Платформа позволяет добавлять, редактировать и удалять тексты, изображения, видео и другие элементы контента без знания программирования
ModX предлагает широкий выбор расширений, модулей и плагинов, которые позволяют улучшать функциональность сайта
Вы можете настраивать мета-теги, URL-адреса, заголовки страниц, ЧПУ ссылки и другие аспекты, чтобы улучшить видимость своего сайта в результатах поиска
ModX обладает встроенной поддержкой мультиязычности, что позволяет создавать веб-сайты на различных языках
Встраивайте в веб-ресурсы дополнительные инструменты и сервисы, такие как формы обратной связи, системы управления электронной коммерцией, социальные сети и многое другое
Фреймворк имеет встроенные механизмы защиты от угроз безопасности: защиту от взлома и атак по переполнению буфера. Также вы можете настраивать права доступа и управлять уровнями разрешений для различных пользователей
Вам не нужно выполнять дополнительных действий – CMS будет загружена сразу же после регистрации аккаунта
Создавайте почту, управляйте базами данных, подключайте домены и многое другое прямо в панели управления
Мощные сервера и SSD-накопители обеспечат максимальную скорость загрузки онлайн-проектов
Серверы хостинга находятся в надежных дата-центрах, поэтому ваши проекты будут всегда под защитой