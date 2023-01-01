Компания Timeweb предлагает хостинг сайтов в Самаре на мощных серверах с высокими лимитами. Благодаря надежному современному оборудованию мы обеспечиваем стабильную работу серверов и максимальное удобство при размещении в интернете как корпоративных, так и личных сайтов пользователей.
Цена хостинга зависит от выбранного вами тарифа. Чтобы сделать верный выбор, необходимо определить, какой вид сайта вы собираетесь создать, учесть объем информации, которая будет храниться на виртуальном сервере, количество посетителей в сутки и многие другие факторы.
Мы предлагаем четыре тарифа, подходящие под разные задачи.
Покупатели всех перечисленных тарифов получают также: неограниченный и бесплатный трафик, безлимитное количество доменов, персональную бесплатную почту на домене, бесплатный SSL-сертификат, установку Wordpress и других CMS в один клик.
Аренда хостинга в Самаре с оплатой за год позволит существенно сэкономить. Кроме того, мы подарим вам домен в зоне .ru либо .рф!
Выбирая хостинг Timeweb, вы получаете:
Если у вас есть сайт на другом хостинге, мы поможем бережно перенести его к нам. Причем при оплате годового тарифа мы сделаем это бесплатно + подарим 3 месяца бесплатного использования.
Если вам перестанет хватать ресурсов на выбранном тарифе, вы всегда сможете расширить его или перейти на другой тариф без остановки работы сайта.