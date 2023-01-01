Хостинг сайтов в
Томске

Универсальная услуга для создания и размещения
сайтов любой сложности и загруженности
Фильтры
Тариф
Классический
Срок аренды
1 год
Подобрать тариф в один клик
Все тарифы списком

На любом тарифе
вам доступны

Бесплатная почта
Делитесь полезными материалами и привлекайте клиентов через email-рассылки
Быстрое создание сайта
Уйдет всего несколько минут, останется лишь загрузить контент и проект готов к запуску
Безлимитное количество доменов
Подключайте доменные имена из понравившихся зон и не переживайте об ограничениях
Права доступа
Предоставляйте доступ команде разработчиков только к важным данным
Простой файловый
менеджер
Ничего сложного – управлять проектами сможет даже новичок
Персональные тарифы
Размещайте проекты на самых мощных серверах от Timeweb и улучшайте их при необходимости

Бережно перенесем
ваши сайты

И подарим 3 месяца бесплатного виртуального хостинга в подарок!
Поможем с подбором оптимального тарифа
Бесплатно перенесем все данные со стороннего хостинга
Проверим и убедимся, что все работает, как надо

Все тарифы
включают в себя

Неограниченный и бесплатный трафик
Паролирование директорий
Мощные серверы с высокими лимитами
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок
Ежедневное резервное копирование
Управление задачами по расписанию - Cron
MySQL 5.6 / 5.7, PHP 5.3 / 5.4 / 5.6 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4, 8.0, APC (PHP 5.3, 5.4), Zend OPcache (PHP 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0,), memcached, phpMyAdmin Perl 5, Parser, Python 2.7 / 3.4 / 3.6, C++
Неограниченное количество почтовых ящиков
Настройка рассылок/пересылок, автоответчика
SSH, sFTP/FTP, SCP доступ (безопасное копирование)
POP3, IMAP, SMTP сервисы с шифрованием для работы с почтой
Поддержку неограниченного числа доменов
Защищённый Web-интерфейс для работы с почтой
Управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами
Настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте
Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера
Защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация)
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SLA, условия предоставления услуг
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Правила и ограничения
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Публичная оферта и договоры
App Store Play Store

Что такое виртуальный хостинг?

Хостинг (от англ. Hosting) – это пространство, где размещаются онлайн-ресурсы. Он нужен, чтобы пользователи увидели в интернете сайт и смогли найти на нем нужную информацию. Все файлы любых веб-проектов размещаются на серверах, которые обслуживаются хостинг-провайдером. Оборудование находится под защитой в дата-центрах и обеспечивает бесперебойную работу веб-ресурсов.


Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) – это одна из разновидностей хостинга. Она подразумевает размещение сразу нескольких проектов на одном сервере. Благодаря такой конфигурации стоимость за хостинг остается невысокой. Поэтому услуга пользуется популярностью как среди крупных компаний, так и среди частных лиц.

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Компания Timeweb предлагает производительный и надежный хостинг сайтов в Томске по привлекательной цене. Наши тарифные планы включают в себя большое количество основных и дополнительных услуг для обеспечения долговременной, стабильной и эффективной работы ваших веб-ресурсов.

Виды хостингов для сайтов Timeweb в Томске

Мы предлагаем доступный по цене виртуального хостинг, а также недорогой CMS-хостинг, оптимизированный для работы с WordPress, Joomla, Drupal и другими популярными системами управления.

Что касается VDS, то вы можете выбрать сервер с нужной конфигурацией из линейки, состоящей из восьми тарифов. Также у нас есть конфигуратор серверов, с помощью которого вы легко «соберете» свой сервер, полностью удовлетворяющий всем вашим потребностям.

Кроме того, мы предоставляем широкий выбор выделенных серверов, цены на которые значительно отличаются в различных конфигурациях, а также зависят от того, подключена ли услуга администрирования.

Для пакетов виртуального хостинга наша компания предоставляет панель управления собственной разработки. Для VDS-хостинга мы предлагаем нашим клиентам на выбор бесплатную панель управления Vesta или платную ISPmanager. Для выделенных серверов вы также можете выбрать панель ISPmanager либо установить любую панель управления самостоятельно.

Почему стоит купить хостинг в Timeweb

  • В распоряжение наших клиентов мы предоставляем собственную панель управления аккаунтом с удобным файловым менеджером и широкими возможностями по управлению персональными веб-ресурсами.
  • Всем нашим пользователям мы предоставляем высокоскоростной бесплатный трафик, поддержку множества систем управления базами данных и различных языков программирования, неограниченное количество почтовых ящиков и доменов, настройку рассылок/пересылок и автоответчика, осуществление задач по расписанию (cron) и многое другое.
  • Также мы предлагаем использование дополнительных баз данных, IP-адресов и FTP-логинов, а также лучшие сертификаты безопасности Positive SSL Comodo и Wildcard с выделенным IP-адресом.
  • Необходимую техническую поддержку и помощь наши клиенты могут получить в любое время суток 7 дней в неделю.
  • Мы заботимся о безопасности ваших данных: нами ведется постоянный мониторинг сервера с сохранением журналов Access и Error, обеспечивается эффективная защита всех используемых пользовательских данных и осуществляется их резервное копирование.

Аренда хостинга в Томске у компании Timeweb – это высокий уровень надежности и максимальное удобство при размещении ваших веб-проектов в глобальной сети.