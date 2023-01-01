Что такое виртуальный хостинг?

Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) – это услуга, позволяющая арендовать место на сервере для размещения сайта в интернете. Без хостинга пользователи не смогут увидеть веб-ресурс в сети. Это некий дом для сайта, в котором находятся все его файлы, необходимые для работоспособности.

Управляет внутренней частью хостинга специальная компания – хостинг-провайдер. Ее задача не только обеспечить бесперебойную работу серверов, но и предоставить пользователям удобный и понятный сервис. Для взаимодействия с сайтами и доменами используется панель-управления, которая включает в себя множество утилит. В их число входят: файловый менеджер, FTP, подключение по SSH, планировщик задач Cron и многое другое.