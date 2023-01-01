Компания Timeweb предлагает виртуальный хостинг сайтов в Туле, который предполагает размещение на одном сервере множества сайтов, и аренду выделенных серверов, то есть предоставление клиенту в аренду физического сервера для размещения на нем сайтов, 1С:Бухгалтерии и других проектов.
У нас имеется две линейки тарифов для виртуального хостинга.
К тарифным планам хостинга относятся «Year+», «Optimo+», «Century+» и «Millennium+». Они подойдут вам, если вы хотите купить хостинг для проектов, которые не оказывают большой нагрузки на сервер и носят информационный или ознакомительный характер.
Также мы предлагаем тарифные планы мощного хостинга:
Заказав услугу «Выделенный сервер», вы получите возможность полностью настроить среду разработки под требования вашего проекта. В вашем распоряжении будет абсолютно независимая, стабильная и безопасная площадка, которая отличается высокой производительностью и отсутствием ограничений на создание сайтов, почтовых ящиков, баз данных и доменов. Ограничения по нагрузке на выделенном сервере зависят только от физических параметров каждого конкретного сервера.
Вы можете выбрать одну из готовых конфигураций или настроить свою с помощью конфигуратора. Аренда хостинга в Туле на выделенном сервере предоставляется в двух вариантах:
Услуга администрирования оплачивается отдельно. При заказе администрирования мы предоставляем клиентам возможность использовать тестовый сервер на протяжении 5 дней.
Для работы с проектами мы также предоставляем клиентам панель управления аккаунтом. При этом аппаратные и программные части сервера находятся под круглосуточным контролем наших инженеров.