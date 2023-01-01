Хостинг сайтов в Казахстане от компании Timeweb – это неизменно высокий уровень удобства и надежности при размещении ваших личных или корпоративных сайтов в сети. Используемые нами решения позволят запустить ваш проект сразу, без предварительной настройки сервера.

Для автоматической установки вам доступны образы популярных операционных систем и приложений. Управление хостингом осуществляется с помощью удобной панели, разработанной нашей компанией.

Тарифы хостинга Timeweb в Казахстане

Для каждого вида хостинга мы разработали тарифные планы с оптимально подобранным соотношением цены и производительности.

Недорогой стартовый тариф «Year+» включает в себя 10 Гб на твердотельном накопителе NVMe, возможность создания 1 сайта и 1 базы данных. Такой тариф подойдет для сайта-визитки или другого ресурса с небольшим количеством посетителей. Для более крупных проектов, таких как интернет-магазины, лучше выбрать тариф «Millennium+», который включает 50 Гб на NVMe-диске, 50 сайтов и неограниченное число баз данных.

Если вас интересует аренда хостинга в Казахстане для размещения более ресурсоемких веб-проектов, вы можете выбрать один из тарифов мощного хостинга: «1Сайт», «Eterno» или «Premium»:

Тариф «1Сайт», идеально подходящий для форума, включает в себя 10 Гб места на NVMe-диске, 1 сайт и 1 базу данных.

Тариф «Eterno» подойдет для крупного интернет-магазина, в него входит 60 Гб места на NVMe-накопителе, 30 сайтов и неограниченное число баз данных.

Для масштабных проектов рекомендуем купить хостинг с тарифным планом «Premium». Вам будет предоставлено 100 Гб на накопителе NVMe и 100 сайтов. Никаких ограничений по количеству баз данных, трафику и числу доменов на данном тарифе нет.

VDS-хостинг от компании Timeweb – это производительность и масштабируемые ресурсы для любого проекта. Вам будет предоставлен персональный виртуальный сервер по цене виртуального хостинга. Наиболее популярный в этой линейке тариф – «Whitney» – обладает следующей конфигурацией: двухъядерный процессор с тактовой частотой 2,8 ГГц, 2 Гб оперативной памяти и дисковое пространство емкостью 40 Гб на NVMe-диске.

Компания Timeweb также предлагает аренду высокопроизводительных и гибких в настройке выделенных серверов. Вы можете выбрать один из 10 готовых тарифов или воспользоваться удобным конфигуратором для подбора параметров сервера, соответствующих вашим потребностям на 100%. Если вы не знаете, какой тариф выбрать, мы сами подберем для вас оптимальную конфигурацию, которая обеспечит эффективную работы вашего проекта.

Отличительной особенностью хостингов для сайтов Timeweb является первоклассная круглосуточная поддержка, которая доступна семь дней в неделю.