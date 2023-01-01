Хостинг сайтов в
Казахстане

Универсальная услуга для создания и размещения
сайтов любой сложности и загруженности
Фильтры
Тариф
Классический
Срок аренды
1 год
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На любом тарифе
вам доступны

Бесплатная почта
Автоматизируйте email-рассылки от своего доменного имени не выходя из панели управления хостингом
Быстрое создание сайта
Время на разработку сайта займет не более 5 минут. Используйте каталог CMS и загружайте все данные через удобный менеджер файлов
Безлимитное количество доменов
Пользуйтесь всеми привилегиями хостинга – регистрируйте и подключайте безлимитное число доменов
Доступ с ограничениями
Разрабатывайте проекты любых масштабов с командой и не беспокойтесь о потере важных данных
Простой файловый
менеджер
Вносите изменения в сайт не выходя из панели управления. Менеджер файлов понятен и доступен каждому пользователю
Персональные тарифы
Выбирайте тарифные планы исходя из предпочтений и задач проектов

Бережно перенесем
ваши сайты

И подарим 3 месяца бесплатного виртуального хостинга в подарок!
Поможем с подбором оптимального тарифа
Бесплатно перенесем все данные со стороннего хостинга
Проверим и убедимся, что все работает, как надо

Все тарифы
включают в себя

Неограниченный и бесплатный трафик
Паролирование директорий
Мощные серверы с высокими лимитами
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок
Ежедневное резервное копирование
Управление задачами по расписанию - Cron
MySQL 5.6 / 5.7, PHP 5.3 / 5.4 / 5.6 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4, 8.0, APC (PHP 5.3, 5.4), Zend OPcache (PHP 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0,), memcached, phpMyAdmin Perl 5, Parser, Python 2.7 / 3.4 / 3.6, C++
Неограниченное количество почтовых ящиков
Настройка рассылок/пересылок, автоответчика
SSH, sFTP/FTP, SCP доступ (безопасное копирование)
POP3, IMAP, SMTP сервисы с шифрованием для работы с почтой
Поддержку неограниченного числа доменов
Защищённый Web-интерфейс для работы с почтой
Управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами
Настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте
Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера
Защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация)
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SLA, условия предоставления услуг
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Правила и ограничения
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Публичная оферта и договоры
App Store Play Store

Что такое виртуальный хостинг?

Хостинг (от англ. Hosting) – это когда компания предоставляет клиенту пространство для размещения сайта в интернете. Вместе с этим пользователь получает все необходимые средства для работоспособности проекта. В их перечень входят: процессор, оперативная память и дисковое пространство.


Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) – это разновидность хостинга, когда на одном сервере располагается сразу несколько сайтов. Она гарантирует бесперебойную работу и минимизирует времязатратность пользователя. Хостер самостоятельно настраивает все сервера и контролирует их работу.

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Хостинг сайтов в Казахстане от компании Timeweb – это неизменно высокий уровень удобства и надежности при размещении ваших личных или корпоративных сайтов в сети. Используемые нами решения позволят запустить ваш проект сразу, без предварительной настройки сервера.

Для автоматической установки вам доступны образы популярных операционных систем и приложений. Управление хостингом осуществляется с помощью удобной панели, разработанной нашей компанией.

Тарифы хостинга Timeweb в Казахстане

Для каждого вида хостинга мы разработали тарифные планы с оптимально подобранным соотношением цены и производительности.

Недорогой стартовый тариф «Year+» включает в себя 10 Гб на твердотельном накопителе NVMe, возможность создания 1 сайта и 1 базы данных. Такой тариф подойдет для сайта-визитки или другого ресурса с небольшим количеством посетителей. Для более крупных проектов, таких как интернет-магазины, лучше выбрать тариф «Millennium+», который включает 50 Гб на NVMe-диске, 50 сайтов и неограниченное число баз данных.

Если вас интересует аренда хостинга в Казахстане для размещения более ресурсоемких веб-проектов, вы можете выбрать один из тарифов мощного хостинга: «1Сайт», «Eterno» или «Premium»:

  • Тариф «1Сайт», идеально подходящий для форума, включает в себя 10 Гб места на NVMe-диске, 1 сайт и 1 базу данных.
  • Тариф «Eterno» подойдет для крупного интернет-магазина, в него входит 60 Гб места на NVMe-накопителе, 30 сайтов и неограниченное число баз данных.
  • Для масштабных проектов рекомендуем купить хостинг с тарифным планом «Premium». Вам будет предоставлено 100 Гб на накопителе NVMe и 100 сайтов. Никаких ограничений по количеству баз данных, трафику и числу доменов на данном тарифе нет.

VDS-хостинг от компании Timeweb – это производительность и масштабируемые ресурсы для любого проекта. Вам будет предоставлен персональный виртуальный сервер по цене виртуального хостинга. Наиболее популярный в этой линейке тариф – «Whitney» – обладает следующей конфигурацией: двухъядерный процессор с тактовой частотой 2,8 ГГц, 2 Гб оперативной памяти и дисковое пространство емкостью 40 Гб на NVMe-диске.

Компания Timeweb также предлагает аренду высокопроизводительных и гибких в настройке выделенных серверов. Вы можете выбрать один из 10 готовых тарифов или воспользоваться удобным конфигуратором для подбора параметров сервера, соответствующих вашим потребностям на 100%. Если вы не знаете, какой тариф выбрать, мы сами подберем для вас оптимальную конфигурацию, которая обеспечит эффективную работы вашего проекта.

Отличительной особенностью хостингов для сайтов Timeweb является первоклассная круглосуточная поддержка, которая доступна семь дней в неделю. 