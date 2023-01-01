Что такое DDoS и как он работает?

DDoS-атака – это тип кибератаки, при которой злоумышленники перегружают сервер сайта огромным количеством запросов одновременно. Это приводит к перегрузке сервера и, как следствие, к его недоступности. Атака может быть осуществлена с использованием ботнетов – сети зараженных компьютеров и устройств, что делает ее еще более масштабной и опасной.