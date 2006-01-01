Проверить пинг интернета
Вопросы и ответы
Что такое пинг?
Пинг — это время, за которое данные проходят от устройства до сервера и обратно. Измеряется в миллисекундах.
Какой пинг считается хорошим?
До 50 мс — отличное соединение, 50–100 мс — комфортно для большинства задач, свыше 150 мс могут быть заметные задержки.
Почему пинг может быть высоким?
Причины — перегруженная сеть, слабый сигнал Wi-Fi, большое расстояние до сервера или временные сбои у провайдера.
Что делать, если пинг высокий?
Попробуйте перезапустить роутер, перейти на проводное подключение или выбрать сервер ближе к вашему региону. Если не помогает — обратитесь к провайдеру.