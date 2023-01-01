Что такое Joomla Joomla – это система управления контентом, которая предоставляет простоту использования и гибкость в создании веб-проектов. Благодаря джумле вы можете легко добавлять и изменять контент на веб-проекте без помощи разработчиков. Также платформа предлагает широкий выбор шаблонов и плагинов для настройкии расширения функциональности любого онлайн-ресурса.



Дополнительно Joomla обеспечивает SEO-оптимизацию для улучшения видимости ресурса в поисковых системах. А благодаря активному сообществу и обновлениям безопасности, платформа предоставляет поддержку и надёжную защиту.