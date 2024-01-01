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Хостинг с антивирусной защитой
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Что такое хостинг с
антивирусом?
Хостинг с антивирусной защитой – это услуга включающая в себя сканирование и автоматическое лечение сайтов аккаунта без ограничений. Антивирус находит заражения в файлах сайта и устраняет их, обеспечивая безопасность ваших данных.
Нужен ли сайту антивирус
Важно понимать, что каждый веб-сайт нуждается в защите. Даже небольшие сайты могут стать целью для злоумышленников, которые могут загрузить на них вредоносное программное обеспечение.
Мы, в компании Timeweb, заботимся о безопасности вашего сайта.
Наш хостинг с антивирусной защитой обнаруживает практически все известные вирусы и вредоносные программы, помогая "вылечить" зараженные файлы и удалять вредоносные скрипты.
Эта услуга антивирусной проверки доступна бесплатно на всех наших планах виртуального хостинга.
Преимущества хостинга
с услугой антивируса
Совместимость
Антивирус совместим с популярными системами управления контентом (CMS) и любыми другими типами сайтов.
Регулярное сканирование
Защита от DDoS позволяет снизить риски потери прибыли, связанные с недоступностью сайта и потерей клиентов.
Ежедневное обновление вирусной базы
Мы постоянно обновляем базу данных вирусов для эффективной защиты.
Лечение и удаление
Если файлы заражены, мы надежно лечим и удаляем вредоносный код.
Все тарифы
включают в себя
Неограниченный и бесплатный трафик
Паролирование директорий
Мощные серверы с высокими лимитами
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок
Ежедневное резервное копирование
Управление задачами по расписанию - Cron
MySQL 5.6 / 5.7, PHP 5.3 / 5.4 / 5.6 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4, 8.0, APC (PHP 5.3, 5.4), Zend OPcache (PHP 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0,), memcached, phpMyAdmin Perl 5, Parser, Python 2.7 / 3.4 / 3.6, C++
Неограниченное количество почтовых ящиков
Настройка рассылок/пересылок, автоответчика
SSH, sFTP/FTP, SCP доступ (безопасное копирование)
POP3, IMAP, SMTP сервисы с шифрованием для работы с почтой
Поддержку неограниченного числа доменов
Защищённый Web-интерфейс для работы с почтой
Управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами
Настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте
Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера
Защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация)
SLA, условия предоставления услуг
Правила и ограничения
Публичная оферта и договоры
На любом тарифе
вам доступны
Бесплатная почта
Начиная работу с Timeweb, вы получаете почту со своим доменом сразу после завершения тестового периода — с первого оплаченного дня.
Быстрое создание сайта
На нашем хостинге вы сможете собрать сайт, который будет эффективно решат ваши задачи и сразу же получать прибыль.
Безлимитное количество доменов
Вы можете зарегистрировать любое количество доменов — без ограничений
Права доступа
Предоставляйте командный доступ к сайту с разными правами для разных категорий пользователей.
Простой файловый менеджер
Вам не придется устанавливать дополнительные программы. Работайте в удобном интуитивном файловом менеджере.
Техподдержка 24/7
Наша поддержка обеспечит надежную работу сайта и безопасное хранение данных.
Дополнительные услуги
Дополнительный IP адрес
Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.
Защитник сайтов
Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.
Антивирус
Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.
Защита от DDoS атак
Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.
Лечение сайтов
Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.
Реклама и продвижение
Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.
Перенесем сайт любой сложности
И сохраним его прежнюю работоспособоность
Перенести проект
Подберём тариф персонально для вас
Все данные будут надёжно сохранены
Самостоятельно убедимся в работе сайта
Бесплатно переведём
домены
.ru
и
.рф
Переносим домены из зоны.ru и.рф к Timeweb — одному из лидеров по предоставлению услуг хостинга в России
Предлагаем выгодную тарифную сетку и оплату бонусами
Перенести домен
Безопасный хостинг сайтов ждёт вас!
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Вопросы и ответы
Будет ли работать антивирус, если я использую CMS?
Да, антивирусная защита на хостинге Timeweb работает независимо от того, используете ли вы CMS (систему управления контентом) или написали свой код с нуля. Антивирусный сканер проверяет файлы на вашем сайте на предмет вредоносных программ и угроз безопасности.
Как предотвратить появление вредоносных программ?
Чтобы предотвратить появление вредоносных программ на вашем сайте, рекомендуется следовать нескольким мерам безопасности:
Регулярно обновляйте CMS и все используемые плагины, чтобы избавиться от уязвимостей.
Используйте сложные пароли для доступа к панели управления хостингом и CMS.
Загружайте темы и плагины только из надежных источников.
Устанавливайте антивирусное ПО на свой компьютер и регулярно сканируйте файлы перед загрузкой на сервер.
Как понять, что сайт заражен?
На сайте Timeweb по запросу выполняются проверки безопасности, и в случае обнаружения вредоносных программ вы получите уведомление от антивирусного сканера в том же тикете, где была запрошена проверка. Также, вы можете обратить внимание на следующие признаки заражения сайта:
Изменения в содержимом сайта без вашего ведома.
Появление всплывающих окон или рекламы, которую вы не размещали.
Снижение производительности или доступности сайта.
Предупреждения безопасности от поисковых систем или браузеров при попытке открыть ваш сайт.
Можно ли отключить антивирус?
В целях обеспечения безопасности вашего сайта, отключение антивирусной защиты на хостинге Timeweb недоступно для пользователей. Антивирус работает автоматически и сканирует файлы, чтобы обнаруживать и нейтрализовать вредоносные программы. Это помогает предотвратить угрозы и обеспечить стабильную работу вашего веб-проекта.
Сравнение
тарифов
Место на диске, NVMe
SSL-сертификат бесплатно
Максимальное количество
объектов файловой системы
Безлимит
Максимальная суточная
нагрузка на процессор, CP
Максимальная суточная
нагрузка на MySQL, сек
Максимальный размер
памяти на процесс
1 024
Максимальное время исполнения
скрипта, max_execution_time
1 000
Максимальное количество
отправленных писем в сутки
2 000
Каталог CMS с актуальными
версиями самых популярных CMS
Поддержка Python, Perl, Yii,
Django, Flask, Laravel
Трафик
Безлимит
Максимальное количество
процессов
40
Сравнение тарифов
Место на диске, NVMe
SSL-сертификат бесплатно
Максимальное количество
объектов файловой системы
Безлимит
Максимальная суточная
нагрузка на процессор, CP
Максимальная суточная
нагрузка на MySQL, сек
Максимальный размер
памяти на процесс
1 024
Максимальное время исполнения
скрипта, max_execution_time
1 000
Максимальное количество
отправленных писем в сутки
2 000
Каталог CMS с актуальными
версиями самых популярных CMS
Поддержка Python, Perl, Yii,
Django, Flask, Laravel
Трафик
Безлимит
Максимальное количество
процессов
40