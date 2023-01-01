Хостинг для WordPress

Интуитивный интерфейс Панель управления имеет простой и понятный интерфейс, что делает её лёгкой в использовании для новичков. Вы можете без особых сложностей управлять хостингом, доменами, почтовыми ящиками и другими настройками

Хостинг и домен в одном месте Не нужно переключаться между разными панелям управления. В Timeweb вы можете работать с хостингом и доменом в одном интерфейсе

Удобное управление файлами и базами данных Загружайте, скачивайте и редактируйте проекты прямо в панели управления. При необходимости вы также можете создавать и управлять базами данных MySQL. Это поможет в работе с онлайн-ресурсами, которые используют динамический контент

Каталог CMS Устанавливайте любые CMS системы с помощью удобного и простого каталога. На это нужно всего несколько кликов и считанные минуты

Мониторинг и статистика Мы предлагаем инструменты для мониторинга и анализа хостинга и сайтов. Вы сможете отслеживать доступность веб-проектов, использование ресурсов, посещаемость и другие статистические данные. Это поможет получить представление о производительности и эффективности ваших веб-проектов