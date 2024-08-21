Хостинг с ISPmanager

Универсальная услуга для создания и размещения
сайтов любой сложности и загруженности
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За 3 года
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Year+
Идеальное решение для сайта-визитки
342
164 ₽
/мес
2 сайта
15 ГБ на быстрых NVMe-дисках
2 базы данных
Бесплатный SSL-сертификат
10 ГБ почтовой квоты
Неограниченное кол-во почтовых ящиков
Домен .RU/.РФ в подарок!
Optimo+
Выбор популярных блогеров и сайтов-галерей
552
248 ₽
/мес
15 сайтов
40 ГБ на быстрых NVMe-дисках
Безлимитные базы данных
Бесплатный SSL-сертификат
10 ГБ почтовой квоты
Неограниченное кол-во почтовых ящиков
Домен .RU/.РФ в подарок!
Выбор клиентов
Century+
Наилучший вариант для сайта вашей компании
772
347 ₽
/мес
35 сайтов
50 ГБ на быстрых NVMe-дисках
Безлимитные базы данных
Бесплатный SSL-сертификат
10 ГБ почтовой квоты
Неограниченное кол-во почтовых ящиков
Домен .RU/.РФ в подарок!
Millennium+
Продвинутое решение для крупных e-commerce проектов
1071
482 ₽
/мес
60 сайтов
60 ГБ на быстрых NVMe-дисках
Безлимитные базы данных
Бесплатный SSL-сертификат
10 ГБ почтовой квоты
Неограниченное кол-во почтовых ящиков
Домен .RU/.РФ в подарок!
Все тарифы списком

На любом тарифе
вам доступны

Бесплатная почта
Отправляйте письма от своего доменного имени и настраивайте коммуникацию с клиентами через email-рассылки
Быстрое создание сайта
Запускайте свой продукт всего в несколько кликов – вручную или с помощью каталога CMS
Неограниченное количество доменов
Подключайте столько доменных имен, сколько нужно
Командный доступ
Предоставляйте разработчикам ограниченный доступ к аккаунту
Простой файловый
менеджер
Редактируйте файлы своих проектов прямо в панели управления
Персональные тарифы
Расширяйте возможности тарифного плана без приостановки работы сайтов

Бережно перенесем
ваши сайты

И подарим 3 месяца бесплатного виртуального хостинга в подарок!
Поможем с подбором оптимального тарифа
Бесплатно перенесем все данные со стороннего хостинга
Проверим и убедимся, что все работает, как надо

Все тарифы
включают в себя

Неограниченный и бесплатный трафик
Паролирование директорий
Мощные серверы с высокими лимитами
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок
Ежедневное резервное копирование
Управление задачами по расписанию - Cron
MySQL 5.6 / 5.7, PHP 5.3 / 5.4 / 5.6 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4, 8.0, APC (PHP 5.3, 5.4), Zend OPcache (PHP 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0,), memcached, phpMyAdmin Perl 5, Parser, Python 2.7 / 3.4 / 3.6, C++
Неограниченное количество почтовых ящиков
Настройка рассылок/пересылок, автоответчика
SSH, sFTP/FTP, SCP доступ (безопасное копирование)
POP3, IMAP, SMTP сервисы с шифрованием для работы с почтой
Поддержку неограниченного числа доменов
Защищённый Web-интерфейс для работы с почтой
Управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами
Настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте
Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера
Защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация)
SLA, условия предоставления услуг
Правила и ограничения
Публичная оферта и договоры
App Store Play Store

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

ISPmanager представляет собой коммерческую систему управления веб-сервером, базами данных, сайтами и аккаунтом хостинга.

Благодаря своему удобству данная панель управления сервером подходит не только профессионалам в сфере IT, но и пользователям с базовыми навыками работы с серверами.

Клиенты хостинга Timeweb могут воспользоваться автоустановкой ISPmanager Lite при заказе/создании нового VPS/VDS-сервера либо при переустановке операционной системы, а также установить панель управления вручную. VPS с ISPmanager доступен на всех готовых тарифах: «Danny», «Scarlett», «Whitney», «Sylvester», «Leo», «Bruce», «Keanu» и «Arnold». Также есть возможность выбрать ПУ при заказе VDS-сервера, собранного в конфигураторе.

При заказе физического выделенного сервера для установки доступна как панель ISPmanager Lite, так и ISPmanager Business. Оба варианта имеют удобный интерфейс, гибкие возможности, а также отличаются высокой скоростью работы. Упрощенный вариант ISPmanager Lite подойдет пользователям с небольшим опытом администрирования, а более продвинутый ISPmanager Business оценят профессиональные вебмастера.

Возможности панели ISPmanager

Хостинг с панелью ISPmanager предоставляет широкий набор инструментов для управления сервером. Данное решение позволяет создавать неограниченное число пользователей, сайтов, доменов, email-адресов, почтовых серверов и т.п.

Хостинг с ISP-панелью станет верным выбором для тех, у кого нет богатого опыта администрирования серверов на Linux, но кому необходимо быстро получить удобное и функциональное окружение для работы с сайтами и приложениями.

Хостинг с ISPmanager предоставляет такие возможности, как:

  • гибкое управление учетными записями — вам доступно создание, удаление, установка различных прав и ограничений для любого числа пользователей;
  • быстрая установка популярных CMS и создание сайтов;
  • настройка доменов и DNS-записей, подключение к домену SSL-сертификата;
  • установка дополнительных расширений для еще более быстрого и удобного администрирования баз данных;
  • широкие возможности по работе с данными в файловом менеджере: добавление и редактирование файлов, установка разрешений для файлов и каталогов;
  • автоматизация повторяющихся процессов с помощью специальной утилиты Cron, которая позволяет создавать необходимые задачи по таймеру, например, с заданной регулярностью запускать скрипты обновления на сайте и настраивать их автоматическое выполнение;
  • обеспечение безопасности вашего сайта — у вас будет возможность настроить брандмауэр и автоматические бэкапы на выделенных серверах, следить за статистикой и использованием ресурсов, также вы получите встроенный модуль интеграции с антивирусом Virusdie, который проведет проверку файлов сервера на наличие вирусов, троянов и спам-ботов.

Благодаря регулярным обновлениям, высокому уровню безопасности, доступной цене и большому числу возможностей ISPmanager заслуженно считается одной из самых популярных панелей управления веб-сервером. Хостинг сайтов с этой панелью позволит вам решать самые разнообразные задачи с помощью новейших и эффективных инструментов.

Вопросы и ответы

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