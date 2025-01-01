Аренда и покупка IP‑адреса (IPv4)

Закажите выделенный IP‑адрес IPv4 для вашего VPS, сайта или сервера. Подключение за 5 минут, гибкие тарифы.

Стоимость доп. IP-адреса

В стоимость входит один выделенный IP‑адрес (IPv4)

150

74 ₽

/мес

888 ₽ за 12 месяцев

Цена со скидкой действует только при оплате хостинга за 3 года

Как получить дополнительный IP-адрес

Создайте аккаунт

Создайте аккаунт с услугой виртуального хостинга или VPS

Подключите услугу

Перейдите в раздел «Доп. услуги» и выберите услугу доп. IP-адрес

Оплатите

Оплатите ее отдельно или спишите деньги с вашего баланса

Зачем нужен выделенный IP-адрес

На виртуальном хостинге нескольким ресурсам на сервере назначается один и тот же идентификатор — IP. Если на кого-то поступают жалобы или ведут атаку, сбои затрагивают всех. Отдельно арендованный адрес решает эту проблему: он будет числиться в интернете только за вами, и на ваш сайт никак не повлияют проблемы «соседей».

Вопросы и ответы

Зачем выделять собственный адрес?

Выделенный адрес нужен, чтобы изолировать трафик вашего сайта от других клиентов и не делить общий IP со всеми пользователями на сервере.

Это может потребоваться как из-за архитектурных особенностей проекта или его бизнес-требований, так и для выполнения определенных настроек — подключения защиты от DDoS или добавления PTR-записи.

Кроме того, собственный адрес снижает риски, связанные с репутацией общего IP (например, попадание в черные списки из-за действий недобросовестных «соседей» по хостингу) и в целом повышает стабильность и предсказуемость работы проекта.

Какие адреса вы предоставляете — IPv4 или IPv6?

Мы предоставляем IPv4-адреса.

Можно ли подключать несколько адресов сразу?

Да, вы можете заказать несколько выделенных IP-адресов, если это требуется для ваших проектов.

IP-адрес предоставляется в аренду или в собственность?

IP-адреса предоставляются в аренду. При этом адрес будет закреплен за вами всё время, пока вы вносите оплату за него.

В каких локациях можно заказать выделенный IP?

Выделенные IP-адреса можно заказать только для серверов в России.

Что делать, если IP попал в черный список?

Свяжитесь с поддержкой, мы поможем разобраться и, если нужно, заменим IP-адрес.

Можно ли купить статический IP?

Все выделенные адреса в Timeweb — статические. Они привязаны к вашему аккаунту и остаются постоянными. Стоимость одного IP — 150 рублей в месяц.

В очень редких случаях мы можем заменить выданный IP — например, при масштабных изменениях сетевой инфраструктуры. В таких ситуациях мы заранее уведомим вас и подскажем, если с вашей стороны требуются какие-то действия.

Чем отличается выделенный IP от общего?

Общий IP используется одновременно всеми пользователями на сервере.

Выделенный адрес закреплен только за вами и позволяет выполнить настройки, которые недоступны на общем IP-адресе (например, подключить защиту от DDoS или настроить PTR-запись).