Хостинг сайтов в
Самаре

Универсальная услуга для создания и размещения
сайтов любой сложности и загруженности
Фильтры
Тариф
Классический
Срок аренды
1 год
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На любом тарифе
вам доступны

Персональная почта
Делайте рассылки и получайте заявки от клиентов прямо на хостинге
Простое создание сайта
Устанавливайте и настраивайте CMS внутри панели управления. Это займет всего несколько минут
Поддержка доменов без границ
Подключайте домены из понравившихся зон и не думайте о лимитах
Права доступа
Создавайте аккаунты для разработчиков с ограниченными правами
Простой файловый
менеджер
Корректируйте файлы сайтов через удобный файловый менеджер
Персональные тарифы
Контролируйте мощности серверов и изменяйте их, когда это нужно

Бережно перенесем
ваши сайты

И подарим 3 месяца бесплатного виртуального хостинга в подарок!
Поможем с подбором оптимального тарифа
Бесплатно перенесем все данные со стороннего хостинга
Проверим и убедимся, что все работает, как надо

Все тарифы
включают в себя

Неограниченный и бесплатный трафик
Паролирование директорий
Мощные серверы с высокими лимитами
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок
Ежедневное резервное копирование
Управление задачами по расписанию - Cron
MySQL 5.6 / 5.7, PHP 5.3 / 5.4 / 5.6 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4, 8.0, APC (PHP 5.3, 5.4), Zend OPcache (PHP 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0,), memcached, phpMyAdmin Perl 5, Parser, Python 2.7 / 3.4 / 3.6, C++
Неограниченное количество почтовых ящиков
Настройка рассылок/пересылок, автоответчика
SSH, sFTP/FTP, SCP доступ (безопасное копирование)
POP3, IMAP, SMTP сервисы с шифрованием для работы с почтой
Поддержку неограниченного числа доменов
Защищённый Web-интерфейс для работы с почтой
Управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами
Настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте
Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера
Защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация)
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SLA, условия предоставления услуг
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Правила и ограничения
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Публичная оферта и договоры
App Store Play Store

Что такое виртуальный хостинг?

Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) – это пространство на сервере, где пользователь может размещать любые веб-проекты. На хостинг загружаются данные сайта, после чего он становится доступен для просмотра в браузере. Когда пользователь будет вводить адрес вашего веб-ресурса, его компьютер обратится к серверам, где размещен сайт – после этого отобразится содержимое страницы.


Ключевая особенность виртуального хостинга в том, что на сервере находится не один проект, а несколько. Как правило, это сайты разных клиентов – они разделяют мощности оборудования между собой. При этом все данные надежно защищены в специализированных дата-центрах. Они контролируют бесперебойную работу сайтов и надежность всего оборудования.

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Компания Timeweb предлагает хостинг сайтов в Самаре на мощных серверах с высокими лимитами. Благодаря надежному современному оборудованию мы обеспечиваем стабильную работу серверов и максимальное удобство при размещении в интернете как корпоративных, так и личных сайтов пользователей.

Стоимость хостинга Timeweb в Самаре

Цена хостинга зависит от выбранного вами тарифа. Чтобы сделать верный выбор, необходимо определить, какой вид сайта вы собираетесь создать, учесть объем информации, которая будет храниться на виртуальном сервере, количество посетителей в сутки и многие другие факторы.

Мы предлагаем четыре тарифа, подходящие под разные задачи.

  • На тарифе «Year+» вы получаете 10 Гб на твердотельном накопителе NVMe, возможность создания 1 сайта и 1 базы данных. Данный тариф подходит для проектов, которые не дают сильной нагрузки на сервер и носят информационный либо ознакомительный характер, например, сайты-визитки и другие веб-ресурсы, не предполагающие большого числа посетителей.
  • Для блога или сайта-галереи идеальным выбором станет тариф «Optimo+», который включает в себя 30 ГБ на NVMe-диске. Вы получите возможность создать до 10 сайтов, также на этом тарифе отсутствуют ограничения по количеству баз данных.
  • Крупным компаниям имеет смысл купить хостинг с тарифным планом «Century+». Для этих нужд 40 Гб дискового пространства и возможности размещения 25 сайтов будет вполне достаточно.
  • А для старта интернет-магазина оптимальным вариантом является тариф «Millennium+», который включает 50 ГБ на NVMe, неограниченное число баз данных и 50 сайтов.

Покупатели всех перечисленных тарифов получают также: неограниченный и бесплатный трафик, безлимитное количество доменов, персональную бесплатную почту на домене, бесплатный SSL-сертификат, установку Wordpress и других CMS в один клик.

Аренда хостинга в Самаре с оплатой за год позволит существенно сэкономить. Кроме того, мы подарим вам домен в зоне .ru либо .рф!

Преимущества хостингов для сайтов Timeweb

Выбирая хостинг Timeweb, вы получаете:

  • вдумчивую и заботливую техподдержку 24/7;
  • 10 дней бесплатного тестового периода;
  • ежедневное резервное копирование с хранением копий до 30 дней;
  • настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте;
  • защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация);
  • продуманную и гостеприимную панель управления;
  • мобильное приложение для управления хостингом.

Если у вас есть сайт на другом хостинге, мы поможем бережно перенести его к нам. Причем при оплате годового тарифа мы сделаем это бесплатно + подарим 3 месяца бесплатного использования.

Если вам перестанет хватать ресурсов на выбранном тарифе, вы всегда сможете расширить его или перейти на другой тариф без остановки работы сайта.