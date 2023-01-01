Компания Timeweb предлагает виртуальный хостинг сайтов в Туле, который предполагает размещение на одном сервере множества сайтов, и аренду выделенных серверов, то есть предоставление клиенту в аренду физического сервера для размещения на нем сайтов, 1С:Бухгалтерии и других проектов.

Тарифы хостинга Timeweb в Туле

У нас имеется две линейки тарифов для виртуального хостинга.

К тарифным планам хостинга относятся «Year+», «Optimo+», «Century+» и «Millennium+». Они подойдут вам, если вы хотите купить хостинг для проектов, которые не оказывают большой нагрузки на сервер и носят информационный или ознакомительный характер.

Также мы предлагаем тарифные планы мощного хостинга:

Тариф «1Сайт» – как понятно из названия, предполагает размещение одного сайта.

Тариф «Eterno» подойдет для требовательных к характеристикам сервера корпоративных сайтов и интернет-магазинов, в том числе на базе CMS «1С-Битрикс».

Тарифный план «Premium» может рассматриваться как возможный промежуточный вариант между выделенным сервером и виртуальным хостингом.

Заказав услугу «Выделенный сервер», вы получите возможность полностью настроить среду разработки под требования вашего проекта. В вашем распоряжении будет абсолютно независимая, стабильная и безопасная площадка, которая отличается высокой производительностью и отсутствием ограничений на создание сайтов, почтовых ящиков, баз данных и доменов. Ограничения по нагрузке на выделенном сервере зависят только от физических параметров каждого конкретного сервера.

Вы можете выбрать одну из готовых конфигураций или настроить свою с помощью конфигуратора. Аренда хостинга в Туле на выделенном сервере предоставляется в двух вариантах:

Без администрирования – в этом случае настройкой конфигурации, организацией мониторинга и резервного копирования вы будете заниматься самостоятельно.

С администрированием – мы предоставим вам сервер с уже установленной на нем ОС Ubuntu и протестированным нашими специалистами набором ПО, который оптимизирован для размещения сайтов. При этом ответственность за техническое обеспечение работы сервера мы полностью берем на себя.

Услуга администрирования оплачивается отдельно. При заказе администрирования мы предоставляем клиентам возможность использовать тестовый сервер на протяжении 5 дней.

Для работы с проектами мы также предоставляем клиентам панель управления аккаунтом. При этом аппаратные и программные части сервера находятся под круглосуточным контролем наших инженеров.