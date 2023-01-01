Хостинг
Для WordPress

Создавайте и размещайте сайты любой сложности
на одной из самых популярных CMS
Фильтры
Тариф
Классический
Срок аренды
1 год
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Что такое WordPress

WordPress — это одна из самых популярных систем управления сайтами. Она позволяет разрабатывать проекты любых масштабов: от небольших лендингов до крупных интернет-магазинов.

Создать сайт в вордпресс может каждый — используйте бесплатные шаблоны или разрабатывайте проекты с нуля. А чтобы расширить возможности платформы, достаточно воспользоваться плагинами, которые доступны для скачивания во встроенном магазине.

На любом тарифе
вам доступны

Бесплатная почта
Создайте почту со своим доменом. Получайте заявки от покупателей и настраивайте рассылки клиентам
Создание сайта
за минуту
Создайте сайт для любых целей меньше чем за минуту и начните его наполнение
Поддержка 24/7
Наша команда поддержки всегда готова помочь разобраться со сложными задачами и никогда не бросит вас в беде
Права доступа
Нужно дать доступ к сайту разработчику? Создайте для него аккаунт с ограниченными правами
Простой файловый
менеджер
Работать с файлами сможет даже новичок, прямо в панели
Бесплатный
SSL-сертификат
Главный элемент доверия и безопасности сайта в сети

Возможности WordPress

WordPress поможет реализовать любые идеи, связанные
с привлечением клиентов, продажей товаров или простой мечтой

Гибкость
и расширяемость

Платформа позволяет создавать разнообразные типы сайтов — от блогов и личных страниц до корпоративных и интернет-магазинов

Простота
использования

Интуитивный интерфейс помогает легко создавать и редактировать контент на сайте

Большое сообщество
и поддержка

WordPress имеет огромное сообщество пользователей и разработчиков, готовых помочь с любыми вопросами и проблемами

SEO-оптимизация

CMS предлагает множество инструментов и плагинов, которые помогают оптимизировать онлайн-проект для поисковых систем

Адаптивность

Создавайте веб-ресурсы, которые будут выглядеть одинаково хорошо на всех устройствах

Безопасность

WordPress активно работает над обеспечением безопасности своей платформы и предлагает множество инструментов и плагинов для защиты проектов от вредоносных атак и уязвимостей

Кому подойдёт хостинг
на WordPress?

Предпринимателям

Сайты на вордпресс подойдут любому бизнесу — вы сможете получать новых клиентов, продавать товары и автоматизировать бизнес-задачи
Предпринимателям

Блогерам и авторам

Организуйте свой собственный блог с помощью простой CMS
Блогерам и авторам

Для личных целей

Есть мечта организовать свой небольшой блог? Осуществите её с помощью WordPress — это доступно даже для новичков
Для личных целей

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Удобная панель управления

Интуитивный интерфейс
Панель управления имеет простой и понятный интерфейс, что делает её лёгкой в использовании для новичков. Вы можете без особых сложностей управлять хостингом, доменами, почтовыми ящиками и другими настройками
Хостинг и домен в одном месте
Не нужно переключаться между разными панелям управления. В Timeweb вы можете работать с хостингом и доменом в одном интерфейсе
Удобное управление файлами и базами данных
Загружайте, скачивайте и редактируйте проекты прямо в панели управления. При необходимости вы также можете создавать и управлять базами данных MySQL. Это поможет в работе с онлайн-ресурсами, которые используют динамический контент
Каталог CMS
Устанавливайте любые CMS системы с помощью удобного и простого каталога. На это нужно всего несколько кликов и считанные минуты
Мониторинг и статистика
Мы предлагаем инструменты для мониторинга и анализа хостинга и сайтов. Вы сможете отслеживать доступность веб-проектов, использование ресурсов, посещаемость и другие статистические данные. Это поможет получить представление о производительности и эффективности ваших веб-проектов
Бэкапы и восстановление
В случае потери данных или непредвиденных сбоев, вы всегда сможете легко восстановить свои файлы и базы данных с помощью панели управления

Хостинг для WordPress
от Timeweb

Установка без хлопот

После регистрации на вашем аккаунте будет предустановлена готовая к работе CMS WordPress

Простота использования

Интуитивно-понятный интерфейс управления позволяет легко устанавливать и настраивать веб-проекты

Максимум возможностей

Хостинг заточен под технические особенности вордпресса — вы не будете испытывать никаких проблем с платформой

Выгодные условия

На любом тарифе доступно неограниченное количество почтовых ящиков и доменов

Вопросы и ответы

Как купить хостинг на WordPress?
Чем хостинг с WordPress отличается от обычного виртуального хостинга?
Могу я протестировать хостинг бесплатно?
Нужно ли устанавливать WordPress самостоятельно?
Доступны ли готовые шаблоны сайтов?
Можно ли перейти с обычного тарифа виртуального хостинга на CMS-тариф?
Где находятся серверы, на которых размещён хостинг для WordPress?