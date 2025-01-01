Стоимость услуг виртуального хостинга

Стоимость услуг
виртуального хостинга

  • Цены на хостинг
  • Цены на премиум хостинг
  • Цены на CMS-хостинг
  • Дополнительные услуги

Сравнение тарифов

Year+
164₽
Optimo+
248₽
Century+
347₽
Millennium+
482₽
Количество сайтов
2
15
35
60
Место на диске, NVMe
15 ГБ
40 ГБ
50 ГБ
60 ГБ
SSL-сертификат бесплатно
Да
Да
Да
Да
Максимальное количество объектов файловой системы
Безлимит
Максимальная суточная нагрузка на процессор, CP
100
350
450
650
Максимальная суточная нагрузка на MySQL, сек
4000
7000
14000
30000
Максимальный размер памяти на процесс
1 024
Максимальное время исполнения скрипта, max_execution_time
800
Максимальное количество отправленных писем в сутки
2 000
Каталог CMS с актуальными версиями самых популярных CMS
Да
Да
Да
Да
Поддержка Python, Perl, Yii, Django, Flask, Laravel
Да
Да
Да
Да
Трафик
Безлимит
Максимальное количество процессов
40
Бесплатный DNS-хостинг
Да
Да
Да
Да

Цены на премиум хостинг

Сравнение тарифов

1Сайт
333₽
Eterno
1010₽
Premium
3600₽
Идеально подходит под сайт на 1С Битрикс
Да
Да
Да
Количество сайтов
1
50
999
Место на диске, NVMe
15 ГБ
80 ГБ
150 ГБ
SSL-сертификат бесплатно
Да
Да
Да
Максимальное количество объектов файловой системы
Безлимит
Максимальная суточная нагрузка на процессор, CP
1100
1100
4000
Максимальная суточная нагрузка на MySQL, сек
20000
55000
90000
Максимальный размер памяти на процесс
1 024
Максимальное время исполнения скрипта, max_execution_time
1 000
Максимальное количество отправленных писем в сутки
2 000
Каталог CMS с актуальными версиями самых популярных CMS
Да
Да
Да
Поддержка Python, Perl, Yii, Django, Flask, Laravel
Да
Да
Да
Трафик
Безлимит
Максимальное количество процессов
40
Бесплатный DNS-хостинг
Да
Да
Да

Цены на CMS-хостинг

Сравнение тарифов

WordPress
258₽
Joomla
258₽
Drupal
258₽
Количество сайтов
15
15
15
Место на диске, NVMe
15 ГБ
15 ГБ
15 ГБ
SSL-сертификат бесплатно
Да
Да
Да
Количество баз данных
10

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Вопросы и ответы

Из чего складывается стоимость хостинга?

Стоимость хостинга — немаловажный показатель при выборе провайдера для размещения сайта в сети Интернет.

В Timeweb вам доступны несколько тарифных линеек, которые подойдут для любых проектов и на любой кошелек. Цены начинаются от 164 рублей в месяц.

Цена тарифа виртуального хостинга зависит от таких параметров, как:

  • Тип тарифной линейки
  • Количество размещаемых сайтов
  • Объем дискового пространства
Как выбрать подходящий тариф?

В первую очередь нужно определиться с тарифной линейкой.

Для простых, не слишком нагруженных сайтов подойдет обычный хостинг: тарифы Year+, Optimo+, Century+, Millennium+. На этих тарифах будут отлично работать блоги, сайты-визитки, небольшие интернет-магазины, корпоративные сайты и т.д.

Для крупных интернет-магазинов, маркетплейсов, приложений со сложной логикой или сайтов на базе 1С-Битрикс требуется намного больше мощности и производительности — для них стоит выбирать премиум-хостинг, который позволяет размещать сайты на мощных серверах, необходимых для стабильной работы таких проектов. Это тарифы 1Сайт, Eterno и Premium.

Для сайтов, созданных на основе одной из популярных CMS (WordPress, Joomla, OpenCart и пр.) стоит рассмотреть хостинг для CMS: в этом случае нужная CMS будет уже установлена.

Далее решите: сколько сайтов вы планируете разместить прямо сейчас? Скажем, для одного сайта будет достаточно минимального тарифа Year+, для пяти — тарифа Optimo+, и так далее. Ориентируйтесь на лимит количества сайтов в описаниях тарифов. В будущем вы легко сможете увеличить тариф, если потребуется.

Объем дискового пространства — еще один важный параметр. Сколько места нужно для размещения всех файлов всех ваших сайтов? Если вы не уверены в этих данных, их можно уточнить у разработчиков ваших сайтов или у текущего провайдера, если сайты уже где-то размещаются. Лимиты на объем пространства для каждого тарифа также можно найти в его описании.

Если вам сложно определиться с тарифом, свяжитесь с нашей поддержкой — мы поможем подобрать оптимальный вариант под ваши требования.

Как менять тариф?

Вы сможете легко управлять своим тарифным планом в личном кабинете (панели управления) Timeweb: менять тариф, менять тарифную линейку или увеличивать отдельные параметры текущего тарифа. Например, если вам потребуется разместить 11 сайтов вместо 10, вы сможете докупить еще один сайт и остаться на тарифе Optimo+.

Как продлевать услуги?

Чтобы сайт работал бесперебойно и ваши клиенты всегда имели к нему доступ, важно своевременно продлевать хостинг и домен

Оплатить услуги можно в личном кабинете Timeweb, выбрав удобный способ оплаты. Домен всегда продлевается минимум на один год, а хостинг можно продлевать на год или помесячно.

Мы будем заранее уведомлять вас, когда подходит срок продления той или иной услуги, чтобы вы точно успели продлить ее вовремя.