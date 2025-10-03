Новости и акции

Отличная новость для юридических лиц и ИП. Теперь бухгалтеры могут самостоятельно получать документы с помощью электронного документооборота.

Это можно сделать через сервис «Timeweb.Документы» — для входа в него не требуются логин и пароль от панели управления, достаточно ввести ИНН плательщика и данные платежного поручения.

Акты сверки, которые формируются в «Timeweb.Документах», теперь тоже доступны для получения по ЭДО.

Как получить документы по ЭДО

На сайте Timeweb перейдите в раздел «Бухгалтерские документы» справа вверху и заполните открывшуюся форму. Откроется личный кабинет со всеми документами вашей компании. Чтобы получить нужный документ, наведите на него курсор и нажмите «Отправить по ЭДО». Сервис сам определит вашего оператора и отправит файл в его личный кабинет.

Для получения акта сверки кликните «Сформировать акт сверки» справа вверху. Укажите нужный период и нажмите «Отправить по ЭДО».

Мы, как и раньше, продолжим присылать закрывающие документы через СБИС, но теперь их можно в любой момент получить самостоятельно.

Подробнее об электронных документах и сервисе «Timeweb.Документы» читайте в базе знаний.