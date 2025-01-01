Хостинг для сайта

от 164 ₽ / месяц
Создавайте и размещайте сайты любой
сложности — от простых визиток до больших магазинов на 1С-Битрикс
Хостинг для сайта
VDS и VPS
от 270 ₽ / месяц
Виртуальные серверы с почасовой оплатой.
Меняйте конфигурацию сервера в любой
момент и в пару кликов
VDS и VPS
Серверы
от 3 510 ₽ / месяц
Аренда физических серверов любых
конфигураций — готовые сборки
или под заказ
Серверы
Конструктор сайтов
от 209 ₽ / месяц
Создайте сайт без использования программистов и дизайнеров всего за 15 минут
Конструктор сайтов

Перенесём сайты, домены и почту

любой сложности за 2 часа!

Перенесем баланс от другого хостера
или дадим 3 месяца в подарок при оплате за год

Изображение планеты
Регистрация доменов от 99 ₽
Огромный выбор и лучшие цены на регистрацию и продление
Зарегестрировать домен

Тарифы виртуального хостинга

Фильтры
Классический
За 3 года
Подобрать тариф в один клик
Year+
Идеальное решение для сайта-визитки
342
164 ₽
/мес
2 сайта
15 ГБ на быстрых NVMe-дисках
2 базы данных
Бесплатный SSL-сертификат
10 ГБ почтовой квоты
Неограниченное кол-во почтовых ящиков
Бесплатный DNS-хостинг
Домен .RU/.РФ в подарок!
Optimo+
Выбор популярных блогеров и сайтов-галерей
552
248 ₽
/мес
15 сайтов
40 ГБ на быстрых NVMe-дисках
Безлимитные базы данных
Бесплатный SSL-сертификат
10 ГБ почтовой квоты
Неограниченное кол-во почтовых ящиков
Бесплатный DNS-хостинг
Домен .RU/.РФ в подарок!
Выбор клиентов
Century+
Наилучший вариант для сайта вашей компании
772
347 ₽
/мес
35 сайтов
50 ГБ на быстрых NVMe-дисках
Безлимитные базы данных
Бесплатный SSL-сертификат
10 ГБ почтовой квоты
Неограниченное кол-во почтовых ящиков
Бесплатный DNS-хостинг
Домен .RU/.РФ в подарок!
Millennium+
Продвинутое решение для крупных e-commerce проектов
1071
482 ₽
/мес
60 сайтов
60 ГБ на быстрых NVMe-дисках
Безлимитные базы данных
Бесплатный SSL-сертификат
10 ГБ почтовой квоты
Неограниченное кол-во почтовых ящиков
Бесплатный DNS-хостинг
Домен .RU/.РФ в подарок!
Все тарифы списком

Timeweb — современный и надёжный хостинг

Работаем с 2006 года

Обслуживаем уже 700 000 сайтов для 200 000 клиентов из России и ближнего зарубежья

Цена + качество

Мониторим рынок и следим за тем, чтобы каждый наш клиент получал лучшее за свои деньги

Поддержка 24/7

Отвечаем в любое время дня и ночи —
без выходных, праздников и перерывов
на обед

Бесперебойная работа

Гарантируем доступность сайтов
на уровне 99,98% по SLA.

Надежные дата-центры

Дата-центры в России и Казахстане
отвечают международным стандартам безопасности

Своя панель управления

Для интуитивного управления
хостингом, почтой, доменами и другими
услугами

SSL-сертификат

Поможем выпустить бесплатно сертификат Let’s Encrypt для домена и настроить безопасную работу по HTTPS

Ежедневные бэкапы

Мы создаем резервные копии ваших сайтов каждый день, чтобы ваши данные всегда были в безопасности.

Настройка прав доступа

Управляйте доступом к панели, назначая необходимые права и выдавая их своим сотрудникам.

Панель управления хостингом

Панель управления Timeweb — это удобный и понятный веб-интерфейс для управления всеми услугами, опциями и их настройками в одном окне

В панели управления вы можете:

  • Загрузить файлы сайта на сервер,
  • Создать базу данных,
  • Установить популярную CMS: 1С-Битрикс, Wordpress, Joomla, Drupal и др.,
  • Добавить домен или купить новый,
  • Настроить DNS-записи домена,
  • Управлять почтовыми ящиками,
  • Запускать задачи cron,
  • Работать с сервером по SSH.
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Дополнительные услуги

Перенос сайта

Перенесите ваши сайты и домены на хостинг Timeweb с сохранением баланса, оставив только заявку в тех поддержку.
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Сайт под ключ

Закажите разработку сайта под ключ за 20 000 рублей или создайте сайт бесплатно с помощью конструктора сайтов.
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А также:

Защитник сайтов

Автоматический сканер для обнаружения уязвимостей, который проверяет все сайты на аккаунте на наличие вредоносного кода и сообщает вам о результатах.

Ускоритель сайта

Услуга для оптимизации работы сайта, которая проанализирует текущие показатели и поможет повысить производительность без внесения изменений в код.

Защита от DDoS и CDN

Надежное отражение атак любой сложности на уровнях L3, L4 и L7 и высокая скорость доставки контента до ваших пользователей.

