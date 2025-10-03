Новости и акции
3 октября 2025
В сервисе «Timeweb.Документы» появилась отправка по ЭДО
25 сентября 2025
Timeweb переходит на тёмную сторону
7 июля 2025
Изменение тарифов с 17 июля 2025 года
10 июня 2025
Изоляция сайтов: защита ваших проектов на хостинге
30 мая 2025
Панель хостинга: что нового
27 мая 2025
Microsoft рассказала о полезной функции штатного антивируса Windows 11
27 мая 2025
Таймвэбу — 19!
18 марта 2025
Обновили раздел «Мои сайты»
3 октября 2025
В сервисе «Timeweb.Документы» появилась отправка по ЭДО
Отличная новость для юридических лиц и ИП. Теперь бухгалтеры могут самостоятельно получать документы с помощью электронного документооборота.
Это можно сделать через сервис «Timeweb.Документы» — для входа в него не требуются логин и пароль от панели управления, достаточно ввести ИНН плательщика и данные платежного поручения.
Акты сверки, которые формируются в «Timeweb.Документах», теперь тоже доступны для получения по ЭДО.
Как получить документы по ЭДО
На сайте Timeweb перейдите в раздел «Бухгалтерские документы» справа вверху и заполните открывшуюся форму. Откроется личный кабинет со всеми документами вашей компании. Чтобы получить нужный документ, наведите на него курсор и нажмите «Отправить по ЭДО». Сервис сам определит вашего оператора и отправит файл в его личный кабинет.
Для получения акта сверки кликните «Сформировать акт сверки» справа вверху. Укажите нужный период и нажмите «Отправить по ЭДО».
Мы, как и раньше, продолжим присылать закрывающие документы через СБИС, но теперь их можно в любой момент получить самостоятельно.
Подробнее об электронных документах и сервисе «Timeweb.Документы» читайте в базе знаний.