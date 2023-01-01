Хостинг сайтов в
Воронеже

Универсальная услуга для создания и размещения
сайтов любой сложности и загруженности
Фильтры
Тариф
Классический
Срок аренды
1 год
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На любом тарифе
вам доступны

Бесплатная почта
Управляйте почтовым ящиком прямо в панели управления и делайте рассылки клиентам от доменного имени
Создание сайта в несколько кликов
Используйте CMS каталог или конструктор, чтобы быстро запустить любой онлайн-ресурс
Поддержка доменов без границ
Подключайте неограниченное число доменов
Права доступа
Разрешите разработчикам работать на своем аккаунте с ограниченным доступом
Простой файловый
менеджер
Работайте над проектами внутри панели управления
Персональные тарифы
Подойдут под любые задачи, тарифы можно корректировать под свои задачи

Бережно перенесем
ваши сайты

И подарим 3 месяца бесплатного виртуального хостинга в подарок!
Поможем с подбором оптимального тарифа
Бесплатно перенесем все данные со стороннего хостинга
Проверим и убедимся, что все работает, как надо

Все тарифы
включают в себя

Неограниченный и бесплатный трафик
Паролирование директорий
Мощные серверы с высокими лимитами
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок
Ежедневное резервное копирование
Управление задачами по расписанию - Cron
MySQL 5.6 / 5.7, PHP 5.3 / 5.4 / 5.6 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4, 8.0, APC (PHP 5.3, 5.4), Zend OPcache (PHP 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0,), memcached, phpMyAdmin Perl 5, Parser, Python 2.7 / 3.4 / 3.6, C++
Неограниченное количество почтовых ящиков
Настройка рассылок/пересылок, автоответчика
SSH, sFTP/FTP, SCP доступ (безопасное копирование)
POP3, IMAP, SMTP сервисы с шифрованием для работы с почтой
Поддержку неограниченного числа доменов
Защищённый Web-интерфейс для работы с почтой
Управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами
Настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте
Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера
Защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация)
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SLA, условия предоставления услуг
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Правила и ограничения
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Публичная оферта и договоры
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Что такое виртуальный хостинг?

Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) предоставляется пользователям, которым нужно разместить свой сайт в интернете. Услуга позволяет взять в аренду оборудование для размещения на нем проектов любых сложностей, будь то сайт-визитка или крупное веб-приложение. Поставкой необходимого «железа» и программного обеспечения занимается хостер – он следит, чтобы все работало без перебоев и гарантирует пользователям комфорт при работе с хостингом.


Внутренняя сторона виртуального хостинга – это сервера, на которых размещаются проекты клиентов. На одном сервере находится сразу несколько сайтов – они потребяют общие ресурсы. Это позволяет хостингу выставлять недорогую стоимость за оказание своих услуг.

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Более 10 лет компания Timeweb занимается предоставлением хостинговых услуг в Воронеже. Мы обеспечиваем высокую скорость и надежность работы ваших сайтов за счет использования высокотехнологичного современного оборудования и инновационных программных систем.

Услуги хостингов для сайтов от Timeweb

Одной из популярных услуг нашей компании в Воронеже является VDS/VPS хостинг – аренда виртуального выделенного сервера с возможностью самостоятельного администрирования.

Вы можете выбрать один из готовых тарифных планов: «Danny», «Scarlett», «Whitney», «Sylvester», «Leo», «Bruce», «Keanu», «Arnold» или подобрать ресурсы для своего сервера в конфигураторе. Для небольших сайтов подойдут начальные недорогие тарифы. Если вас интересует аренда хостинга в Воронеже для крупных проектов, мы также предлагаем подходящие для таких сайтов варианты.

Помимо базовых настроек, таких как размер памяти и место на NVME-диске, вы можете включить в заказ панель управления ISPmanager, сертификат безопасности Sectigo, создание снапшотов, а также защиту от DDoS.

Для большинства тарифов мы используем NVMe-накопители, которые обеспечивают высокую производительность и скорость чтения данных. Если же в первую очередь вам требуется большой объем доступного пространства, предлагаем рассмотреть виртуальные серверы с HDD-дисками. Использование HDD позволит вам купить хостинг по относительно невысокой стоимости по сравнению с сервером на NVMe.

Почему стоит выбрать наш хостинг

Хостинг сайтов в Воронеже включает в себя:

  • Удобную инновационную панель управления, разработанную специально для максимально комфортного управления сервером.
  • Возможность масштабирования ресурсов буквально на лету – в любой момент вы можете изменить количество процессоров и объем оперативной памяти, жестких дисков, скорость доступа к сети интернет.
  • Высокую стабильность работы – в нашей компании используется только промышленное серверное оборудование ведущих мировых производителей.
  • Безопасность ваших проектов – технология виртуализации гарантирует, что только вы будете иметь доступ к вашему серверу.
  • Круглосуточный мониторинг нагрузки, управление каналами связи и оперативное устранение последствий DDoS-атак.

Сразу после оплаты хостинга вы получите готовую к работе виртуальную машину с постоянным размером памяти и диска. При необходимости увеличения ресурсов на выделенных серверах вы сможете легко масштабировать машину за счет увеличения RAM, добавления дискового пространства, скорости передачи данных, количества БД. Для расширения ресурсов просто замените текущий тариф на более дорогой.

Если ресурсов виртуального хостинга или VDS вам все равно будет недостаточно, вы можете взять в аренду физический сервер для размещения на нем сайтов с высокой посещаемостью, 1С-бухгалтерии и других проектов. Наша компания также предлагает различные готовые тарифы для этой услуги либо возможность собрать свой сервер в конфигураторе, гарантируя высочайшую производительность и стабильность работы оборудования.