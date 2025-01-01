Аренда и покупка IP‑адреса (IPv4)
Закажите выделенный IP‑адрес IPv4 для вашего VPS, сайта или сервера. Подключение за 5 минут, гибкие тарифы.
Стоимость доп. IP-адреса
В стоимость входит один выделенный IP‑адрес (IPv4)
150
74 ₽
/мес
Цена со скидкой действует только при оплате хостинга за 3 года
Как получить дополнительный IP-адрес
Создайте аккаунт
Создайте аккаунт с услугой виртуального хостинга или VPS
Оплатите
Оплатите ее отдельно или спишите деньги с вашего баланса
Зачем нужен выделенный IP-адрес
На виртуальном хостинге нескольким ресурсам на сервере назначается один и тот же идентификатор — IP. Если на кого-то поступают жалобы или ведут атаку, сбои затрагивают всех. Отдельно арендованный адрес решает эту проблему: он будет числиться в интернете только за вами, и на ваш сайт никак не повлияют проблемы «соседей».
Дополнительные услуги
Дополнительный IP адрес
Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150 руб./мес.
Защитник сайтов
Сервис позволяет анализировать файлы сайта на предмет наличия уязвимостей
289 руб./мес.
Ускоритель сайта
Ускорьте скорость загрузки сайта, повышая его производительность и позиции в поисковой выдаче
от 122 руб./мес.
Защита от DDoS атак
Система защиты от атак любой мощности
300 руб./мес.
Вопросы и ответы
Зачем выделять собственный адрес?
Выделенный адрес нужен, чтобы изолировать трафик вашего сайта от других клиентов и не делить общий IP со всеми пользователями на сервере.
Это может потребоваться как из-за архитектурных особенностей проекта или его бизнес-требований, так и для выполнения определенных настроек — подключения защиты от DDoS или добавления PTR-записи.
Кроме того, собственный адрес снижает риски, связанные с репутацией общего IP (например, попадание в черные списки из-за действий недобросовестных «соседей» по хостингу) и в целом повышает стабильность и предсказуемость работы проекта.
Какие адреса вы предоставляете — IPv4 или IPv6?
Мы предоставляем IPv4-адреса.
Можно ли подключать несколько адресов сразу?
Да, вы можете заказать несколько выделенных IP-адресов, если это требуется для ваших проектов.
IP-адрес предоставляется в аренду или в собственность?
IP-адреса предоставляются в аренду. При этом адрес будет закреплен за вами всё время, пока вы вносите оплату за него.
В каких локациях можно заказать выделенный IP?
Выделенные IP-адреса можно заказать только для серверов в России.
Что делать, если IP попал в черный список?
Свяжитесь с поддержкой, мы поможем разобраться и, если нужно, заменим IP-адрес.
Можно ли купить статический IP?
Все выделенные адреса в Timeweb — статические. Они привязаны к вашему аккаунту и остаются постоянными. Стоимость одного IP — 150 рублей в месяц.
В очень редких случаях мы можем заменить выданный IP — например, при масштабных изменениях сетевой инфраструктуры. В таких ситуациях мы заранее уведомим вас и подскажем, если с вашей стороны требуются какие-то действия.
Чем отличается выделенный IP от общего?
Общий IP используется одновременно всеми пользователями на сервере.
Выделенный адрес закреплен только за вами и позволяет выполнить настройки, которые недоступны на общем IP-адресе (например, подключить защиту от DDoS или настроить PTR-запись).