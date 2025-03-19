Полезные статьи
А/А-тесты: зачем нужны и как их проводить
Что такое А/А-тесты. Рассматриваемый нами метод – это вариация А/B-теста. Результаты A/B-тестирования помогают понять, какое решение даст большую конверсию в нужное целевое действие. С его помощью можно сравнивать дизайн лендинга, цвет и расположение кнопки с призывом к действию, форму регистрации, а также оформление email-рассылки или текста объявления на сайте.Читать полностью
A/B тесты – что это такое и как их проводить
Выясняем, как тестировать разные варианты страниц и почему это критически важно для повышения конверсии и прибыльности сайта.Читать полностью
Что такое аффилированность сайтов
Аналог магазинной витрины в интернете – это поисковая система. Товар – это сайт с определенным контентом, дизайном, url-адресом и контактными данными компании. Три последних критерия как раз являются «упаковкой», а содержание сайта – это его «начинка». Для того чтобы наименее затратным способом увеличить свою долю в топе поисковых выдач, владельцы сайтов применяют различные способы. Один из них – клонирование ресурсов с близким или идентичным контентом. Это создает возможность дополнительного продвижения без увеличения затрат и вытесняет конкурирующие ресурсы. Такие сайты называются аффилированными.Читать полностью
Алгоритмы Яндекса и их влияние на позиции сайта
Мы даже не замечаем, как различные алгоритмы начинают принимать за нас решения: где нам делать покупки, какие фильмы смотреть или что заказать на ужин. Об этом стоит задуматься, но в этой статье мы не будем заходить так далеко, а лишь выясним, какие поисковые алгоритмы Яндекса влияют на позиции нашего сайта.Читать полностью
AMP-письма: что это и зачем они нужны бизнесу
Технология AMP4Email позволяет создавать рассылки с динамическими и интерактивными элементами. В этой статье рассмотрим возможности AMP-писем и их преимущества перед обычными email-рассылками.Читать полностью
Что такое сплит-тестирование
Несмотря на обилие статей о том, как правильно рекламировать, настраивать внешний вид и разрабатывать сайт так, чтобы конверсия была высокой, советы редко бывают универсальными: то, что хорошо работает для одних проектов, может не дать никакого эффекта в других. Многие боятся отрицательного эффекта от изменений и годами ничего не меняют. Вариант кажется безопасным, а на самом деле сайт будет устаревать, давая дорогу конкурентам, которые будут гибче реагировать на интересы пользователей и внедрять полезные изменения. Но как узнать, что изменение скажется на конверсии сайта положительным образом?? А вдруг лучше ничего не менять? Вот для таких ситуаций и существует сплит-тестирование. Сразу предупреждаю, что статья носит общеобразовательный характер и рассчитана на начинающих пользователей.Читать полностью
Что такое аффинити-индекс и на что он влияет
Рассказываю о том, что представляет собой affinity index. Зачем он нужен, как его рассчитать и стоит ли ориентироваться только на аффинити-индекс при продвижении своего проекта.Читать полностью
Что такое анкор и зачем он нужен
Рассказываем о том, что такое анкор. Как он работает, зачем он нужен и как правильно его использовать для улучшения SEO-показателей своего сайта.Читать полностью
Что такое ASO и как продвигать мобильное приложение
Рассказываем, что такое ASO, чем это продвижение отличается от SEO и почему оно так важно для разработчиков и маркетологов, работающих с мобильными программами.Читать полностью