Стоимость услуг виртуального хостинга

В первую очередь нужно определиться с тарифной линейкой.

Для простых, не слишком нагруженных сайтов подойдет обычный хостинг: тарифы Year+, Optimo+, Century+, Millennium+. На этих тарифах будут отлично работать блоги, сайты-визитки, небольшие интернет-магазины, корпоративные сайты и т.д.

Для крупных интернет-магазинов, маркетплейсов, приложений со сложной логикой или сайтов на базе 1С-Битрикс требуется намного больше мощности и производительности — для них стоит выбирать премиум-хостинг, который позволяет размещать сайты на мощных серверах, необходимых для стабильной работы таких проектов. Это тарифы 1Сайт, Eterno и Premium.

Для сайтов, созданных на основе одной из популярных CMS (WordPress, Joomla, OpenCart и пр.) стоит рассмотреть хостинг для CMS: в этом случае нужная CMS будет уже установлена.

Далее решите: сколько сайтов вы планируете разместить прямо сейчас? Скажем, для одного сайта будет достаточно минимального тарифа Year+, для пяти — тарифа Optimo+, и так далее. Ориентируйтесь на лимит количества сайтов в описаниях тарифов. В будущем вы легко сможете увеличить тариф, если потребуется.

Объем дискового пространства — еще один важный параметр. Сколько места нужно для размещения всех файлов всех ваших сайтов? Если вы не уверены в этих данных, их можно уточнить у разработчиков ваших сайтов или у текущего провайдера, если сайты уже где-то размещаются. Лимиты на объем пространства для каждого тарифа также можно найти в его описании.

Если вам сложно определиться с тарифом, свяжитесь с нашей поддержкой — мы поможем подобрать оптимальный вариант под ваши требования.