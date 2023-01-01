Что такое виртуальный хостинг?

Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) – это услуга, предоставляемая компанией – хостинг-провайдером. Она подразумевает аренду оборудования для размещения на нем сайта любой сложности. На одном сервере находится сразу несколько проектов, которые потребляют одинаковые ресурсы. Такой подход обеспечивает бесперебойную работу, а цена всегда остается на доступном уровне.

Дополнительно на хостинге предоставляется возможность пользоваться сторонними утилитами. Такими как планировщик задач Cron, персональная почта, база данных, SSL-сертификат и многими другими. Все функции доступны в удобной панели управления, в которой разберется каждый.