Хостинг сайтов в
Туле

Универсальная услуга для создания и размещения
сайтов любой сложности и загруженности
Фильтры
Тариф
Классический
Срок аренды
1 год
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На любом тарифе
вам доступны

Бесплатная почта
Делайте рассылки от своего домена, получайте заявки и повышайте доверие клиентов
Быстрое создание сайта
Запускайте проекты любых масштабов за считанные минуты с помощью каталога CMS или конструктора
Безлимитное количество доменов
Добавляйте любое количество доменов – никаких ограничений нет
Командный доступ
Разрешайте управлять своим аккаунтом команде разработчиков с лимитированным доступом
Простой файловый
менеджер
Управляйте проектами через интуитивно-понятный интерфейс: редактируйте и загружайте файлы за несколько кликов
Персональные тарифы
Подбирайте индивидуальные тарифные планы и изменяйте их при необходимости

Бережно перенесем
ваши сайты

И подарим 3 месяца бесплатного виртуального хостинга в подарок!
Поможем с подбором оптимального тарифа
Бесплатно перенесем все данные со стороннего хостинга
Проверим и убедимся, что все работает, как надо

Все тарифы
включают в себя

Неограниченный и бесплатный трафик
Паролирование директорий
Мощные серверы с высокими лимитами
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок
Ежедневное резервное копирование
Управление задачами по расписанию - Cron
MySQL 5.6 / 5.7, PHP 5.3 / 5.4 / 5.6 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4, 8.0, APC (PHP 5.3, 5.4), Zend OPcache (PHP 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0,), memcached, phpMyAdmin Perl 5, Parser, Python 2.7 / 3.4 / 3.6, C++
Неограниченное количество почтовых ящиков
Настройка рассылок/пересылок, автоответчика
SSH, sFTP/FTP, SCP доступ (безопасное копирование)
POP3, IMAP, SMTP сервисы с шифрованием для работы с почтой
Поддержку неограниченного числа доменов
Защищённый Web-интерфейс для работы с почтой
Управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами
Настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте
Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера
Защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация)
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SLA, условия предоставления услуг
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Правила и ограничения
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Публичная оферта и договоры
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Что такое виртуальный хостинг?

Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) – это аренда дискового пространства и всех необходимых ресурсов для размещения сайта в интернете. Услуга предоставляется хостинг-провайдером, который следит за качеством оборудования и всегда готов помочь в решении проблем, связанных с размещенными проектами.


На хостинге пользователю не нужно беспокоиться о дополнительных настройках серверов и прочих параметров. Всю рутинную работу берет на себя хостер, поэтому услуга пользуется высоким спросом. А размещение сразу нескольких проектов на одном сервере позволяет провайдерам устанавливать небольшую плату за аренду.

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Компания Timeweb предлагает виртуальный хостинг сайтов в Туле, который предполагает размещение на одном сервере множества сайтов, и аренду выделенных серверов, то есть предоставление клиенту в аренду физического сервера для размещения на нем сайтов, 1С:Бухгалтерии и других проектов.

Тарифы хостинга Timeweb в Туле

У нас имеется две линейки тарифов для виртуального хостинга.

К тарифным планам хостинга относятся «Year+», «Optimo+», «Century+» и «Millennium+». Они подойдут вам, если вы хотите купить хостинг для проектов, которые не оказывают большой нагрузки на сервер и носят информационный или ознакомительный характер.

Также мы предлагаем тарифные планы мощного хостинга:

  • Тариф «1Сайт» – как понятно из названия, предполагает размещение одного сайта.
  • Тариф «Eterno» подойдет для требовательных к характеристикам сервера корпоративных сайтов и интернет-магазинов, в том числе на базе CMS «1С-Битрикс».
  • Тарифный план «Premium» может рассматриваться как возможный промежуточный вариант между выделенным сервером и виртуальным хостингом.

Заказав услугу «Выделенный сервер», вы получите возможность полностью настроить среду разработки под требования вашего проекта. В вашем распоряжении будет абсолютно независимая, стабильная и безопасная площадка, которая отличается высокой производительностью и отсутствием ограничений на создание сайтов, почтовых ящиков, баз данных и доменов. Ограничения по нагрузке на выделенном сервере зависят только от физических параметров каждого конкретного сервера.

Вы можете выбрать одну из готовых конфигураций или настроить свою с помощью конфигуратора. Аренда хостинга в Туле на выделенном сервере предоставляется в двух вариантах:

  • Без администрирования – в этом случае настройкой конфигурации, организацией мониторинга и резервного копирования вы будете заниматься самостоятельно.
  • С администрированием – мы предоставим вам сервер с уже установленной на нем ОС Ubuntu и протестированным нашими специалистами набором ПО, который оптимизирован для размещения сайтов. При этом ответственность за техническое обеспечение работы сервера мы полностью берем на себя.

Услуга администрирования оплачивается отдельно. При заказе администрирования мы предоставляем клиентам возможность использовать тестовый сервер на протяжении 5 дней.

Для работы с проектами мы также предоставляем клиентам панель управления аккаунтом. При этом аппаратные и программные части сервера находятся под круглосуточным контролем наших инженеров.