ISPmanager представляет собой коммерческую систему управления веб-сервером, базами данных, сайтами и аккаунтом хостинга.

Благодаря своему удобству данная панель управления сервером подходит не только профессионалам в сфере IT, но и пользователям с базовыми навыками работы с серверами.

Клиенты хостинга Timeweb могут воспользоваться автоустановкой ISPmanager Lite при заказе/создании нового VPS/VDS-сервера либо при переустановке операционной системы, а также установить панель управления вручную. VPS с ISPmanager доступен на всех готовых тарифах: «Danny», «Scarlett», «Whitney», «Sylvester», «Leo», «Bruce», «Keanu» и «Arnold». Также есть возможность выбрать ПУ при заказе VDS-сервера, собранного в конфигураторе.

При заказе физического выделенного сервера для установки доступна как панель ISPmanager Lite, так и ISPmanager Business. Оба варианта имеют удобный интерфейс, гибкие возможности, а также отличаются высокой скоростью работы. Упрощенный вариант ISPmanager Lite подойдет пользователям с небольшим опытом администрирования, а более продвинутый ISPmanager Business оценят профессиональные вебмастера.

Возможности панели ISPmanager

Хостинг с панелью ISPmanager предоставляет широкий набор инструментов для управления сервером. Данное решение позволяет создавать неограниченное число пользователей, сайтов, доменов, email-адресов, почтовых серверов и т.п.

Хостинг с ISP-панелью станет верным выбором для тех, у кого нет богатого опыта администрирования серверов на Linux, но кому необходимо быстро получить удобное и функциональное окружение для работы с сайтами и приложениями.

Хостинг с ISPmanager предоставляет такие возможности, как:

гибкое управление учетными записями — вам доступно создание, удаление, установка различных прав и ограничений для любого числа пользователей;

быстрая установка популярных CMS и создание сайтов;

настройка доменов и DNS-записей, подключение к домену SSL-сертификата;

установка дополнительных расширений для еще более быстрого и удобного администрирования баз данных;

широкие возможности по работе с данными в файловом менеджере: добавление и редактирование файлов, установка разрешений для файлов и каталогов;

автоматизация повторяющихся процессов с помощью специальной утилиты Cron, которая позволяет создавать необходимые задачи по таймеру, например, с заданной регулярностью запускать скрипты обновления на сайте и настраивать их автоматическое выполнение;

обеспечение безопасности вашего сайта — у вас будет возможность настроить брандмауэр и автоматические бэкапы на выделенных серверах, следить за статистикой и использованием ресурсов, также вы получите встроенный модуль интеграции с антивирусом Virusdie, который проведет проверку файлов сервера на наличие вирусов, троянов и спам-ботов.

Благодаря регулярным обновлениям, высокому уровню безопасности, доступной цене и большому числу возможностей ISPmanager заслуженно считается одной из самых популярных панелей управления веб-сервером. Хостинг сайтов с этой панелью позволит вам решать самые разнообразные задачи с помощью новейших и эффективных инструментов.