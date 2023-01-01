Хостинг сайтов в
Молдове

Универсальная услуга для создания и размещения
сайтов любой сложности и загруженности
Фильтры
Тариф
Классический
Срок аренды
1 год
Подобрать тариф в один клик
Все тарифы списком

На любом тарифе
вам доступны

Бесплатная почта
Общайтесь с клиентами от личного доменного имени, повышайте продажи и улучшайте популярность бренда через рассылки
Быстрое создание сайта
Буквально несколько кликов и ваш проект уже в интернете. В этом поможет каталог CMS и удобный менеджер файлов
Безлимитное количество доменов
Размещайте бесчисленное количество проектов – для всех найдется свой домен
Командный доступ
Создавайте персональные аккаунты для разработчиков с ограниченными правами
Простой файловый
менеджер
Интуитивно-понятный интерфейс поможет легко загружать и редактировать файлы сайта. Даже если вы новичок
Персональные тарифы
Корректируйте мощности серверов в любой момент времени без остановки работы сайтов

Бережно перенесем
ваши сайты

И подарим 3 месяца бесплатного виртуального хостинга в подарок!
Поможем с подбором оптимального тарифа
Бесплатно перенесем все данные со стороннего хостинга
Проверим и убедимся, что все работает, как надо

Все тарифы
включают в себя

Неограниченный и бесплатный трафик
Паролирование директорий
Мощные серверы с высокими лимитами
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок
Ежедневное резервное копирование
Управление задачами по расписанию - Cron
MySQL 5.6 / 5.7, PHP 5.3 / 5.4 / 5.6 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4, 8.0, APC (PHP 5.3, 5.4), Zend OPcache (PHP 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0,), memcached, phpMyAdmin Perl 5, Parser, Python 2.7 / 3.4 / 3.6, C++
Неограниченное количество почтовых ящиков
Настройка рассылок/пересылок, автоответчика
SSH, sFTP/FTP, SCP доступ (безопасное копирование)
POP3, IMAP, SMTP сервисы с шифрованием для работы с почтой
Поддержку неограниченного числа доменов
Защищённый Web-интерфейс для работы с почтой
Управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами
Настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте
Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера
Защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация)
color: $color-brown;
SLA, условия предоставления услуг
color: $color-brown;
Правила и ограничения
color: $color-brown;
Публичная оферта и договоры
App Store Play Store

Что такое виртуальный хостинг?

Хостинг (от англ. Hosting) – это услуга по предоставлению места хранения сайтов для пользователей. Компания, занимающаяся таким процессом, называется хостинг-провайдером или хостером. Когда вы берете в аренду дисковое пространство для своих проектов, вам не нужно беспокоиться о работоспособности и настройке сервера – за это отвечает провайдер. Дополнительно предоставляется техническая поддержка, различные утилиты, подключение домена и прочие возможности.


Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) – это один из видов хостинга. Он подразумевает размещение сразу нескольких проектов на одном сервере. Каждому сайту отводится отдельное пространство, а мощности сервера разделяются между всеми проектами. Такой подход гарантирует бесперебойную работу и небольшую плату за аренду.

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Timeweb – лидирующая компания по предоставлению услуг хостинга сайтов в Молдове, также входящая в топ-3 лучших хостеров России (по данным hostings.info).

Наша цель – предоставить клиентам удобную среду для разработки, размещения и развития веб-проектов, поэтому мы особое внимание уделяем надежности дата-центров и производительности используемого оборудования.

В нашем приоритете – бесперебойная работа серверов под нагрузкой любого уровня, техническая поддержка высочайшего класса, удобный интерфейс управления и простая реализация тех вещей, что в других компаниях делают слишком сложными.

Хостинг, меняющий представление о хостингах

Главное преимущество Timeweb состоит в том, что хостинг упрощает работу вебмастеров и разработчиков, делая поддержку и администрирование веб-ресурсов приятным и понятным занятием. Это не стандартный хостинг для сайтов. Вместо того чтобы хвастать дорогим оборудованием и высокой пропускной способностью сети, мы решили сконцентрироваться на действительно важных вещах и переосмыслить хостинг как таковой.

Мы предлагаем:

  • Уникальную панель управления для вебмастеров, в которой можно не только провести базовую настройку сервера, но и воспользоваться массой дополнительных функций, среди которых доступ к почтовому серверу, SSH-клиент, возможность купить и зарегистрировать домен, система управления файлами и базами данных.
  • Многослойную систему защиты данных, включающую в себя: регулярное создание резервных копий, круглосуточное наблюдение за состоянием оборудования в дата-центре, продвинутую защиту от DDoS-атак и вирусов за счет программных решений.
  • Универсальную площадку для размещения проектов любого типа, будь то игровой сервер или небольшой сайт-визитка, а вместе с ней гибкую систему тарификации, позволяющую настроить хостинг под себя, выбрав наиболее выгодные условия вкупе с подходящих аппаратным обеспечением.
  • Интеграцию с популярными сервисами и программами, используемыми для ускорения разработки и тестирования веб-приложений.

Стать клиентом Timeweb просто

Переход на наш хостинг не отнимет много времени и не заставит долго адаптироваться. Мы предоставляем доступ к ходовому программному обеспечению, включая Docker, LAMP, Node.js и другие компоненты, которые часто используют вебмастера. Кроме того, перенос сайта с другого хостинга вместе с доменом осуществляется бесплатно.

Аренда хостинга в Молдове у Timeweb займет всего пару минут и подарит лучший в своем роде сервис. Чтобы начать, достаточно выбрать понравившийся тариф для вашего сайта, добавить в список необходимое программное обеспечение и ввести адрес электронной почты.

С этого момента начнет действовать бесплатный тестовый период. Купить хостинг нужно будет только через 10 дней, уже в полной мере опробовав его возможности и производительность.