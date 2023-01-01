Хостинг с защитой от DDoS – это не просто обычный хостинг, это надежный сервис, который гарантирует безопасность вашего сайта в сети Интернет. DDoS (распределенная атака отказа обслуживания) – это серьезная угроза, которая может привести к недоступности вашего сайта для пользователей. Взломщики и конкуренты могут использовать DDoS-атаки, чтобы нанести ущерб вашему бизнесу.
DDoS-атака – это тип кибератаки, при которой злоумышленники перегружают сервер сайта огромным количеством запросов одновременно. Это приводит к перегрузке сервера и, как следствие, к его недоступности. Атака может быть осуществлена с использованием ботнетов – сети зараженных компьютеров и устройств, что делает ее еще более масштабной и опасной.
Timeweb предлагает защиту от DDoS с помощью партнерского продукта – DDoS-Guard. Это надежное решение для обнаружения и предотвращения DDoS-атак на ваш сайт. DDoS-Guard анализирует весь входящий трафик и фильтрует подозрительные и вредоносные запросы, не позволяя им повлиять на работу вашего сервера.
DDoS-Guard предоставляет многоуровневую защиту от DDoS-атак. Когда на ваш сайт направляется огромное количество запросов, DDoS-Guard распознает эту аномалию и срабатывает. Он фильтрует трафик и различает обычные запросы от вредоносных. Таким образом, легитимные пользователи могут продолжать пользоваться вашим сайтом без проблем, несмотря на атаку.