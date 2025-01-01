Аренда и покупка IP‑адреса (IPv4)

Выделенный адрес нужен, чтобы изолировать трафик вашего сайта от других клиентов и не делить общий IP со всеми пользователями на сервере.

Это может потребоваться как из-за архитектурных особенностей проекта или его бизнес-требований, так и для выполнения определенных настроек — подключения защиты от DDoS или добавления PTR-записи.

Кроме того, собственный адрес снижает риски, связанные с репутацией общего IP (например, попадание в черные списки из-за действий недобросовестных «соседей» по хостингу) и в целом повышает стабильность и предсказуемость работы проекта.