В джумле есть множество настроек внешнего вида и функционала сайта, что позволяет создавать уникальный дизайн с необходимыми требованиями
Платформа поддерживает работу на множестве языков, благодаря чему можно создавать мультиязычные веб-проекты
Интуитивно-понятный интерфейс облегчает работу с онлайн-ресурсами даже для людей без навыков программирования
Многоуровневая система защищает проекты от взломов и других угроз
Встроенные инструменты для SEO помогают быстро повысить позиции ресурса в поисковых системах
Большое количество плагинов, компонентов и модулей позволяют улучшать функциональность веб-ресурса
Мы предоставляем множество инструментов для защиты проектов от взломов и вирусов, в числе которых — резервное копирование, SSL-сертификаты и многое другое
Хостинг для джумлы оснащён удобной панелью cPanel, которая позволяет контролировать весь процесс создания сайта: от загрузки файлов до подключения домена
Благодаря оптимизации серверов и использованию SSD-накопителей, страницы будут загружаться максимально быстро
Автоматическая установка CMS Joomla поможет вам сократить время на создании и настройки проекта