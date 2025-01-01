Ускорьте загрузку сайта за пару кликов

Ускорение стоит 4 рубля в день. Ускоритель подключается отдельно для каждого сайта, поэтому итоговая стоимость будет зависеть от количества сайтов, для которых заказана услуга.

Заказать услугу можно на любой срок, а отказаться от нее — в любой момент. При отключении услуги все настройки оптимизации, выполненные ускорителем, будут сброшены.