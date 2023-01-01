Хостинг сайтов в
Краснодаре

Универсальная услуга для создания и размещения
сайтов любой сложности и загруженности
Фильтры
Тариф
Классический
Срок аренды
1 год
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На любом тарифе
вам доступны

Бесплатная почта
Создавайте почту вместе с хостингом и отправляйте рассылки клиентам от имени домена
Быстрое создание сайта
Пользуйтесь каталогом CMS и устанавливайте популярные платформы за считанные минуты
Безлимитное количество доменов
Размещайте проекты и подключайте для них домены без ограничений
Командный доступ
Есть команда разработчиков? Создайте для нее аккаунт с ограниченными правами
Простой файловый
менеджер
Подойдет новичкам: простой интерфейс и интуитивно-понятная навигация
Персональные тарифы
Выбирайте подходящий тарифный план и улучшайте его при необходимости

Бережно перенесем
ваши сайты

И подарим 3 месяца бесплатного виртуального хостинга в подарок!
Поможем с подбором оптимального тарифа
Бесплатно перенесем все данные со стороннего хостинга
Проверим и убедимся, что все работает, как надо

Все тарифы
включают в себя

Неограниченный и бесплатный трафик
Паролирование директорий
Мощные серверы с высокими лимитами
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок
Ежедневное резервное копирование
Управление задачами по расписанию - Cron
MySQL 5.6 / 5.7, PHP 5.3 / 5.4 / 5.6 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4, 8.0, APC (PHP 5.3, 5.4), Zend OPcache (PHP 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0,), memcached, phpMyAdmin Perl 5, Parser, Python 2.7 / 3.4 / 3.6, C++
Неограниченное количество почтовых ящиков
Настройка рассылок/пересылок, автоответчика
SSH, sFTP/FTP, SCP доступ (безопасное копирование)
POP3, IMAP, SMTP сервисы с шифрованием для работы с почтой
Поддержку неограниченного числа доменов
Защищённый Web-интерфейс для работы с почтой
Управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами
Настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте
Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера
Защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация)
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SLA, условия предоставления услуг
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Правила и ограничения
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Публичная оферта и договоры
App Store Play Store

Что такое виртуальный хостинг?

Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) позволяет арендовать место для размещения сайта в интернете. Такую услугу предоставляет хостинг-провайдер – он следит за оборудованием и обеспечивает защищенность всех данных клиентов. Если не использовать хостинг, то пользователи не смогут увидеть сайт в интернете и покупать продукцию компании.


Технически виртуальный хостинг – это сервер. Компьютер с процессором, оперативной памятью, жестким диском и встроенным программным обеспечением. На одном сервере размещается сразу несколько веб-сайтов от разных клиентов, которые потребляют общие ресурсы. Таким образом хостинг предоставляется за небольшую плату, а потому пользуется популярностью как среди физических, так и юридических лиц.

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Аренда хостинга в Краснодаре

Хостинговое пространство от Timeweb в Краснодаре включает в себя все необходимые ресурсы, которые помогают в поддержке и развитии любых веб-проектов. Наша главная идея – предоставить сложные технические устройства в виде простого сервиса. Все этапа работы с хостингом остаются логичными и понятными: от начала регистрации до запуска сайта.

Timeweb – это про заботу о клиентах. Вы можете создать онлайн-ресурс любых масштабов в считанные клики. На это уйдет всего несколько шагов: регистрация, установка CMS из каталога и наполнение сайта необходимым контентом. А чтобы работа с проектом проходила легко, на хостинге есть встроенный файловый менеджер. Для его использования не нужно быть профессионалом – весь интерфейс проработан под новичков. Дополнительно можно использовать встроенные программы: текстовый редактор для редактирования кода, FTP загрузки данных, SSH для удаленной работы и многое другое.

Важно отметить, что вам не обязательно сразу подключать свое доменное имя. Если нужно быстро протестировать сайт, то просто создайте его – тестовый домен подключится автоматически. Он предоставляется бесплатно для каждого пользователя после регистрации.

Еще один важный элемент хостинга – это панель управления. Наша команда сделала ее простой и функциональной. Чтобы работать с проектом, вам не нужно обращаться к сторонним ресурсам. В панели управления есть все, что нужно: возможность подключения безлимитного количества доменов, планировщик задач Cron, настройка базы данных и многое другое. Благодаря этому вы можете создать сайт любых масштабов прямо в панели управления.

Дополнительно мы обеспечиваем высокую степень безопасности пользовательских данных. Первое – это защита от DDoS-атак, спама и внедрения вредоносного кода, двухфакторная авторизация, антивирус и прочее. Второе – это ежедневное резервное копирование данных. Если по какой-то случайности вы потеряете информацию с сайта, ее всегда можно будет восстановить в панели управления.

Надежный хостинг – это выбор тех, кто хочет получить от своего онлайн-ресурса все возможности. Переходите к Timeweb и получите полный спектр услуг прямо сейчас. Не нужно беспокоиться о настройке сложных технических устройств – все это мы возьмем на себя. Вам останется только подключить домен и наполнить сайт в удобной панели управления.

Преимущества аренды хостинга в Краснодаре от Timeweb

  • Простая панель управления со встроенными утилитами
  • 10-дневный пробный период
  • Поддержка по любым вопросам хостинга 24/7
  • Защита данных с резервным копированием
  • Бесплатный SSL-сертификат
  • Мощные сервера для проектов любых масштабов
  • Быстрый перенос сайта с другого хостинга
  • Удобное приложение на телефон Android или iOS
  • Бонусная программа

Как купить хостинг в Краснодаре

Арендовать хостинг в Timeweb – это просто. Откройте главную страницу и выберите подходящий тарифный план. Нажмите на кнопку «Начать бесплатно» и пройдите простую регистрацию. После этого вы получите 10-дневный пробный период, в ходе которого можно ознакомиться со всеми функциями платформы. Оплатить тарифный план вы можете в любой момент времени в разделе «Дашборд». Рассчитаться можно счетом, квитанцией, картой или бонусами.