Дополнительный IP-адрес

Выделенный IPv4-адрес для настройки защиты от DDoS и размещения сайтов и доменов, которым требуется собственный уникальный адрес.

Отзывы наших клиентов

75% отзывов наших клиентов — про качественную поддержку
469
отзывов на
hostings.info
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hosters.ru
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Как купить виртуальный хостинг

Чтобы начать работу с виртуальным хостингом, выберите подходящий тариф и зарегистрируйтесь на сайте timeweb.com. При необходимости вы всегда сможете изменить тариф в большую или меньшую сторону, а также перейти на другую тарифную линейку.

После регистрации оплатите услуги — и можно начинать работу

Вопросы и ответы

А чем друг от друга отличаются хостинг, VDS, VPS и выделенный сервер?
Хостинг — самый простой вариант размещения проекта. Вам дают место на сервере, который уже полностью настроен для работы сайтов, а вам остается только загрузить файлы.

VDS и VPS, или виртуальный сервер — это когда вам в аренду дают часть физического сервера, только для вашего использования. Виртуальный сервер обычно выбирают, когда для проекта недостаточно ресурсов хостинга или когда для его работы нужно особое ПО, которое не получится установить на хостинг.

Выделенный сервер — самое серьезное решение из перечисленных вариантов. Вы получаете отдельный физический сервер, на котором будут размещаться только ваши проекты. Выделенные серверы выбирают для сложных, ресурсоемких проектов, требующих максимум мощности и стабильности.
У меня уже есть сайт и домен. Могу ли я перенести все это к вам?
Да, конечно. Перенести зарегистрированный домен можно двумя способами:
  1. Выполнить технический перенос домена — в этом случае домен будет работать с нашим хостингом, но оплачиваться через прежнего провайдера.
  2. Перенести домен под управление Timeweb — в этом случае вы сможете продлевать домен и управлять его настройками в одной панели с хостингом, что намного удобнее.
Перенести сайт можно либо самостоятельно, либо с помощью наших специалистов. Наши специалисты бережно перенесут все файлы проекта и настроят хостинг для корректной работы сайта.
Какие способы оплаты у вас есть?
Мы предлагаем все основные способы оплаты:
  • Банковские карты, в том числе зарубежные
  • Кошелек ЮMoney
  • Оплата по квитанции в банке
  • Оплата по счету для юридических лиц и ИП
ЮMoney СберPay Stripe Cloud payments
Можно ли у вас приобрести лицензии 1С-Битрикс и ISPmanager?
Да, у нас вы можете купить обе лицензии.

1С-Битрикс. Мы предлагаем лицензии «1С-Битрикс: Управление сайтом» в следующих редакциях: Старт, Стандарт, Малый бизнес и Бизнес. При покупке лицензии вы получаете бесплатный год хостинга или VDS — подробности здесь.

ISPmanager. Мы предлагаем ISPmanager 6 всех редакций: Lite, Pro, Host и Business. Заказать ISP можно в вашей панели управления при создании сервера или в разделе «Лицензии». Лицензия приобретается на 1 месяц и раз в месяц автоматически продлевается при наличии денег на балансе.
Какие тарифы хостинга предлагает Timeweb?
Мы предлагаем разные тарифные линейки, который подойдут для разнообразных задач:
  • Виртуальный хостинг — универсальная услуга, которая подойдет для размещения большинства проектов.
  • Хостинг для CMS — специализированные тарифы для размещения сайтов, созданных с помощью Wordpress, Joomla и Drupal.
  • Хостинг для 1С-Битрикс — высокопроизводительные тарифы, оптимизированные для размещения сайтов на 1С-Битрикс и других проектов, требовательных к ресурсам.
Внутри каждой линейки вы найдете несколько тарифов, которые отличаются по количеству предлагаемых ресурсов — выберите вариант, который требуется вашему проекту в настоящий момент.
Как выбрать подходящий тариф для своего сайта?
Ориентируйтесь на тип и потребности вашего проекта.

Если сайт создан на CMS Wordpress, Joomla или Drupal, обратите внимание на тарифы CMS-хостинга.

Если сайт работает требует высокой производительности и много ресурсов — вам подойдет один из тарифов хостинга для 1С-Битрикс.

Однако в большинстве случаев вам подойдет один из тарифов виртуального хостинга: Year+, Optimo+, Century+ или Millennium+. Изучите параметры тарифов — они отличаются количеством сайтов, объемом дискового пространства, а также лимитами нагрузки. Выберите тот тариф, который кажется достаточным сейчас — вы всегда сможете его увеличить, если ресурсов будет не хватать.
Почему с нами хорошо?
Мы размещаем ваши сайты на современном серверном оборудовании в надежных отказоустойчивых дата-центрах и гарантируем доступность сайтов на уровне 99,98% по SLA.

Работа с нашим хостингом не требует специальных навыков и технических знаний — у вас будет удобная и понятная панель управления, через которую можно решить большинство задач.

А если потребуется дополнительная помощь — наша поддержка всегда рядом 24/7.