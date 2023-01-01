Что такое виртуальный хостинг?

Хостинг (от англ. Hosting) – это услуга по предоставлению места хранения сайтов для пользователей. Компания, занимающаяся таким процессом, называется хостинг-провайдером или хостером. Когда вы берете в аренду дисковое пространство для своих проектов, вам не нужно беспокоиться о работоспособности и настройке сервера – за это отвечает провайдер. Дополнительно предоставляется техническая поддержка, различные утилиты, подключение домена и прочие возможности.

Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) – это один из видов хостинга. Он подразумевает размещение сразу нескольких проектов на одном сервере. Каждому сайту отводится отдельное пространство, а мощности сервера разделяются между всеми проектами. Такой подход гарантирует бесперебойную работу и небольшую плату за аренду.