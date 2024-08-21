Компания Timeweb предлагает вашему вниманию хостинг с cPanel — одной из самых функциональных панелей управления сервером в мире.

С панелью cPanel хорошо знакомо большинство веб-разработчиков. Она наглядно отображает ключевые показатели производительности сервера и позволяет получить доступ ко всем необходимым модулям: файлам, настройкам, базам данных, веб-приложениям, модулям электронной почты и др.

Панель управления cPanel

Хостинг с cPanel представляет собой Linux-хостинг, который включает установленную cPanel. Она позволяет с удобством и комфортом управлять всеми настройками в одном месте.

Панель cPanel легка в освоении и использовании, к тому же в сети можно найти большое количество руководств по ней. Следует также отметить, что у ПУ есть онлайн-поддержка, которая ответит на все возникшие вопросы.

Панель обладает множеством достоинств, но можно назвать и несколько недостатков:

слишком широкий функционал некоторым пользователям может показаться чрезмерным;

новичку легко случайно изменить важные настройки;

лицензия может стоить не так уж дешево.

Кроме того, для максимально быстрого и комфортного управления услугами наша компания разработала собственную инновационную панель управления аккаунтом. Среди ее главных преимуществ:

Совершение всех основных действий в одно нажатие с главной страницы. У пользователя есть возможность настроить быстрые действия.

Расширенное управление безопасностью — вход в панель управления по SMS, контроль доступа по IP.

Быстрое создание сайта — установка блога, форума, галереи и других CMS происходит в один клик.

При покупке сервера можно установить операционную систему Linux и cPanel в один клик!

У наших клиентов всегда есть выбор, какую панель использовать для управления сервером. Чтобы опередить, подойдет ли вам данная панель управления, наша компания дает вам возможность попробовать cPanel-хостинг бесплатно в течение тестового периода.