ISPmanager представляет собой коммерческую систему управления веб-сервером, базами данных, сайтами
и аккаунтом хостинга.
Благодаря своему удобству данная панель управления сервером подходит не только профессионалам
в сфере IT, но и пользователям с базовыми навыками работы с серверами.
Клиенты хостинга Timeweb могут воспользоваться автоустановкой ISPmanager Lite при заказе/создании нового
VPS/VDS-сервера либо при переустановке операционной системы, а также установить панель управления вручную.
VPS с ISPmanager доступен на всех готовых тарифах: «Danny», «Scarlett»,
«Whitney», «Sylvester», «Leo», «Bruce», «Keanu»
и «Arnold». Также есть возможность выбрать ПУ при заказе VDS-сервера, собранного
в конфигураторе.
При заказе физического выделенного сервера для установки доступна как панель ISPmanager Lite, так
и ISPmanager Business. Оба варианта имеют удобный интерфейс, гибкие возможности, а также отличаются
высокой скоростью работы. Упрощенный вариант ISPmanager Lite подойдет пользователям с небольшим опытом
администрирования, а более продвинутый ISPmanager Business оценят профессиональные вебмастера.
Хостинг с панелью ISPmanager предоставляет широкий набор инструментов для управления сервером. Данное решение
позволяет создавать неограниченное число пользователей, сайтов, доменов, email-адресов, почтовых серверов
и т.п.
Хостинг с ISP-панелью станет верным выбором для тех, у кого нет богатого опыта администрирования
серверов на Linux, но кому необходимо быстро получить удобное и функциональное окружение для работы
с сайтами и приложениями.
Хостинг с ISPmanager предоставляет такие возможности, как:
Благодаря регулярным обновлениям, высокому уровню безопасности, доступной цене и большому числу возможностей
ISPmanager заслуженно считается одной из самых популярных панелей управления веб-сервером. Хостинг сайтов
с этой панелью позволит вам решать самые разнообразные задачи с помощью новейших и эффективных
инструментов.