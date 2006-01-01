Проверить скорость интернета

Вопросы и ответы

Что показывает тест скорости интернета?

Он измеряет скорость загрузки, отдачи и время отклика. Эти данные помогают понять, насколько ваш интернет соответствует тарифу.

Как получить максимально точный результат?

Подключите устройство к роутеру кабелем, закройте программы, использующие интернет, и по возможности приостановите загрузки.

Почему скорость может отличаться от заявленной провайдером?

Скорость зависит от загруженности сети, качества кабеля или Wi-Fi, а также от удаленности сервера. В тарифе обычно указана «до» максимальная скорость.

Какая скорость интернета считается нормальной для дома?

Все зависит от того, как вы пользуетесь интернетом. Чем «тяжелее» сайты, приложения и видео, тем выше должна быть скорость.

Например, для общения и соцсетей достаточно 3–5 Мбит/с, просмотр видео в HD требует около 20 Мбит/с, а для онлайн-игр комфортнее иметь от 25 Мбит/с и выше.

Что такое пинг?

Пинг — это время, за которое данные проходят от вашего устройства до сервера и обратно. Измеряется в миллисекундах (мс).

Чем меньше значение, тем быстрее отклик сети: страницы и видео загружаются без задержек, а игры и звонки идут плавнее.

Проверить пинг можно с помощью отдельного инструмента.