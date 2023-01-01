Более 10 лет компания Timeweb занимается предоставлением хостинговых услуг в Воронеже. Мы обеспечиваем высокую скорость и надежность работы ваших сайтов за счет использования высокотехнологичного современного оборудования и инновационных программных систем.

Услуги хостингов для сайтов от Timeweb

Одной из популярных услуг нашей компании в Воронеже является VDS/VPS хостинг – аренда виртуального выделенного сервера с возможностью самостоятельного администрирования.

Вы можете выбрать один из готовых тарифных планов: «Danny», «Scarlett», «Whitney», «Sylvester», «Leo», «Bruce», «Keanu», «Arnold» или подобрать ресурсы для своего сервера в конфигураторе. Для небольших сайтов подойдут начальные недорогие тарифы. Если вас интересует аренда хостинга в Воронеже для крупных проектов, мы также предлагаем подходящие для таких сайтов варианты.

Помимо базовых настроек, таких как размер памяти и место на NVME-диске, вы можете включить в заказ панель управления ISPmanager, сертификат безопасности Sectigo, создание снапшотов, а также защиту от DDoS.

Для большинства тарифов мы используем NVMe-накопители, которые обеспечивают высокую производительность и скорость чтения данных. Если же в первую очередь вам требуется большой объем доступного пространства, предлагаем рассмотреть виртуальные серверы с HDD-дисками. Использование HDD позволит вам купить хостинг по относительно невысокой стоимости по сравнению с сервером на NVMe.

Почему стоит выбрать наш хостинг

Хостинг сайтов в Воронеже включает в себя:

Удобную инновационную панель управления, разработанную специально для максимально комфортного управления сервером.

Возможность масштабирования ресурсов буквально на лету – в любой момент вы можете изменить количество процессоров и объем оперативной памяти, жестких дисков, скорость доступа к сети интернет.

Высокую стабильность работы – в нашей компании используется только промышленное серверное оборудование ведущих мировых производителей.

Безопасность ваших проектов – технология виртуализации гарантирует, что только вы будете иметь доступ к вашему серверу.

Круглосуточный мониторинг нагрузки, управление каналами связи и оперативное устранение последствий DDoS-атак.

Сразу после оплаты хостинга вы получите готовую к работе виртуальную машину с постоянным размером памяти и диска. При необходимости увеличения ресурсов на выделенных серверах вы сможете легко масштабировать машину за счет увеличения RAM, добавления дискового пространства, скорости передачи данных, количества БД. Для расширения ресурсов просто замените текущий тариф на более дорогой.

Если ресурсов виртуального хостинга или VDS вам все равно будет недостаточно, вы можете взять в аренду физический сервер для размещения на нем сайтов с высокой посещаемостью, 1С-бухгалтерии и других проектов. Наша компания также предлагает различные готовые тарифы для этой услуги либо возможность собрать свой сервер в конфигураторе, гарантируя высочайшую производительность и стабильность работы оборудования.