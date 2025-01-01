Перенос сайта на другой хостинг
Как перенести сайт самостоятельно?
- Создайте архив сайта и скачайте все базы данных
- Подберите нужный тариф и оплатите хостинг
- Добавьте ваш домен, создайте корневую директорию сайта и базу данных
- Распакуйте и отредактируйте конфигурационные файлы
Вопросы и ответы
Как происходит перенос сайта на хостинг?
Перенос можно выполнить несколькими способами:
- Силами нашей поддержки — это бесплатно. Для этого просто отправьте запрос из панели управления.
- Вами самостоятельно — вручную через панель управления (подойдет пользователям без опыта) или с помощью терминала (при уверенной работе с протоколом SSH).
Если вы решили перенести сайт сами — вам помогут наши подробные инструкции.
Мы также можем перенести остаток средств у прежнего хостера на ваш баланс в Timeweb или подарить три месяца хостинга бесплатно.
В какой срок выполняется перенос?
Наша поддержка переносит проекты в течение 2 часов. Этот срок может быть увеличен, если сайтов много или они требуют специфической настройки.
В процессе переноса сайт будет работать в обычном режиме.
Нужно ли мне
что-то делать при переносе?
Мы берем все технические моменты на себя. Вам достаточно отправить заявку и предоставить доступ к текущему хостингу — это можно сделать через специальную форму в заявке на перенос.
О завершении переноса мы сообщим на контактную почту, и вы сможете проверить работу сайта в Timeweb.
При смене хостинга выполняется перенос баз данных, почты, доменов,
SSL-сертификата?
В перенос входят:
- копирование всех файлов и баз данных на наш хостинг,
- внесение правок в конфигурационные файлы для подключения сайта к базе данных.
По запросу мы также можем перенести почту.
Домены вам будет нужно перенести самостоятельно по этой инструкции. Рекомендуем делать это уже после того, как миграция сайта завершена и вы проверили работоспособность проекта в Timeweb.
Если к домену подключен
Поддерживается ли переезд на хостинг с конструктора?
Это не всегда возможно, потому что многие конструкторы ограничивают экспорт.
Если доступ к файлам у вас есть, вы можете переместить их самостоятельно, например, с помощью.
При переезде с конструктора важно понимать, что на хостинге вы не сможете редактировать элементы сайта через привычный
Можно ли перенести на хостинг сайт с CMS?
Да, мы поддерживаем все популярные CMS:
- Битрикс;
- WordPress;
- Drupal;
- Joomla;
- OpenCart;
- MODX;
- и многие другие
Вы можете отправить заявку на перенос в поддержку или выполнить его самостоятельно.
Сохранятся ли все файлы, настройки и позиции в поиске?
Мы переносим все файлы «как есть» и вносим правки только в конфигурационные файлы для настройки подключения к базе данных. Код ваших сайтов остается без изменений.
Кратковременный простой проекта при переносе домена (смена
Будет ли сайт работать во время переноса?
Да. Мы переносим копию файлов сайта, не удаляя и не изменяя их на отдающей стороне, поэтому проект будет
После переноса вы сможете проверить работу сайта в Timeweb с помощью бесплатного домена, и если все в порядке — перенастроить домен на наш хостинг и отключить сайт на старой площадке.
В редких случаях элементы сайта могут некорректно работать на техническом домене
Как вы обеспечиваете безопасность при переносе?
Мы создаем копию ваших файлов, чтобы не повредить оригинальные данные, и переносим их по защищенным протоколам SSH/SFTP.
Мы гарантируем конфиденциальность переносимых данных и предоставленных реквизитов подключения.
Можно ли перенести сайт, если у меня нет доступа к панели?
Для переноса нам нужны реквизиты подключения по SSH или FTP, а также данные для подключения к БД, например, через phpMyAdmin.
Эти реквизиты обычно можно запросить в поддержке вашего текущего хостинга.
Подробнее о переносе и необходимых доступах — здесь.
Предоставляете ли вы тестовый период или временный домен для проверки?
Да, у нас есть
Мы также предоставляем бесплатный технический домен, который позволит тестировать работоспособность проекта без перенастройки вашего основного домена.
Будет ли работать почта на новом хостинге?
Да, по запросу мы можем перенести почту со старого хостинга к нам. Как и при миграции сайтов, это бесплатно.
Почта включена во все хостинговые тарифы по умолчанию, и вы можете начать пользоваться ею в любой момент.
Вы также можете перенести почту самостоятельно по нашей инструкции.
Есть ли массовый перенос сайтов?
Мы можем перенести любое количество проектов с другого хостинга или хостингов. Для этого в заявке на перенос укажите все сайты, которые требуют переноса.
Мы выполним миграцию быстро и безопасно, сохраняя структуру, контент и работоспособность ваших сайтов.
Количество сайтов не влияет на стоимость переноса — это всегда бесплатно.
Что делать, если после переноса возникли ошибки на сайте?
Если при проверке работы сайта вы обнаружите ошибку или некорректную работу
Мы оказываем полноценную поддержку в том числе на тестовом периоде и доступны 24/7.