Компания Timeweb предлагает вашему вниманию хостинг с cPanel — одной из самых функциональных
панелей управления сервером в мире.
С панелью cPanel хорошо знакомо большинство веб-разработчиков. Она наглядно отображает ключевые показатели
производительности сервера и позволяет получить доступ ко всем необходимым модулям: файлам, настройкам,
базам данных, веб-приложениям, модулям электронной почты и др.
Хостинг с cPanel представляет собой Linux-хостинг, который включает установленную cPanel. Она позволяет
с удобством и комфортом управлять всеми настройками в одном месте.
Панель cPanel легка в освоении и использовании, к тому же в сети можно найти большое
количество руководств по ней. Следует также отметить, что у ПУ есть онлайн-поддержка, которая ответит
на все возникшие вопросы.
Панель обладает множеством достоинств, но можно назвать и несколько недостатков:
Кроме того, для максимально быстрого и комфортного управления услугами наша компания разработала собственную
инновационную панель управления аккаунтом. Среди ее главных преимуществ:
У наших клиентов всегда есть выбор, какую панель использовать для управления сервером. Чтобы опередить,
подойдет ли вам данная панель управления, наша компания дает вам возможность попробовать cPanel-хостинг
бесплатно в течение тестового периода.