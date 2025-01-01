Ускорение сайта

Ускорьте загрузку сайта за пару кликов

Улучшите SEO и поведенческие факторы без правки кода

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Улучшает скорость

Сайт быстрее за счет продвинутого кэширования и оптимизации нагрузки

Улучшает SEO

Сайт работает стабильнее, даже при пиковых посещениях

Улучшает конверсию

Меньше отказов из-за скорости загрузки, больше целевых действий

Изображение окна панели управления

Как работает ускоритель сайтов

Ускоритель сайта работает как надстройка, то есть не требует вмешательства в код сайта.

Наша система выявит слабые места сайта и оптимизирует их так, чтобы скорость загрузки стала выше. Работает на базе рекомендаций Google PageSpeed. Услуга подходит для любых CMS.

Тарифы виртуального хостинга

Фильтры
Классический
За 3 года
Подобрать тариф в один клик
10 дней на тестирование услуг хостинга

Быстрая и качественная поддержка 24/7

Бесперебойная работа серверов на уровне 99.98%
Удобная и понятная панель управления
Year+
Идеальное решение для сайта-визитки
342
164 ₽
/мес
2 сайта с изоляцией

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

15 ГБ на быстрых NVMe-дисках

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

2 базы данных

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Бесплатный SSL-сертификат

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

10 ГБ почтовой квоты

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Неограниченное кол-во почтовых ящиков

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Бесплатный DNS-хостинг

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Домен .RU/.РФ в подарок!
Optimo+
Выбор популярных блогеров и сайтов-галерей
552
248 ₽
/мес
15 сайтов с изоляцией

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

40 ГБ на быстрых NVMe-дисках

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Безлимитные базы данных

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Бесплатный SSL-сертификат

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

10 ГБ почтовой квоты

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Неограниченное кол-во почтовых ящиков

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Бесплатный DNS-хостинг

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Домен .RU/.РФ в подарок!
Выбор клиентов
Century+
Наилучший вариант для сайта вашей компании
772
347 ₽
/мес
35 сайтов с изоляцией

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

50 ГБ на быстрых NVMe-дисках

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Безлимитные базы данных

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Бесплатный SSL-сертификат

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

10 ГБ почтовой квоты

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Неограниченное кол-во почтовых ящиков

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Бесплатный DNS-хостинг

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Домен .RU/.РФ в подарок!
Millennium+
Продвинутое решение для крупных e-commerce проектов
1071
482 ₽
/мес
60 сайтов с изоляцией

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

60 ГБ на быстрых NVMe-дисках

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Безлимитные базы данных

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Бесплатный SSL-сертификат

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

10 ГБ почтовой квоты

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Неограниченное кол-во почтовых ящиков

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Бесплатный DNS-хостинг

На всех сайтах включена изоляция для защиты от действий злоумышленников и вредоносного ПО

Домен .RU/.РФ в подарок!
Все тарифы списком

Почему стоит подключить

Повысьте скорость за пару кликов

Не теряйте клиентов из-за медленного сайта

  • Мгновенный запуск

    Ускорение применяется сразу после подключения услуги

  • Без технических знаний

    Не нужно разбираться в тонкостях, всё работает автоматически

  • Безопасная интеграция

    Работает независимо от контента — не влияет на логику сайта

  • Совместимость

    Работает с любыми сайтами на популярных CMS и фреймворках

  • Гибкость и контроль

    Изменяйте параметры и адаптируйте ускорение под свои задачи

Как подключить

Создайте сайт

В панели управления выберите раздел «Сайты» и создайте сайт

Подключите услугу

Откройте окно ускорения сайта и нажмите «Ускорить сайт»

Измерьте скорость

Проверьте как изменилась скорость через Google PageSpeed

С услугой «Ускоритель сайтов»

ваш сайт станет быстрее

Услуга работает на виртуальном хостинге с тарифами: Year+, Optimo+, Century+, Millennium+, Eterno, Premium, 1Сайт

Изображение планеты

Вопросы и ответы

Зачем нужно ускорение загрузки сайта?

