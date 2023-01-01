Компания Timeweb рада предложить услуги виртуального хостинга в Рязани. Нашим клиентам мы предлагаем сбалансированные тарифы, удобную и простую в использовании панель управления, а также качественную техподдержку.
Наши тарифные планы отличаются большим разнообразием.
Например, если вас интересует VPS/VDS-хостинг сайтов в Рязани, мы предлагаем 8 готовых тарифов на выбор. А если вам нужна особая конфигурация сервера, вы можете сами собрать ее в удобном конфигураторе.
Готовые тарифы VPS/VDS-серверов включают в себя разные конфигурации для решения определенных задач:
Процедура регистрации проходит быстро и просто – вам достаточно ввести свое имя и e-mail, после чего на указанный адрес придет письмо с данными для доступа.
Услугами нашей компании без труда могут воспользоваться даже новички, поскольку в стоимость тарифов входит как базовое администрирование, так и услуга по бесплатному переносу вашего сайта.
Почему аренда хостинга в Рязани у компании Timeweb выгодна для клиентов? Судите сами:
Кроме того, наша компания поддерживает все популярные в России варианты оплаты. При оплате хостинга на год мы предоставляем скидки, а вы получаете ощутимую экономию.