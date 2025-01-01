Перенесём сайты, домены и почту
любой сложности за 2 часа!
Перенесем баланс от другого хостера
или дадим 3 месяца в подарок при оплате за год
Тарифы виртуального хостинга
Дополнительные услуги
Перенос сайта
Сайт под ключ
А также:
Защитник сайтов
Ускоритель сайта
Защита от DDoS и CDN
Дополнительный IP-адрес
Timeweb — современный и надёжный хостинг
У нас вы можете купить хостинг для сайта любой сложности: от простого сайта-визитки до сложных
приложений на базе 1С-Битрикс.
Работаем с 2006 года
Обслуживаем уже 700 000 сайтов для 200 000 клиентов из России и ближнего зарубежья
Цена + качество
Мониторим рынок и следим за тем, чтобы каждый наш клиент получал лучшее за свои деньги
Поддержка 24/7
Отвечаем в любое время дня и ночи —
без выходных, праздников и перерывов
на обед
Бесперебойная работа
Гарантируем доступность сайтов
на уровне 99,98% по SLA.
Надежные дата-центры
Дата-центры в России и Казахстане
отвечают международным стандартам безопасности
Своя панель управления
Для интуитивного управления
хостингом, почтой, доменами и другими
услугами
SSL-сертификат
Поможем выпустить бесплатно сертификат Let’s Encrypt для домена и настроить безопасную работу по HTTPS
Ежедневные бэкапы
Мы создаем резервные копии ваших сайтов каждый день, чтобы ваши данные всегда были в безопасности.
Настройка прав доступа
Управляйте доступом к панели, назначая необходимые права и выдавая их своим сотрудникам.
Панель управления хостингом
Панель управления Timeweb — это удобный и понятный веб-интерфейс для управления всеми услугами, опциями и их настройками в одном окне
В панели управления вы можете:
- Загрузить файлы сайта на сервер,
- Создать базу данных,
- Установить популярную CMS: 1С-Битрикс, Wordpress, Joomla, Drupal и др.,
- Добавить домен или купить новый,
- Настроить DNS-записи домена,
- Управлять почтовыми ящиками,
- Запускать задачи cron,
- Работать с сервером по SSH.
Дополнительные услуги
Перенос сайта
Сайт под ключ
А также:
Защитник сайтов
Ускоритель сайта
Защита от DDoS и CDN
Дополнительный IP-адрес
Отзывы наших клиентов
Как купить виртуальный хостинг
Чтобы начать работу с виртуальным хостингом, выберите подходящий тариф и зарегистрируйтесь на сайте timeweb.com. При необходимости вы всегда сможете изменить тариф в большую или меньшую сторону, а также перейти на другую тарифную линейку.
После регистрации оплатите услуги — и можно начинать работу
Вопросы и ответы
А чем друг от друга отличаются хостинг, VDS, VPS и выделенный сервер?
VDS и VPS, или виртуальный сервер — это когда вам в аренду дают часть физического сервера, только для вашего использования. Виртуальный сервер обычно выбирают, когда для проекта недостаточно ресурсов хостинга или когда для его работы нужно особое ПО, которое не получится установить на хостинг.
Выделенный сервер — самое серьезное решение из перечисленных вариантов. Вы получаете отдельный физический сервер, на котором будут размещаться только ваши проекты. Выделенные серверы выбирают для сложных, ресурсоемких проектов, требующих максимум мощности и стабильности.
У меня уже есть сайт и домен. Могу ли я перенести все это к вам?
- Выполнить технический перенос домена — в этом случае домен будет работать с нашим хостингом, но оплачиваться через прежнего провайдера.
- Перенести домен под управление Timeweb — в этом случае вы сможете продлевать домен и управлять его настройками в одной панели с хостингом, что намного удобнее.
Какие способы оплаты у вас есть?
- Банковские карты, в том числе зарубежные
- Кошелек ЮMoney
- Оплата по квитанции в банке
- Оплата по счету для юридических лиц и ИП
Можно ли у вас приобрести лицензии 1С-Битрикс и ISPmanager?
1С-Битрикс. Мы предлагаем лицензии «1С-Битрикс: Управление сайтом» в следующих редакциях: Старт, Стандарт, Малый бизнес и Бизнес. При покупке лицензии вы получаете бесплатный год хостинга или VDS — подробности здесь.
ISPmanager. Мы предлагаем ISPmanager 6 всех редакций: Lite, Pro, Host и Business. Заказать ISP можно в вашей панели управления при создании сервера или в разделе «Лицензии». Лицензия приобретается на 1 месяц и раз в месяц автоматически продлевается при наличии денег на балансе.
Какие тарифы хостинга предлагает Timeweb?
- Виртуальный хостинг — универсальная услуга, которая подойдет для размещения большинства проектов.
- Хостинг для CMS — специализированные тарифы для размещения сайтов, созданных с помощью Wordpress, Joomla и Drupal.
- Хостинг для 1С-Битрикс — высокопроизводительные тарифы, оптимизированные для размещения сайтов на 1С-Битрикс и других проектов, требовательных к ресурсам.
Как выбрать подходящий тариф для своего сайта?
Если сайт создан на CMS Wordpress, Joomla или Drupal, обратите внимание на тарифы CMS-хостинга.
Если сайт работает требует высокой производительности и много ресурсов — вам подойдет один из тарифов хостинга для 1С-Битрикс.
Однако в большинстве случаев вам подойдет один из тарифов виртуального хостинга: Year+, Optimo+, Century+ или Millennium+. Изучите параметры тарифов — они отличаются количеством сайтов, объемом дискового пространства, а также лимитами нагрузки. Выберите тот тариф, который кажется достаточным сейчас — вы всегда сможете его увеличить, если ресурсов будет не хватать.
Почему с нами хорошо?
Работа с нашим хостингом не требует специальных навыков и технических знаний — у вас будет удобная и понятная панель управления, через которую можно решить большинство задач.
А если потребуется дополнительная помощь — наша поддержка всегда рядом 24/7.