Ускорять загрузку сайта необходимо, чтобы:

  • Улучшить позиции в поисковой выдачи и увеличить трафик. Google и Яндекс учитывают скорость загрузки страниц сайта при их ранжировании — ресурсы, которые работают быстрее, оказываются на более высоких местах в результатах поиска и приносят больше органического трафика.
  • Повысить конверсию и уменьшить отток посетителей. Если сайт загружается медленно, клиент может закрыть страницу, не добравшись до целевого действия — оформления заказа или регистрации.
  • Улучшить пользовательский опыт. Высокая скорость отклика страниц гарантирует, что посетителям будет комфортно работать с вашим проектом и они дольше не уйдут с сайта.
С помощью каких инструментов будет ускорена загрузка страниц?

Для повышения скорости загрузки используется модуль «Ускоритель сайтов». Он оценивает уровень производительности сайта на основе инструмента PageSpeed Insights от Google и оптимизирует компоненты, которым это требуется.

Чтобы ускорить работу сайта, модуль может:

  • Сжимать изображения без потери качества;
  • Сжимать JavaScript- и CSS-файлы;
  • Выносить JS-код из HTML и кэшировать его для быстрой загрузки;
  • Объединять блоки стилей в один;
  • Удалять ненужные пробелы и кавычки из HTML;
  • Загружать изображения по мере скролла;
  • Кэшировать встроенные в HTML объекты;
  • и многое другое.

При подключении ускорения вы сможете просмотреть, какие параметры оптимизации будут применены и при необходимости скорректировать настройки.

На какие метрики будут влиять вносимые изменения?

Изменения позволят ускорить работу страниц сайта и повысить его производительность по метрикам PageSpeed Insights, которые напрямую влияют на позиции проекта в поисковой выдаче.

Среди основных метрик в PageSpeed Insights используются:

  • First Contentful Paint (FCP) — первичная отрисовка контента. Показывает время с открытия страницы до момента отображения ее содержимого.
  • Largest Contentful Paint (LCP) — отрисовка самого крупного контента. Показывает время с открытия страницы до загрузки ее самого большого элемента (изображения, текста, видео) на текущем экране.
  • Total Blocking Time (TBT) — общее время блокировки. Показывает время от загрузки содержимого (FCP) до момента, когда пользователь может начать взаимодействовать со страницей.
  • Cumulative Layout Shift (CLS) — совокупный сдвиг макета. Показывает степень смещения элементов на странице после ее загрузки.
  • Speed Index (SI) — индекс скорости загрузки. Показывает среднее время загрузки содержимого страницы.
Как понять, что мой сайт загружается медленно?

Во-первых, самостоятельно проверьте работу своего веб-проекта с разных устройств и, желательно, в разных сетях (например, с домашнего интернета и с мобильного). Оцените, насколько быстро загружаются страницы и формы, ощущается ли взаимодействие с сайтом комфортным, не приходится ли ждать.

Во-вторых, проверьте показатели сайта с помощью PageSpeed Insights, чтобы проанализировать загрузку страниц и найти проблемные места, которые требуют оптимизации. Это можно сделать прямо в вашей панели управления в разделе «Сайты» → «Ускоритель сайтов».

После вы сможете принять решение, нужно ли ускорять ваш сайт.

Насколько можно ускорить мой сайт?

С помощью ускорителя можно улучшить показатели страниц сайта до 95–100 баллов по оценке PageSpeed Insights.

Ускоритель автоматически проанализирует, какие элементы надо оптимизировать, и применит эти изменения. Вы также можете самостоятельно управлять настройками и включать или отключать разные модули, чтобы отследить, как они влияют на скорость загрузки.

Это позволит добиться наиболее высоких результатов по PageSpeed Insights и отличной скорости работы сайта.

Отметим, что если ваш сайт уже показывает высокие результаты по метрикам PageSpeed Insights, подключение ускорителя может снизить его производительность. Важно перепроверять показатели в PageSpeed Insights после подключения тех или иных модулей.

Повлияет ли ускорение сайта на его внешний вид или функциональность?

Нет. Модуль ускорителя оптимизирует контент сайта и сохраняет результат во временном кэше. Он не вносит никаких изменений в код и не модифицирует файлы.

Сколько стоит ускорение сайта и от чего зависит цена?

Ускорение стоит 4 рубля в день. Ускоритель подключается отдельно для каждого сайта, поэтому итоговая стоимость будет зависеть от количества сайтов, для которых заказана услуга.

Заказать услугу можно на любой срок, а отказаться от нее — в любой момент. При отключении услуги все настройки оптимизации, выполненные ускорителем, будут сброшены.