Timeweb – лидирующая компания по предоставлению услуг хостинга сайтов в Молдове, также входящая в топ-3 лучших хостеров России (по данным hostings.info).
Наша цель – предоставить клиентам удобную среду для разработки, размещения и развития веб-проектов, поэтому мы особое внимание уделяем надежности дата-центров и производительности используемого оборудования.
В нашем приоритете – бесперебойная работа серверов под нагрузкой любого уровня, техническая поддержка высочайшего класса, удобный интерфейс управления и простая реализация тех вещей, что в других компаниях делают слишком сложными.
Главное преимущество Timeweb состоит в том, что хостинг упрощает работу вебмастеров и разработчиков, делая поддержку и администрирование веб-ресурсов приятным и понятным занятием. Это не стандартный хостинг для сайтов. Вместо того чтобы хвастать дорогим оборудованием и высокой пропускной способностью сети, мы решили сконцентрироваться на действительно важных вещах и переосмыслить хостинг как таковой.
Мы предлагаем:
Переход на наш хостинг не отнимет много времени и не заставит долго адаптироваться. Мы предоставляем доступ к ходовому программному обеспечению, включая Docker, LAMP, Node.js и другие компоненты, которые часто используют вебмастера. Кроме того, перенос сайта с другого хостинга вместе с доменом осуществляется бесплатно.
Аренда хостинга в Молдове у Timeweb займет всего пару минут и подарит лучший в своем роде сервис. Чтобы начать, достаточно выбрать понравившийся тариф для вашего сайта, добавить в список необходимое программное обеспечение и ввести адрес электронной почты.
С этого момента начнет действовать бесплатный тестовый период. Купить хостинг нужно будет только через 10 дней, уже в полной мере опробовав его возможности и производительность.