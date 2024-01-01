Хостинг с
антивирусной
защитой

Не тратьте время на поиск вредоносных файлов,
с нашим антивирусом ваши сайты и данные
пользователей в безопасности
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Срок аренды
1 год
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Year+
Идеальное решение для сайта-визитки
255
196 ₽
/мес
1 сайт
10 ГБ на быстрых NVMe-дисках
1 база данных
Бесплатный SSL-сертификат
Домен .RU/.РФ в подарок!
Optimo+
Выбор популярных блогеров и сайтов-галерей
370
274 ₽
/мес
10 сайтов
30 ГБ на быстрых NVMe-дисках
Безлимитные базы данных
Бесплатный SSL-сертификат
Домен .RU/.РФ в подарок!
Выбор клиентов
Century+
Наилучший вариант для сайта вашей компании
497
397 ₽
/мес
25 сайтов
40 ГБ на быстрых NVMe-дисках
Безлимитные базы данных
Бесплатный SSL-сертификат
Домен .RU/.РФ в подарок!
Millennium+
Продвинутое решение для крупных e-commerce проектов
746
598 ₽
/мес
50 сайтов
50 ГБ на быстрых NVMe-дисках
Безлимитные базы данных
Бесплатный SSL-сертификат
Домен .RU/.РФ в подарок!
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Что такое хостинг с
антивирусом?

Хостинг с антивирусной защитой – это услуга включающая в себя сканирование и автоматическое лечение сайтов аккаунта без ограничений. Антивирус находит заражения в файлах сайта и устраняет их, обеспечивая безопасность ваших данных.

Нужен ли сайту антивирус

Важно понимать, что каждый веб-сайт нуждается в защите. Даже небольшие сайты могут стать целью для злоумышленников, которые могут загрузить на них вредоносное программное обеспечение.

Мы, в компании Timeweb, заботимся о безопасности вашего сайта. Наш хостинг с антивирусной защитой обнаруживает практически все известные вирусы и вредоносные программы, помогая "вылечить" зараженные файлы и удалять вредоносные скрипты. Эта услуга антивирусной проверки доступна бесплатно на всех наших планах виртуального хостинга.

Преимущества хостинга
с услугой антивируса

Совместимость
Антивирус совместим с популярными системами управления контентом (CMS) и любыми другими типами сайтов.
Регулярное сканирование
Защита от DDoS позволяет снизить риски потери прибыли, связанные с недоступностью сайта и потерей клиентов.
Ежедневное обновление вирусной базы
Мы постоянно обновляем базу данных вирусов для эффективной защиты.
Лечение и удаление
Если файлы заражены, мы надежно лечим и удаляем вредоносный код.

Все тарифы
включают в себя

Неограниченный и бесплатный трафик
Паролирование директорий
Мощные серверы с высокими лимитами
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок
Ежедневное резервное копирование
Управление задачами по расписанию - Cron
MySQL 5.6 / 5.7, PHP 5.3 / 5.4 / 5.6 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4, 8.0, APC (PHP 5.3, 5.4), Zend OPcache (PHP 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0,), memcached, phpMyAdmin Perl 5, Parser, Python 2.7 / 3.4 / 3.6, C++
Неограниченное количество почтовых ящиков
Настройка рассылок/пересылок, автоответчика
SSH, sFTP/FTP, SCP доступ (безопасное копирование)
POP3, IMAP, SMTP сервисы с шифрованием для работы с почтой
Поддержку неограниченного числа доменов
Защищённый Web-интерфейс для работы с почтой
Управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами
Настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте
Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера
Защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация)
SLA, условия предоставления услуг
Правила и ограничения
Публичная оферта и договоры
App Store Play Store

На любом тарифе
вам доступны

Бесплатная почта
Начиная работу с Timeweb, вы получаете почту со своим доменом сразу после завершения тестового периода — с первого оплаченного дня.
Быстрое создание сайта
На нашем хостинге вы сможете собрать сайт, который будет эффективно решат ваши задачи и сразу же получать прибыль.
Безлимитное количество доменов
Вы можете зарегистрировать любое количество доменов — без ограничений
Права доступа
Предоставляйте командный доступ к сайту с разными правами для разных категорий пользователей.
Простой файловый менеджер
Вам не придется устанавливать дополнительные программы. Работайте в удобном интуитивном файловом менеджере.
Техподдержка 24/7
Наша поддержка обеспечит надежную работу сайта и безопасное хранение данных.

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Перенесем сайт любой сложности

И сохраним его прежнюю работоспособоность
Подберём тариф персонально для вас
Все данные будут надёжно сохранены
Самостоятельно убедимся в работе сайта

Бесплатно переведём
домены .ru и .рф

Переносим домены из зоны.ru и.рф к Timeweb — одному из лидеров по предоставлению услуг хостинга в России
Предлагаем выгодную тарифную сетку и оплату бонусами

Безопасный хостинг сайтов ждёт вас!

Вопросы и ответы

Будет ли работать антивирус, если я использую CMS?
Как предотвратить появление вредоносных программ?
Как понять, что сайт заражен?
Можно ли отключить антивирус?