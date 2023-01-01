Надёжный
Хостинг для Joomla

Арендуйте оптимизированный под Joomla хостинг
и создавайте проекты любых масштабов
Фильтры
Тариф
Классический
Срок аренды
1 год
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Что такое Joomla

Joomla – это система управления контентом, которая предоставляет простоту использования и гибкость в создании веб-проектов. Благодаря джумле вы можете легко добавлять и изменять контент на веб-проекте без помощи разработчиков. Также платформа предлагает широкий выбор шаблонов и плагинов для настройкии расширения функциональности любого онлайн-ресурса.

Дополнительно Joomla обеспечивает SEO-оптимизацию для улучшения видимости ресурса в поисковых системах. А благодаря активному сообществу и обновлениям безопасности, платформа предоставляет поддержку и надёжную защиту.

На любом тарифе
вам доступны

Бесплатная почта
Привлекайте новых клиентов через рассылки от имени домена
Быстрое создание сайта
Используйте каталог CMS и размещайте любые проекты на Joomla в несколько кликов
Профессиональная поддержка 24/7
Обращайтесь за помощью в любой момент времени — мы не оставим никого в беде
Права доступа
Предоставляйте разработчикам аккаунт с ограниченным доступом
Все в одном месте
Управляйте проектами через файловый менеджер внутри панели управления
Бесплатный
SSL-сертификат
Обеспечьте пользователям безопасное соединение и повысьте доверие к сайту

Возможности Joomla

Гибкая система

В джумле есть множество настроек внешнего вида и функционала сайта, что позволяет создавать уникальный дизайн с необходимыми требованиями

Многоязычность

Платформа поддерживает работу на множестве языков, благодаря чему можно создавать мультиязычные веб-проекты

Удобство использования

Интуитивно-понятный интерфейс облегчает работу с онлайн-ресурсами даже для людей без навыков программирования

Безопасность

Многоуровневая система защищает проекты от взломов и других угроз

SEO-оптимизация

Встроенные инструменты для SEO помогают быстро повысить позиции ресурса в поисковых системах

Расширяемость

Большое количество плагинов, компонентов и модулей позволяют улучшать функциональность веб-ресурса

Кому подойдёт хостинг
на Joomla?

Joomla подходит как опытным разработчикам, так и новичкам,
которые ищут простую и гибкую CMS для создания
профессиональных сайтов различного типа

Предпринимателям

Создавайте проекты любых масштабов: от небольших лендингов до крупных интернет-магазинов
Предпринимателям

Блогерам и авторам

Публикуйте статьи, управляйте комментариями и взаимодействуйте с читателями
Блогерам и авторам

Для личных целей

Реализуйте свой творческий потенциал и создайте онлайн-ресурс с помощью красивых и адаптивных шаблонов
Для личных целей

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Удобная панель управления

Интуитивный интерфейс
Интерфейс хостинга доступен для пользователей разного уровня технической подготовки. Вы легко найдете нужные функции и инструменты для управления проектами
Хостинг и домен в одном месте
Вы сможете настраивать DNS, управлять почтовыми ящиками, устанавливать SSL-сертификаты и делать многое другое для доменов и хостинга без необходимости переключаться между разными панелями управления
Удобное управление файлами и базами данных
Панель управления предлагает функциональные инструменты для загрузки, скачивания и редактирования файлов проектов. Вы также можете создавать и управлять базами данных MySQL, что особенно важно для веб-ресурсов, использующих динамический контент
Каталог CMS
Простой способ установки популярных систем управления контентом, а также других приложений и скриптов. Вам не нужно выполнять сложные настройки вручную – установка происходит всего в несколько кликов
Мониторинг и статистика
Панель управления позволяет отслеживать статистику посещаемости онлайн-ресурса, просматривать логи сервера, а также мониторить использование ресурсов и производительность хостинга. Это поможет оценить нагрузку на проект и оперативно принять меры по его оптимизации
Бэкапы и восстановление
Панель управления предоставляет возможность создания резервных копий веб-проектов и баз данных. Это важная функция, которая обеспечивает безопасность и позволяет в любой момент времени вернуться к исходному состоянию проекта

Хостинг для Joomla
от Timeweb

Высокая степень защиты

Мы предоставляем множество инструментов для защиты проектов от взломов и вирусов, в числе которых — резервное копирование, SSL-сертификаты и многое другое

Управление проектами

Хостинг для джумлы оснащён удобной панелью cPanel, которая позволяет контролировать весь процесс создания сайта: от загрузки файлов до подключения домена

Быстрая загрузка сайтов

Благодаря оптимизации серверов и использованию SSD-накопителей, страницы будут загружаться максимально быстро

Экономия ресурсов

Автоматическая установка CMS Joomla поможет вам сократить время на создании и настройки проекта

Вопросы и ответы

Как купить хостинг на Joomla?
Чем хостинг с Joomla отличается от обычного виртуального хостинга?
Могу я протестировать хостинг бесплатно?
Нужно ли устанавливать Joomla самостоятельно?
Доступны ли готовые шаблоны сайтов?
Можно ли перейти с обычного тарифа виртуального хостинга на CMS-тариф?
Где находятся серверы, на которых размещён хостинг для Joomla?