Стоимость услуг
виртуального хостинга
- Цены на хостинг
- Цены на премиум хостинг
- Цены на CMS-хостинг
- Дополнительные услуги
Сравнение тарифов
Цены на премиум хостинг
Сравнение тарифов
Цены на CMS-хостинг
Сравнение тарифов
Дополнительные услуги
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Вопросы и ответы
Из чего складывается стоимость хостинга?
Стоимость хостинга — немаловажный показатель при выборе провайдера для размещения сайта в сети Интернет.
В Timeweb вам доступны несколько тарифных линеек, которые подойдут для любых проектов и на любой кошелек. Цены начинаются от 164 рублей в месяц.
Цена тарифа виртуального хостинга зависит от таких параметров, как:
- Тип тарифной линейки
- Количество размещаемых сайтов
- Объем дискового пространства
Как выбрать подходящий тариф?
В первую очередь нужно определиться с тарифной линейкой.
Для простых, не слишком нагруженных сайтов подойдет обычный хостинг: тарифы Year+, Optimo+, Century+, Millennium+. На этих тарифах будут отлично работать блоги, сайты-визитки, небольшие интернет-магазины, корпоративные сайты и т.д.
Для крупных интернет-магазинов, маркетплейсов, приложений со сложной логикой или сайтов на базе 1С-Битрикс требуется намного больше мощности и производительности — для них стоит выбирать премиум-хостинг, который позволяет размещать сайты на мощных серверах, необходимых для стабильной работы таких проектов. Это тарифы 1Сайт, Eterno и Premium.
Для сайтов, созданных на основе одной из популярных CMS (WordPress, Joomla, OpenCart и пр.) стоит рассмотреть хостинг для CMS: в этом случае нужная CMS будет уже установлена.
Далее решите: сколько сайтов вы планируете разместить прямо сейчас? Скажем, для одного сайта будет достаточно минимального тарифа Year+, для пяти — тарифа Optimo+, и так далее. Ориентируйтесь на лимит количества сайтов в описаниях тарифов. В будущем вы легко сможете увеличить тариф, если потребуется.
Объем дискового пространства — еще один важный параметр. Сколько места нужно для размещения всех файлов всех ваших сайтов? Если вы не уверены в этих данных, их можно уточнить у разработчиков ваших сайтов или у текущего провайдера, если сайты уже где-то размещаются. Лимиты на объем пространства для каждого тарифа также можно найти в его описании.
Если вам сложно определиться с тарифом, свяжитесь с нашей поддержкой — мы поможем подобрать оптимальный вариант под ваши требования.
Как менять тариф?
Вы сможете легко управлять своим тарифным планом в личном кабинете (панели управления) Timeweb: менять тариф, менять тарифную линейку или увеличивать отдельные параметры текущего тарифа. Например, если вам потребуется разместить 11 сайтов вместо 10, вы сможете докупить еще один сайт и остаться на тарифе Optimo+.
Как продлевать услуги?
Чтобы сайт работал бесперебойно и ваши клиенты всегда имели к нему доступ, важно своевременно продлевать хостинг и домен
Оплатить услуги можно в личном кабинете Timeweb, выбрав удобный способ оплаты. Домен всегда продлевается минимум на один год, а хостинг можно продлевать на год или помесячно.
Мы будем заранее уведомлять вас, когда подходит срок продления той или иной услуги, чтобы вы точно успели продлить ее вовремя.