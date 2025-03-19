Полезные статьи

Полезные статьи

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19 мар. 2025 обн. 16 июн. 2025

А/А-тесты: зачем нужны и как их проводить

Что такое А/А-тесты. Рассматриваемый нами метод – это вариация А/B-теста. Результаты A/B-тестирования помогают понять, какое решение даст большую конверсию в нужное целевое действие. С его помощью можно сравнивать дизайн лендинга, цвет и расположение кнопки с призывом к действию, форму регистрации, а также оформление email-рассылки или текста объявления на сайте.

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22 апр. 2025 обн. 16 июн. 2025

A/B тесты – что это такое и как их проводить

Выясняем, как тестировать разные варианты страниц и почему это критически важно для повышения конверсии и прибыльности сайта.

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22 апр. 2025 обн. 16 июн. 2025

Что такое аффилированность сайтов

Аналог магазинной витрины в интернете – это поисковая система. Товар – это сайт с определенным контентом, дизайном, url-адресом и контактными данными компании. Три последних критерия как раз являются «упаковкой», а содержание сайта – это его «начинка». Для того чтобы наименее затратным способом увеличить свою долю в топе поисковых выдач, владельцы сайтов применяют различные способы. Один из них – клонирование ресурсов с близким или идентичным контентом. Это создает возможность дополнительного продвижения без увеличения затрат и вытесняет конкурирующие ресурсы. Такие сайты называются аффилированными.

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22 апр. 2025 обн. 16 июн. 2025

Алгоритмы Яндекса и их влияние на позиции сайта

Мы даже не замечаем, как различные алгоритмы начинают принимать за нас решения: где нам делать покупки, какие фильмы смотреть или что заказать на ужин. Об этом стоит задуматься, но в этой статье мы не будем заходить так далеко, а лишь выясним, какие поисковые алгоритмы Яндекса влияют на позиции нашего сайта.

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22 апр. 2025 обн. 16 июн. 2025

AMP-письма: что это и зачем они нужны бизнесу

Технология AMP4Email позволяет создавать рассылки с динамическими и интерактивными элементами. В этой статье рассмотрим возможности AMP-писем и их преимущества перед обычными email-рассылками.

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22 апр. 2025 обн. 16 июн. 2025

Что такое сплит-тестирование

Несмотря на обилие статей о том, как правильно рекламировать, настраивать внешний вид и разрабатывать сайт так, чтобы конверсия была высокой, советы редко бывают универсальными: то, что хорошо работает для одних проектов, может не дать никакого эффекта в других. Многие боятся отрицательного эффекта от изменений и годами ничего не меняют. Вариант кажется безопасным, а на самом деле сайт будет устаревать, давая дорогу конкурентам, которые будут гибче реагировать на интересы пользователей и внедрять полезные изменения. Но как узнать, что изменение скажется на конверсии сайта положительным образом?? А вдруг лучше ничего не менять? Вот для таких ситуаций и существует сплит-тестирование. Сразу предупреждаю, что статья носит общеобразовательный характер и рассчитана на начинающих пользователей.

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22 апр. 2025 обн. 16 июн. 2025

Что такое аффинити-индекс и на что он влияет

Рассказываю о том, что представляет собой affinity index. Зачем он нужен, как его рассчитать и стоит ли ориентироваться только на аффинити-индекс при продвижении своего проекта.

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23 апр. 2025 обн. 16 июн. 2025

Что такое анкор и зачем он нужен

Рассказываем о том, что такое анкор. Как он работает, зачем он нужен и как правильно его использовать для улучшения SEO-показателей своего сайта.

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23 апр. 2025 обн. 16 июн. 2025

Что такое ASO и как продвигать мобильное приложение

Рассказываем, что такое ASO, чем это продвижение отличается от SEO и почему оно так важно для разработчиков и маркетологов, работающих с мобильными программами.

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