Хостинг сайтов в
Екатеринбурге

Универсальная услуга для создания и размещения
сайтов любой сложности и загруженности
Фильтры
Тариф
Классический
Срок аренды
1 год
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На любом тарифе
вам доступны

Бесплатная почта
Создайте почтовый адрес с доменным именем и отправляйте рассылки клиентам. Получайте заявки, настраивайте коммуникацию с клиентами и увеличивайте продажи
Быстрое создание сайта
Воспользуйтесь каталогом CMS или конструктором и создайте сайт за несколько минут. Наполните проект контентом и получайте первые заявки
Безлимитное количество доменов
Нет никаких ограничений – создавайте бесчисленное количество проектов и подключайте для них доменные имена
Командный доступ
Разрешите своим разработчикам работать над проектом с ограниченным доступом
Простой файловый
менеджер
Простой в использовании менеджер файлов поможет легко отредактировать содержимое сайта
Персональные тарифы
Воспользуйтесь классическими и премиальными тарифными планами. Корректируйте их по мере необходимости – когда масштабируется проект

Бережно перенесем
ваши сайты

И подарим 3 месяца бесплатного виртуального хостинга в подарок!
Поможем с подбором оптимального тарифа
Бесплатно перенесем все данные со стороннего хостинга
Проверим и убедимся, что все работает, как надо

Все тарифы
включают в себя

Неограниченный и бесплатный трафик
Паролирование директорий
Мощные серверы с высокими лимитами
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок
Ежедневное резервное копирование
Управление задачами по расписанию - Cron
MySQL 5.6 / 5.7, PHP 5.3 / 5.4 / 5.6 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4, 8.0, APC (PHP 5.3, 5.4), Zend OPcache (PHP 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0,), memcached, phpMyAdmin Perl 5, Parser, Python 2.7 / 3.4 / 3.6, C++
Неограниченное количество почтовых ящиков
Настройка рассылок/пересылок, автоответчика
SSH, sFTP/FTP, SCP доступ (безопасное копирование)
POP3, IMAP, SMTP сервисы с шифрованием для работы с почтой
Поддержку неограниченного числа доменов
Защищённый Web-интерфейс для работы с почтой
Управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами
Настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте
Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера
Защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация)
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SLA, условия предоставления услуг
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Правила и ограничения
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Публичная оферта и договоры
App Store Play Store

Что такое виртуальный хостинг?

Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) – это услуга, предоставляемая компанией – хостинг-провайдером. Она подразумевает аренду оборудования для размещения на нем сайта любой сложности. На одном сервере находится сразу несколько проектов, которые потребляют одинаковые ресурсы. Такой подход обеспечивает бесперебойную работу, а цена всегда остается на доступном уровне.


Дополнительно на хостинге предоставляется возможность пользоваться сторонними утилитами. Такими как планировщик задач Cron, персональная почта, база данных, SSL-сертификат и многими другими. Все функции доступны в удобной панели управления, в которой разберется каждый.

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Если вы ищете надежный хостинг сайтов в Екатеринбурге, то обратите внимание на услуги компании Timeweb. Ваши проекты будут размещены на мощных отказоустойчивых серверах, укомплектованных всеми необходимыми модулями и программным обеспечением. Для управления сайтами мы предоставим вам удобную панель управления, работа с которой не требует навыков администрирования.

Виды хостингов для сайтов Timeweb

Мы предоставляем широкий спектр хостинговых услуг для различных проектов.

  • К тарифным планам обычного хостинга относятся четыре отлично сбалансированных варианта: «Year+», «Optimo+», «Century+» и «Millennium+». Все они оптимальны для сайтов-визиток и информационных ресурсов, которые не предполагают большого числа посетителей. Однако при необходимости вы сможете разместить на данных тарифах любой проект, если он вписывается в установленные ограничения по выбранному тарифному плану.
  • Если ваша цель – купить хостинг для ресурсоемких проектов, мы предоставляем тарифные планы мощного хостинга, такие как: «1Сайт», «Eterno» и «Premium».
  • Третья линейка наших услуг – тарифные планы для CMS: «Wordpress Старт», «Wordpress PRO», «Joomla Старт», «Joomla PRO», «Drupal Старт» и «Drupal PRO». Мы разработали эти тарифы специально для проектов, использующих данные CMS, поэтому все они настроены для их оптимальной работы. На любом из этих тарифов вам будут доступны уже установленные движки и необходимые для работы утилиты. CMS-тарифы PRO имеют увеличенные лимиты нагрузки на сервер и рассчитаны на ресурсоемкие проекты.

Любой оплаченный тарифный план виртуального хостинга можно поменять в любой момент. При необходимости вы сможете добавлять или удалять дополнительные услуги.

Если окажется, что аренда хостинга в Екатеринбурге на текущем тарифе не удовлетворяет вашим требованиям, вы можете перейти на более мощный тарифный план или расширить текущий, увеличив нужные параметры: количество сайтов, число баз данных и пользователей FTP, размер дисковой квоты и лимиты нагрузки.

Преимущества хостинга Timeweb в Екатеринбурге

На всех тарифах виртуального хостинга вы получаете:

  • бесплатный SSL-сертификат;
  • удобную панель управления, разработанную специально для максимально комфортного управления вашим сайтом;
  • вдумчивую и заботливую техническую поддержку, доступную семь дней в неделю;
  • 10 дней бесплатного тестового периода;
  • размещение ваших сайтов на мощных серверах с высокими лимитами;
  • ежедневное резервное копирование с хранением копий до 30 дней.

Мы гарантируем надежность и максимальное удобство при размещении проектов любых масштабов.