hosting) – это место, в котором находятся файлы и базы данных сайтов. Услуга предоставляется хостинг-провайдером – он предоставляет ресурсы в аренду и отвечает за качество оборудования.


Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) – это наиболее популярный вариант хостинга. Он универсален и подходит как для небольших проектов, так и для крупномасштабных веб-приложений. Называется хостинг виртуальным, потому что на сервере одновременно находится несколько рабочих пространств с сайтами разных пользователей. Ресурсы выделяются общие, но при этом веб-проекты клиентов работают независимо друг от друга. Небольшое количество оборудования позволяет обслуживать большое количество владельцев, поэтому стоимость за хостинг невысокая.

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Являясь одним из популярнейших хостингов для сайтов в России (по данным пользовательского рейтинга Hosting List), Timeweb обеспечивает клиентов в Новосибирске мощными серверами со всем необходимым программным обеспечением и круглосуточной защитой данных вкупе с бесперебойной работой.

Timeweb отличается от других хостеров подходом к решению базовых задач. Разработчики хостинга попытались максимально упростить работу с сервером, сделав ее комфортной даже для тех, кто недостаточно хорошо разбирается в IT. В этом помогает и встроенная панель управления, благодаря которой можно интуитивно понять все аспекты работы с сервером.

Кому необходим хостинг?

Аренда хостинга в Новосибирске пригодится тем, кто занимается разработкой веб-приложений или планирует администрировать сайт и ищет для него подходящую площадку. Хостинг Timeweb в этом случае предложит выгодные условия, гибкую систему тарифов, мощное оборудование и программное обеспечение, зачастую отсутствующее у конкурентов.

Услугами Timeweb пользуются сотни тысяч клиентов, и в эту огромную цифру вошли знаменитые бренды, такие как Home Credit Bank, Redmond, MTS, ESET, ГЛОНАСС и Сбербанк. Вы можете стать частью этой компании и лично убедиться, что они доверили Timeweb свои проекты не просто так.

Основные плюсы хостинга Timeweb

Хостинг сайтов в Новосибирске от Timeweb имеет массу преимуществ, и вот лишь часть из них:

  1. Недорогие тарифы с бонусами в виде бесплатного домена и скидками при оплате сразу на год.
  2. Быстрая развертка сайта за счет покупки сервера с предустановленными WordPress, Joomla, Drupal и другими CMS.
  3. Собственная панель управления, позволяющая создавать базы данных, управлять файлами, принимать почту, подключаться к ресурсу по SSH и даже вести базовую разработку.
  4. Поддержка сторонних панелей управления (cPanel, ISPmanager) для виртуальных выделенных серверов.
  5. Возможность купить и зарегистрировать домен в веб-интерфейсе хостера.
  6. Защита от проникновения на сервер с помощью антивирусного программного обеспечения.
  7. Бесплатный тестовый период длительностью 10 дней, позволяющий в полной мере оценить скорость и стабильность работы Timeweb.

Как арендовать хостинг в Timeweb

Хостинг предлагает клиентам несколько решений (в зависимости от сложности проекта и доступного бюджета). Здесь можно арендовать виртуальное пространство на жестком диске одного из серверов для размещения на нем сайта-визитки, а можно сразу купить мощный выделенный сервер, заточенный для работы с тяжелыми системами и видеоиграми.

Чтобы стать клиентом Timeweb, нужно сделать всего пару кликов на официальном сайте, выбрав один из доступных тарифов и указав адрес электронной почты. Этого достаточно, чтобы запустить тестовый период.

Если не получится выбрать тариф самостоятельно или возникнут другие сложности, то всегда можно обратиться в круглосуточную поддержку Timeweb, которая подберет для вас идеальный хостинг под ваши задачи.