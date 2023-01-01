Хостинг сайтов в
Рязане

Универсальная услуга для создания и размещения
сайтов любой сложности и загруженности
Фильтры
Тариф
Классический
Срок аренды
1 год
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На любом тарифе
вам доступны

Бесплатная почта
Рассылайте вовлекающие письма от имени домена и привлекайте внимание своей аудитории
Быстрое создание сайта
Устанавливайте популярные CMS всего за несколько кликов с удобным каталогом
Безлимитное количество доменов
Количество вы выбираете сами – подключайте столько доменов, сколько понадобится
Права доступа
Создавайте аккаунт с ограниченными правами для своих разработчиков
Простой файловый
менеджер
Управляйте проектами без особых навыков через многофункциональный менеджер файлов
Персональные тарифы
Расширяйте проекты и увеличивайте мощности сервера в несколько нажатий

Бережно перенесем
ваши сайты

И подарим 3 месяца бесплатного виртуального хостинга в подарок!
Поможем с подбором оптимального тарифа
Бесплатно перенесем все данные со стороннего хостинга
Проверим и убедимся, что все работает, как надо

Все тарифы
включают в себя

Неограниченный и бесплатный трафик
Паролирование директорий
Мощные серверы с высокими лимитами
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок
Ежедневное резервное копирование
Управление задачами по расписанию - Cron
MySQL 5.6 / 5.7, PHP 5.3 / 5.4 / 5.6 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4, 8.0, APC (PHP 5.3, 5.4), Zend OPcache (PHP 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0,), memcached, phpMyAdmin Perl 5, Parser, Python 2.7 / 3.4 / 3.6, C++
Неограниченное количество почтовых ящиков
Настройка рассылок/пересылок, автоответчика
SSH, sFTP/FTP, SCP доступ (безопасное копирование)
POP3, IMAP, SMTP сервисы с шифрованием для работы с почтой
Поддержку неограниченного числа доменов
Защищённый Web-интерфейс для работы с почтой
Управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами
Настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте
Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера
Защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация)
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SLA, условия предоставления услуг
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Правила и ограничения
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Публичная оферта и договоры
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Что такое виртуальный хостинг?

Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) – это услуга, позволяющая арендовать место на сервере для размещения сайта в интернете. Без хостинга пользователи не смогут увидеть веб-ресурс в сети. Это некий дом для сайта, в котором находятся все его файлы, необходимые для работоспособности.


Управляет внутренней частью хостинга специальная компания – хостинг-провайдер. Ее задача не только обеспечить бесперебойную работу серверов, но и предоставить пользователям удобный и понятный сервис. Для взаимодействия с сайтами и доменами используется панель-управления, которая включает в себя множество утилит. В их число входят: файловый менеджер, FTP, подключение по SSH, планировщик задач Cron и многое другое.

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Компания Timeweb рада предложить услуги виртуального хостинга в Рязани. Нашим клиентам мы предлагаем сбалансированные тарифы, удобную и простую в использовании панель управления, а также качественную техподдержку.

Тарифы хостинга Timeweb в Рязани

Наши тарифные планы отличаются большим разнообразием.

Например, если вас интересует VPS/VDS-хостинг сайтов в Рязани, мы предлагаем 8 готовых тарифов на выбор. А если вам нужна особая конфигурация сервера, вы можете сами собрать ее в удобном конфигураторе.

Готовые тарифы VPS/VDS-серверов включают в себя разные конфигурации для решения определенных задач:

  • Если вы пользуетесь операционной системой Linux, вам может подойти недорогой вариант, такой как «Danny» или «Scarlett».
  • Для сервера с ОС Windows вы можете подключить тариф «Whitney», «Sylvester» или «Leo». Эти варианты подойдут для проектов, не требующих больших мощностей.
  • Для ресурсоемких проектов мы предлагаем более дорогие, но намного более производительные виртуальные серверы. Этим требованиям соответствуют тарифные планы «Bruce», «Keanu» и «Arnold».

Процедура регистрации проходит быстро и просто – вам достаточно ввести свое имя и e-mail, после чего на указанный адрес придет письмо с данными для доступа.

Услугами нашей компании без труда могут воспользоваться даже новички, поскольку в стоимость тарифов входит как базовое администрирование, так и услуга по бесплатному переносу вашего сайта.

Преимущества хостингов для сайтов Timeweb

Почему аренда хостинга в Рязани у компании Timeweb выгодна для клиентов? Судите сами:

  • Мы предлагаем большое количество тарифных планов.
  • Предоставляем собственную панель управления, которая имеет все необходимые функции для выполнения основных действий по управлению виртуальным сервером.
  • Работа нашего хостинга отличается стабильностью – время бесперебойной работы (аптайм) составляет 99%.
  • Для виртуального хостинга у нас имеется 10-тидневный тестовый период, которого вполне достаточно для ознакомления со всеми сервисами.
  • Грамотная и отзывчивая техническая поддержка отвечает на ваши вопросы 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Кроме того, наша компания поддерживает все популярные в России варианты оплаты. При оплате хостинга на год мы предоставляем скидки, а вы получаете ощутимую экономию.