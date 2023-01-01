Timeweb обеспечивает простоту работы с хостингом PHP и предоставляет невероятную производительность

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SSD NVMe на любом из наших тарифных планов.

Полный контроль Наши пользователи полностью контролируют среду хостинга благодаря полному корневому доступу. Вам предоставляется возможность установки и настройки

на виртуальном хостинге.

SSD-накопители NVMe для выдающейся производительности Мы используем передовые твердотельные накопители (SSD),

которые значительно превосходят

по скорости традиционные механические жесткие диски.

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времени Наша статистика надежности говорит сама за себя: мы можем

гарантировать доступность в 99,9% времени. Доверьтесь нашей

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Доступный PHP-хостинг

для средних бюджетов Запускайте свой веб-сайт на PHP с минимальными затратами. Сравните наши цены с конкурентами и увидите, что мы предлагаем одни из самых доступных тарифов на рынке.

Ежедневные бэкапы

для безопасности данных Придерживаемся лозунга

«Лучше перестраховаться».

Мы автоматически создаем ежедневные резервные копии с полными моментальными снимками хостинга, и вам всегда доступно восстановление в один клик.