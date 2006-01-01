Регламент участия
Вознаграждение вебмастеру
1.1
Вознаграждение за рекламу виртуального и мощного хостинга, VDS, выделенных серверов и лицензий
Вознаграждение Вебмастерам начисляется за привлечённых клиентов в соответствии с информацией на сайте. Привлеченными являются клиенты, которые не пользовались услугами Timeweb до начала оказания рекламных услуг Вебмастером.
1.2
Вознаграждение за привлечение вебмастера
Вознаграждение 10% выплачивается от первого платежа клиента, привлеченного Вебмастером второго уровня. Вознаграждение начисляется за оплату услуг виртуального хостинга по тарифным планам Year, Optimo, Century, Milennium.
Вознаграждение за регистрацию, продление доменных имен и другие услуги Timeweb, не описанные в данном Регламенте, не начисляется.
Порядок расчетов с вебмастером
2.1
Вознаграждение может быть переведено по безналичному расчету на банковские реквизиты Вебмастера (за исключением вознаграждения для Вебмастера — иностранного гражданина), на рублевый кошелек в платежной системе ЮMoney (для граждан РФ и иностранных граждан), либо использовано на оплату услуг Timeweb.
2.2
Заявки на выплату вознаграждения Вебмастера принимаются только при наличии оригинала подписанного договора.
2.3
Выплата вознаграждения осуществляется по предварительной заявке Вебмастера, созданной в панели управления.
2.4
Минимальная сумма заявки составляет 390 рублей. С подробностями процедуры вывода средств для юридических и физических лиц вы можете ознакомиться в договоре.
Правила
Мы заботимся об имидже нашей компании и соблюдаем действующее законодательство Российской Федерации и общепринятые нормы поведения в Сети Интернет.
Вебмастерам не разрешается:
3.1
Производить принудительную переадресацию пользователей на сайт Timeweb через рекламную ссылку или баннер.
3.2
Производить рекламную рассылку (спам) с указанием рекламной информации Timeweb.
3.3
Использовать рекламную информацию Timeweb на веб-ресурсах, которые нарушают действующее законодательство Российской Федерации.
3.4
Создавать рекламные материалы и /или распространять/размещать рекламную информацию о Timeweb с нарушением действующего законодательства.
3.5
Регистрировать аккаунты для личного использования через свою партнерскую программу.
3.6
Регистрировать аккаунты через свою партнерскую программу на Вебмастера/его взаимозависимых лиц.
3.7
Размещать контекстную рекламу услуг Timeweb (в частности, по запросу: timeweb) в поисковых системах (google, yandex, rambler и т.д.).
3.8
Все случаи нарушения данных правил тщательно анализируются и если нарушение подтверждается, договор с Вебмастером расторгается.
Открыты к сотрудничеству
4.1
Уникальные условия и развитие программы
Обладая большими техническими возможностями и желанием развивать профессиональные услуги хостинга, мы предлагаем вебстудиям уникальные условия партнерского сотрудничества.
Для рассмотрения предложения о совместном сотрудничестве, обращайтесь к менеджеру программы.
Мы стараемся постоянно улучшать нашу программу для партнеров, если у вас есть пожелания или вопросы по партнерской программе, вы можете задавать их менеджеру по работе с партнерами по адресу partner@timeweb.ru