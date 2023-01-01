PHP-хостинг

Выбирайте наш PHP-хостинг с безлимитным
количеством доменов, гибкими тарифами и современной
панелью управления
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Тариф
Классический
Срок аренды
1 год
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PHP-хостинг: мощное решение для вашего сайта

PHP-hosting — это форма веб-хостинга, специально оптимизированная для работы с PHP-скриптами. PHP — один из наиболее популярных языков программирования для создания динамических веб-страниц и обработки данных на сервере. Хостинг, поддерживающий PHP, обеспечивает возможность запускать PHP-скрипты, чтобы создавать сайты.

На любом тарифе
вам доступны

Бесплатная почта
Увеличивайте продажи и привлекайте новых клиентов через рассылки от доменной почты.
Быстрое создание сайта
Используйте каталог CMS или конструктор сайтов и разрабатывайте новые проекты за считанные минуты.
Безлимитное количество доменов
Нет никаких ограничений. Подключайте столько доменных имён, сколько нужно.
Права доступа
Предоставляйте своей команде разработчиков ограниченный доступ к аккаунту и будьте спокойны за сохранность данных.
Простой файловый менеджер
Создавайте, загружайте и изменяйте файлы проектов не выходя из панели.
Персональные тарифы
Расширяйте возможности своего тарифного плана, когда это нужно.

Выберите лучшие возможности
PHP-хостинга с Timeweb

Timeweb обеспечивает простоту работы с хостингом PHP и предоставляет невероятную производительность
по ценам, которые не перегрузят ваш бюджет. Запустите свой виртуальный хостинг с высокоскоростным хранилищем
SSD NVMe на любом из наших тарифных планов.

Полный контроль

Наши пользователи полностью контролируют среду хостинга благодаря полному корневому доступу. Вам предоставляется возможность установки и настройки
на виртуальном хостинге.
Полный контроль

SSD-накопители NVMe для выдающейся производительности

Мы используем передовые твердотельные накопители (SSD),
которые значительно превосходят
по скорости традиционные механические жесткие диски.
SSD-накопители NVMe для выдающейся производительности

Гарантированная
доступность 99,9%
времени

Наша статистика надежности говорит сама за себя: мы можем
гарантировать доступность в 99,9% времени. Доверьтесь нашей
надежной инфраструктуре.
Гарантированная<br> доступность 99,9%<br> времени

Доступный PHP-хостинг
для средних бюджетов

Запускайте свой веб-сайт на PHP с минимальными затратами. Сравните наши цены с конкурентами и увидите, что мы предлагаем одни из самых доступных тарифов на рынке.
Доступный PHP-хостинг<br> для средних бюджетов

Ежедневные бэкапы
для безопасности данных

Придерживаемся лозунга
«Лучше перестраховаться».
Мы автоматически создаем ежедневные резервные копии с полными моментальными снимками хостинга, и вам всегда доступно восстановление в один клик.
Ежедневные бэкапы<br> для безопасности данных

Профессиональная
поддержка вашего
хостинга

Наши технические специалисты всегда готовы оказать помощь. Мы поддерживаем ваш сервер
в рабочем состоянии и регулярно обновляем ОС.
Профессиональная<br> поддержка вашего<br> хостинга

Популярные CMS и технологии

CMS
Фреймворки
Технологии

Все тарифы
включают в себя

Неограниченный и бесплатный трафик
Паролирование директорий
Мощные серверы с высокими лимитами
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок
Ежедневное резервное копирование
Управление задачами по расписанию - Cron
MySQL 5.6 / 5.7, PHP 5.3 / 5.4 / 5.6 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4, 8.0, APC (PHP 5.3, 5.4), Zend OPcache (PHP 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0,), memcached, phpMyAdmin Perl 5, Parser, Python 2.7 / 3.4 / 3.6, C++
Неограниченное количество почтовых ящиков
Настройка рассылок/пересылок, автоответчика
SSH, sFTP/FTP, SCP доступ (безопасное копирование)
POP3, IMAP, SMTP сервисы с шифрованием для работы с почтой
Поддержку неограниченного числа доменов
Защищённый Web-интерфейс для работы с почтой
Управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами
Настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте
Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера
Защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация)
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SLA, условия предоставления услуг
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Правила и ограничения
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Публичная оферта и договоры
App Store Play Store

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Перенесем сайт любой сложности

И сохраним его прежнюю работоспособоность
Подберём тариф персонально для вас
Все данные будут надёжно сохранены
Самостоятельно убедимся в работе сайта

Бесплатно переведём
домены .ru и .рф

Переносим домены из зоны.ru и.рф к Timeweb — одному из лидеров по предоставлению услуг хостинга в России
Предлагаем выгодную тарифную сетку и оплату бонусами
Бесплатно переведём домены.ru и.рф

Отзывы наших клиентов

75% отзывов наших клиентов — про качественную поддержку
469
отзывов на
hostings.info
273
отзывов на
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Денис Белоцерковец
Блог разработчика
Пользуюсь площадкой Timeweb уже три года. Всё отлично, поддержка всегда на связи. Куча бонусов. Скорость доступа на высоте, спасибо большое ребятам за труды!
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Дмитрий
Группа компаний Ecotermix
Несколько раз обжегся на других хостингах. Пока не перешел на TimeWeb. Сначала для проверки перевел один из своих проектов, позже все сайты перенес. Цена за услуги приемлемая. Техподдержка на высоте.
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Леонид
Работа сервиса не вызывает нареканий. Удобная панель управления серверами, хорошая техпроддержка. Пользуюсь услугами Timeweb около года, планирую пользоваться дальше и всем рекомендую!
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Вопросы и ответы

Зачем нужны PHP и MySQL?
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Можно ли получить домен в подарок при покупке PHP-хостинга?
Как арендовать хостинг с PHP и MySQL?
Как настроен PHP в моем пакете веб-хостинга?
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