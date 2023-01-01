Что такое виртуальный хостинг?

Хостинг (от англ. Hosting) – это пространство, где размещаются онлайн-ресурсы. Он нужен, чтобы пользователи увидели в интернете сайт и смогли найти на нем нужную информацию. Все файлы любых веб-проектов размещаются на серверах, которые обслуживаются хостинг-провайдером. Оборудование находится под защитой в дата-центрах и обеспечивает бесперебойную работу веб-ресурсов.

Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) – это одна из разновидностей хостинга. Она подразумевает размещение сразу нескольких проектов на одном сервере. Благодаря такой конфигурации стоимость за хостинг остается невысокой. Поэтому услуга пользуется популярностью как среди крупных компаний, так и среди частных лиц.