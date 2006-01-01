Регламент участия

Вознаграждение вебмастеру

1.1

Вознаграждение за рекламу виртуального и мощного хостинга, VDS, выделенных серверов и лицензий 1С-Битрикс.

Вознаграждение Вебмастерам начисляется за привлечённых клиентов в соответствии с информацией на сайте. Привлеченными являются клиенты, которые не пользовались услугами Timeweb до начала оказания рекламных услуг Вебмастером.

1.2

Вознаграждение за привлечение вебмастера

Вознаграждение 10% выплачивается от первого платежа клиента, привлеченного Вебмастером второго уровня. Вознаграждение начисляется за оплату услуг виртуального хостинга по тарифным планам Year, Optimo, Century, Milennium.

Вознаграждение за регистрацию, продление доменных имен и другие услуги Timeweb, не описанные в данном Регламенте, не начисляется.

Порядок расчетов с вебмастером

2.1

Вознаграждение может быть переведено по безналичному расчету на банковские реквизиты Вебмастера (за исключением вознаграждения для Вебмастера — иностранного гражданина), на рублевый кошелек в платежной системе ЮMoney (для граждан РФ и иностранных граждан), либо использовано на оплату услуг Timeweb.

2.2

Заявки на выплату вознаграждения Вебмастера принимаются только при наличии оригинала подписанного договора.

2.3

Выплата вознаграждения осуществляется по предварительной заявке Вебмастера, созданной в панели управления.

2.4

Минимальная сумма заявки составляет 390 рублей. С подробностями процедуры вывода средств для юридических и физических лиц вы можете ознакомиться в договоре.

Правила

Мы заботимся об имидже нашей компании и соблюдаем действующее законодательство Российской Федерации и общепринятые нормы поведения в Сети Интернет.

Вебмастерам не разрешается:

3.1

Производить принудительную переадресацию пользователей на сайт Timeweb через рекламную ссылку или баннер.

3.2

Производить рекламную рассылку (спам) с указанием рекламной информации Timeweb.

3.3

Использовать рекламную информацию Timeweb на веб-ресурсах, которые нарушают действующее законодательство Российской Федерации.

3.4

Создавать рекламные материалы и /или распространять/размещать рекламную информацию о Timeweb с нарушением действующего законодательства.

3.5

Регистрировать аккаунты для личного использования через свою партнерскую программу.

3.6

Регистрировать аккаунты через свою партнерскую программу на Вебмастера/его взаимозависимых лиц.

3.7

Размещать контекстную рекламу услуг Timeweb (в частности, по запросу: timeweb) в поисковых системах (google, yandex, rambler и т.д.).

3.8

Все случаи нарушения данных правил тщательно анализируются и если нарушение подтверждается, договор с Вебмастером расторгается.

Открыты к сотрудничеству

4.1

Уникальные условия и развитие программы

Обладая большими техническими возможностями и желанием развивать профессиональные услуги хостинга, мы предлагаем вебстудиям уникальные условия партнерского сотрудничества.

Для рассмотрения предложения о совместном сотрудничестве, обращайтесь к менеджеру программы.

Мы стараемся постоянно улучшать нашу программу для партнеров, если у вас есть пожелания или вопросы по партнерской программе, вы можете задавать их менеджеру по работе с партнерами по адресу partner@timeweb.ru