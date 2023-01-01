Что такое виртуальный хостинг?

Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) – это пространство на сервере, где пользователь может размещать любые веб-проекты. На хостинг загружаются данные сайта, после чего он становится доступен для просмотра в браузере. Когда пользователь будет вводить адрес вашего веб-ресурса, его компьютер обратится к серверам, где размещен сайт – после этого отобразится содержимое страницы.

Ключевая особенность виртуального хостинга в том, что на сервере находится не один проект, а несколько. Как правило, это сайты разных клиентов – они разделяют мощности оборудования между собой. При этом все данные надежно защищены в специализированных дата-центрах. Они контролируют бесперебойную работу сайтов и надежность всего оборудования.