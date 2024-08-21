Хостинг с cPanel

Универсальная услуга для создания и размещения
сайтов любой сложности и загруженности
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Тариф
Классический
Срок аренды
За 3 года
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Year+
Идеальное решение для сайта-визитки
342
164 ₽
/мес
2 сайта
15 ГБ на быстрых NVMe-дисках
2 базы данных
Бесплатный SSL-сертификат
10 ГБ почтовой квоты
Неограниченное кол-во почтовых ящиков
Домен .RU/.РФ в подарок!
Optimo+
Выбор популярных блогеров и сайтов-галерей
552
248 ₽
/мес
15 сайтов
40 ГБ на быстрых NVMe-дисках
Безлимитные базы данных
Бесплатный SSL-сертификат
10 ГБ почтовой квоты
Неограниченное кол-во почтовых ящиков
Домен .RU/.РФ в подарок!
Выбор клиентов
Century+
Наилучший вариант для сайта вашей компании
772
347 ₽
/мес
35 сайтов
50 ГБ на быстрых NVMe-дисках
Безлимитные базы данных
Бесплатный SSL-сертификат
10 ГБ почтовой квоты
Неограниченное кол-во почтовых ящиков
Домен .RU/.РФ в подарок!
Millennium+
Продвинутое решение для крупных e-commerce проектов
1071
482 ₽
/мес
60 сайтов
60 ГБ на быстрых NVMe-дисках
Безлимитные базы данных
Бесплатный SSL-сертификат
10 ГБ почтовой квоты
Неограниченное кол-во почтовых ящиков
Домен .RU/.РФ в подарок!
Все тарифы списком

На любом тарифе
вам доступны

Бесплатная почта
Отправляйте письма от своего доменного имени и настраивайте коммуникацию с клиентами через email-рассылки
Быстрое создание сайта
Запускайте свой продукт всего в несколько кликов – вручную или с помощью каталога CMS
Неограниченное количество доменов
Подключайте столько доменных имен, сколько нужно
Командный доступ
Предоставляйте разработчикам ограниченный доступ к аккаунту
Простой файловый
менеджер
Редактируйте файлы своих проектов прямо в панели управления
Персональные тарифы
Расширяйте возможности тарифного плана без приостановки работы сайтов

Бережно перенесем
ваши сайты

И подарим 3 месяца бесплатного виртуального хостинга в подарок!
Поможем с подбором оптимального тарифа
Бесплатно перенесем все данные со стороннего хостинга
Проверим и убедимся, что все работает, как надо

Все тарифы
включают в себя

Неограниченный и бесплатный трафик
Паролирование директорий
Мощные серверы с высокими лимитами
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок
Ежедневное резервное копирование
Управление задачами по расписанию - Cron
MySQL 5.6 / 5.7, PHP 5.3 / 5.4 / 5.6 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4, 8.0, APC (PHP 5.3, 5.4), Zend OPcache (PHP 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0,), memcached, phpMyAdmin Perl 5, Parser, Python 2.7 / 3.4 / 3.6, C++
Неограниченное количество почтовых ящиков
Настройка рассылок/пересылок, автоответчика
SSH, sFTP/FTP, SCP доступ (безопасное копирование)
POP3, IMAP, SMTP сервисы с шифрованием для работы с почтой
Поддержку неограниченного числа доменов
Защищённый Web-интерфейс для работы с почтой
Управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами
Настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте
Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера
Защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация)
SLA, условия предоставления услуг
Правила и ограничения
Публичная оферта и договоры
App Store Play Store

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Компания Timeweb предлагает вашему вниманию хостинг с cPanel — одной из самых функциональных панелей управления сервером в мире.

С панелью cPanel хорошо знакомо большинство веб-разработчиков. Она наглядно отображает ключевые показатели производительности сервера и позволяет получить доступ ко всем необходимым модулям: файлам, настройкам, базам данных, веб-приложениям, модулям электронной почты и др.

Панель управления cPanel

Хостинг с cPanel представляет собой Linux-хостинг, который включает установленную cPanel. Она позволяет с удобством и комфортом управлять всеми настройками в одном месте.

Панель cPanel легка в освоении и использовании, к тому же в сети можно найти большое количество руководств по ней. Следует также отметить, что у ПУ есть онлайн-поддержка, которая ответит на все возникшие вопросы.

Панель обладает множеством достоинств, но можно назвать и несколько недостатков:

  • слишком широкий функционал некоторым пользователям может показаться чрезмерным;
  • новичку легко случайно изменить важные настройки;
  • лицензия может стоить не так уж дешево.

Кроме того, для максимально быстрого и комфортного управления услугами наша компания разработала собственную инновационную панель управления аккаунтом. Среди ее главных преимуществ:

  • Совершение всех основных действий в одно нажатие с главной страницы. У пользователя есть возможность настроить быстрые действия.
  • Расширенное управление безопасностью — вход в панель управления по SMS, контроль доступа по IP.
  • Быстрое создание сайта — установка блога, форума, галереи и других CMS происходит в один клик.
  • При покупке сервера можно установить операционную систему Linux и cPanel в один клик!

У наших клиентов всегда есть выбор, какую панель использовать для управления сервером. Чтобы опередить, подойдет ли вам данная панель управления, наша компания дает вам возможность попробовать cPanel-хостинг бесплатно в течение тестового периода.

Вопросы и ответы

В каких городах можно арендовать хостинг?
Хостинг с какими предустановленными CMS можно арендовать?
С какими панелями управления доступна аренда хостинга?
Хостинг с какими предустановленными CMS можно арендовать?