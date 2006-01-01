Проверить скорость интернета

Все зависит от того, как вы пользуетесь интернетом. Чем «тяжелее» сайты, приложения и видео, тем выше должна быть скорость.

Например, для общения и соцсетей достаточно 3–5 Мбит/с, просмотр видео в HD требует около 20 Мбит/с, а для онлайн-игр комфортнее иметь от 25 Мбит/с и выше.