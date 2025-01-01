Ускорьте загрузку сайта за пару кликов
Улучшите SEO и поведенческие факторы без правки кода
Улучшает скорость
Сайт быстрее за счет продвинутого кэширования и оптимизации нагрузки
Улучшает SEO
Сайт работает стабильнее, даже при пиковых посещениях
Улучшает конверсию
Меньше отказов из-за скорости загрузки, больше целевых действий
Как работает ускоритель сайтов
Ускоритель сайта работает как надстройка, то есть не требует вмешательства в код сайта.
Наша система выявит слабые места сайта и оптимизирует их так, чтобы скорость загрузки стала выше. Работает на базе рекомендаций Google PageSpeed. Услуга подходит для любых CMS.
Тарифы виртуального хостинга
Быстрая и качественная поддержка 24/7
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО
Почему стоит подключить
Повысьте скорость за пару кликов
Не теряйте клиентов из-за медленного сайта
Мгновенный запуск
Ускорение применяется сразу после подключения услуги
Без технических знаний
Не нужно разбираться в тонкостях, всё работает автоматически
Безопасная интеграция
Работает независимо от контента — не влияет на логику сайта
Совместимость
Работает с любыми сайтами на популярных CMS и фреймворках
Гибкость и контроль
Изменяйте параметры и адаптируйте ускорение под свои задачи
Как подключить
Создайте сайт
В панели управления выберите раздел «Сайты» и создайте сайт
Подключите услугу
Откройте окно ускорения сайта и нажмите «Ускорить сайт»
Измерьте скорость
Проверьте как изменилась скорость через Google PageSpeed
С услугой «Ускоритель сайтов»
ваш сайт станет быстрее
Услуга работает на виртуальном хостинге с тарифами: Year+, Optimo+, Century+, Millennium+, Eterno, Premium, 1Сайт
Вопросы и ответы
Зачем нужно ускорение загрузки сайта?
Ускорять загрузку сайта необходимо, чтобы:
- Улучшить позиции в поисковой выдачи и увеличить трафик. Google и Яндекс учитывают скорость загрузки страниц сайта при их ранжировании — ресурсы, которые работают быстрее, оказываются на более высоких местах в результатах поиска и приносят больше органического трафика.
- Повысить конверсию и уменьшить отток посетителей. Если сайт загружается медленно, клиент может закрыть страницу, не добравшись до целевого действия — оформления заказа или регистрации.
- Улучшить пользовательский опыт. Высокая скорость отклика страниц гарантирует, что посетителям будет комфортно работать с вашим проектом и они дольше не уйдут с сайта.
С помощью каких инструментов будет ускорена загрузка страниц?
Для повышения скорости загрузки используется модуль «Ускоритель сайтов». Он оценивает уровень производительности сайта на основе инструмента PageSpeed Insights от Google и оптимизирует компоненты, которым это требуется.
Чтобы ускорить работу сайта, модуль может:
- Сжимать изображения без потери качества;
- Сжимать JavaScript- и CSS-файлы;
- Выносить JS-код из HTML и кэшировать его для быстрой загрузки;
- Объединять блоки стилей в один;
- Удалять ненужные пробелы и кавычки из HTML;
- Загружать изображения по мере скролла;
- Кэшировать встроенные в HTML объекты;
- и многое другое.
При подключении ускорения вы сможете просмотреть, какие параметры оптимизации будут применены и при необходимости скорректировать настройки.
На какие метрики будут влиять вносимые изменения?
Изменения позволят ускорить работу страниц сайта и повысить его производительность по метрикам PageSpeed Insights, которые напрямую влияют на позиции проекта в поисковой выдаче.
Среди основных метрик в PageSpeed Insights используются:
- First Contentful Paint (FCP) — первичная отрисовка контента. Показывает время с открытия страницы до момента отображения ее содержимого.
- Largest Contentful Paint (LCP) — отрисовка самого крупного контента. Показывает время с открытия страницы до загрузки ее самого большого элемента (изображения, текста, видео) на текущем экране.
- Total Blocking Time (TBT) — общее время блокировки. Показывает время от загрузки содержимого (FCP) до момента, когда пользователь может начать взаимодействовать со страницей.
- Cumulative Layout Shift (CLS) — совокупный сдвиг макета. Показывает степень смещения элементов на странице после ее загрузки.
- Speed Index (SI) — индекс скорости загрузки. Показывает среднее время загрузки содержимого страницы.
Как понять, что мой сайт загружается медленно?
Во-первых, самостоятельно проверьте работу своего веб-проекта с разных устройств и, желательно, в разных сетях (например, с домашнего интернета и с мобильного). Оцените, насколько быстро загружаются страницы и формы, ощущается ли взаимодействие с сайтом комфортным, не приходится ли ждать.
Во-вторых, проверьте показатели сайта с помощью PageSpeed Insights, чтобы проанализировать загрузку страниц и найти проблемные места, которые требуют оптимизации. Это можно сделать прямо в вашей панели управления в разделе «Сайты» → «Ускоритель сайтов».
После вы сможете принять решение, нужно ли ускорять ваш сайт.
Насколько можно ускорить мой сайт?
С помощью ускорителя можно улучшить показатели страниц сайта до 95–100 баллов по оценке PageSpeed Insights.
Ускоритель автоматически проанализирует, какие элементы надо оптимизировать, и применит эти изменения. Вы также можете самостоятельно управлять настройками и включать или отключать разные модули, чтобы отследить, как они влияют на скорость загрузки.
Это позволит добиться наиболее высоких результатов по PageSpeed Insights и отличной скорости работы сайта.
Отметим, что если ваш сайт уже показывает высокие результаты по метрикам PageSpeed Insights, подключение ускорителя может снизить его производительность. Важно перепроверять показатели в PageSpeed Insights после подключения тех или иных модулей.
Повлияет ли ускорение сайта на его внешний вид или функциональность?
Нет. Модуль ускорителя оптимизирует контент сайта и сохраняет результат во временном кэше. Он не вносит никаких изменений в код и не модифицирует файлы.
Сколько стоит ускорение сайта и от чего зависит цена?
Ускорение стоит 4 рубля в день. Ускоритель подключается отдельно для каждого сайта, поэтому итоговая стоимость будет зависеть от количества сайтов, для которых заказана услуга.
Заказать услугу можно на любой срок, а отказаться от нее — в любой момент. При отключении услуги все настройки оптимизации, выполненные ускорителем, будут сброшены.