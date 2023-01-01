Что такое ModX ModX – это популярная система управления контентом, которая входит в ТОП-5 самых востребованных CMS на территории СНГ. С ее помощью вы можете разрабатывать сайты любых сложностей: от небольших лендингов до полноценных веб-приложений.



Одна из главных особенностей ModX – гибкость. Эта CMS не навязывает жесткие рамки и ограничения, позволяя полностью настраивать веб-ресурсы. Вы можете создавать собственные пользовательские типы контента, управлять структурой проекта и разрабатывать уникальный дизайн.



Платформа также известна своим фокусом на безопасности. Платформа предлагает надежные механизмы защиты, обеспечивая безопасность сайта и данных. CMS включает в себя встроенные механизмы от атак, позволяет настраивать права доступа и контролировать уровни разрешений для разных пользователей.