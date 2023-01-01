Хостинг с защитой
от DDoS-атак

Обезопасьте ваш сайт от взломов и атак с помощью
надежного сервиса, гарантирующего безопасность ресурса
в сети интернет
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Что такое хостинг с защитой от DDoS

Хостинг с защитой от DDoS – это не просто обычный хостинг, это надежный сервис, который гарантирует безопасность вашего сайта в сети Интернет. DDoS (распределенная атака отказа обслуживания) – это серьезная угроза, которая может привести к недоступности вашего сайта для пользователей. Взломщики и конкуренты могут использовать DDoS-атаки, чтобы нанести ущерб вашему бизнесу.

Что такое DDoS и как он работает?

DDoS-атака – это тип кибератаки, при которой злоумышленники перегружают сервер сайта огромным количеством запросов одновременно. Это приводит к перегрузке сервера и, как следствие, к его недоступности. Атака может быть осуществлена с использованием ботнетов – сети зараженных компьютеров и устройств, что делает ее еще более масштабной и опасной.

Ддос-защита на Timeweb

Timeweb предлагает защиту от DDoS с помощью партнерского продукта – DDoS-Guard. Это надежное решение для обнаружения и предотвращения DDoS-атак на ваш сайт. DDoS-Guard анализирует весь входящий трафик и фильтрует подозрительные и вредоносные запросы, не позволяя им повлиять на работу вашего сервера.

Как работает DDoS-Guard

DDoS-Guard предоставляет многоуровневую защиту от DDoS-атак. Когда на ваш сайт направляется огромное количество запросов, DDoS-Guard распознает эту аномалию и срабатывает. Он фильтрует трафик и различает обычные запросы от вредоносных. Таким образом, легитимные пользователи могут продолжать пользоваться вашим сайтом без проблем, несмотря на атаку.

Преимущества хостинга с защитой от DDoS на Timeweb

Надежность и доступность
DDoS-Guard обеспечивает надежную защиту вашего сайта от DDoS-атак, что гарантирует его постоянную доступность для пользователей.
Снижение рисков
Защита от DDoS позволяет снизить риски потери прибыли, связанные с недоступностью сайта и потерей клиентов.
Простота настройки
Вам не придется самостоятельно настраивать защиту. Просто отправьте заявку на подключение в техподдержку — наши специалисты всё сделают сами.
Повышенная производительность
DDoS-Guard отсеивает вредоносный трафик, что позволяет вашему виртуальному хостигу работать более эффективно.

Кому нужен хостинг с защитой от DDoS-атак

Интернет-магазинам
Защищенный хостинг DDoS-Guard помогает сохранять работоспособность сервиса даже в случае DDoS-атак.
Веб-студиям
Размещайте на хостинге клиентские сайты.
Веб-разработчикам
Загружайте любые файлы, создавайте резервные копии, используйте панель управления на хостинге, защищенном DDoS-Guard.
СМИ
Быстрая доставка контента — мгновенная публикация с помощью CDN.
Предпринимателям
Не теряйте прибыль из-за DDoS-атак.

Все тарифы
включают в себя

Неограниченный и бесплатный трафик
Паролирование директорий
Мощные серверы с высокими лимитами
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок
Ежедневное резервное копирование
Управление задачами по расписанию - Cron
MySQL 5.6 / 5.7, PHP 5.3 / 5.4 / 5.6 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4, 8.0, APC (PHP 5.3, 5.4), Zend OPcache (PHP 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0,), memcached, phpMyAdmin Perl 5, Parser, Python 2.7 / 3.4 / 3.6, C++
Неограниченное количество почтовых ящиков
Настройка рассылок/пересылок, автоответчика
SSH, sFTP/FTP, SCP доступ (безопасное копирование)
POP3, IMAP, SMTP сервисы с шифрованием для работы с почтой
Поддержку неограниченного числа доменов
Защищённый Web-интерфейс для работы с почтой
Управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами
Настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте
Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера
Защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация)
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SLA, условия предоставления услуг
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Правила и ограничения
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Публичная оферта и договоры
App Store Play Store
Бесплатная почта
Увеличивайте продажи и привлекайте новых клиентов через рассылки от доменной почты.
Быстрое создание сайта
Используйте каталог CMS или конструктор сайтов и разрабатывайте новые проекты за считанные минуты.
Безлимитное количество доменов
Нет никаких ограничений. Подключайте столько доменных имён, сколько нужно
Права доступа
Предоставляйте своей команде разработчиков ограниченный доступ к аккаунту и будьте спокойны за сохранность данных.
Простой файловый менеджер
Создавайте, загружайте и изменяйте файлы проектов не выходя из панели.
Техподдержка 24/7
Наша поддержка PHP и MySQL обеспечит надежную работу сайта и безопасное хранение данных.

Дополнительные услуги

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