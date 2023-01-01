Надёжный
Виртуальный
Хостинг для ModX

Создавайте проекты любых масштабов на профессиональной CMS ModX
Фильтры
Тариф
Классический
Срок аренды
1 год
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Что такое ModX

ModX – это популярная система управления контентом, которая входит в ТОП-5 самых востребованных CMS на территории СНГ. С ее помощью вы можете разрабатывать сайты любых сложностей: от небольших лендингов до полноценных веб-приложений.

Одна из главных особенностей ModX – гибкость. Эта CMS не навязывает жесткие рамки и ограничения, позволяя полностью настраивать веб-ресурсы. Вы можете создавать собственные пользовательские типы контента, управлять структурой проекта и разрабатывать уникальный дизайн.

Платформа также известна своим фокусом на безопасности. Платформа предлагает надежные механизмы защиты, обеспечивая безопасность сайта и данных. CMS включает в себя встроенные механизмы от атак, позволяет настраивать права доступа и контролировать уровни разрешений для разных пользователей.

На любом тарифе
вам доступны

Бесплатная почта
Отправляйте email-рассылки и увеличивайте продажи прямо через панель управления
Быстрое создание сайта
Устанавливайте CMS в несколько кликов и экономьте время на создании проектов
Профессиональная поддержка 24/7
Забудьте о сложностях – поможем в решении любого вопроса, связанного с хостингом
Командный доступ
Создавайте аккаунт с ограниченными привилегиями для разработчиков
Простой файловый
менеджер
Вносите изменения в проекты внутри хостинг-аккаунта через простой файловый менеджер
Бесплатный
SSL-сертификат
Повышайте доверие к сайту через безопасное соединение

Возможности ModX

Управление контентом

Платформа позволяет добавлять, редактировать и удалять тексты, изображения, видео и другие элементы контента без знания программирования

Расширяемость

ModX предлагает широкий выбор расширений, модулей и плагинов, которые позволяют улучшать функциональность сайта

Поисковая оптимизация

Вы можете настраивать мета-теги, URL-адреса, заголовки страниц, ЧПУ ссылки и другие аспекты, чтобы улучшить видимость своего сайта в результатах поиска

Мультиязычность

ModX обладает встроенной поддержкой мультиязычности, что позволяет создавать веб-сайты на различных языках

Интеграции

Встраивайте в веб-ресурсы дополнительные инструменты и сервисы, такие как формы обратной связи, системы управления электронной коммерцией, социальные сети и многое другое

Безопасность

Фреймворк имеет встроенные механизмы защиты от угроз безопасности: защиту от взлома и атак по переполнению буфера. Также вы можете настраивать права доступа и управлять уровнями разрешений для различных пользователей

Кому подойдет хостинг
ModX?

ModX – мощная система управления, которая подходит под любые задачи. Планируете вы делать собственный блог или полноценный интернет-магазин – функционала хватит для всех типов проектов.

Предпринимателям

Создавайте сайты с помощью шаблонов и продвигайте свой бизнес через онлайн
Предпринимателям

Разработчикам

Разрабатывайте проекты любых масштабов с обширным инструментарием платформы
Разработчикам

Любителям

Если вы хотите попробовать что-то новое, то ModX – отличный вариант
Любителям

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Удобная панель управления

Интуитивный интерфейс
Разобраться в инструментарии панели управления сможет даже новичок. Все функции доступны на расстоянии нескольких кликов, что позволит вам быстро вносить различные изменения в проектах
Управление ресурсами
Вы сможете легко настраивать параметры PHP, управлять базами данных, доступом FTP, а также контролировать использование дискового пространства и трафика. Это поможет вам оптимизировать работу своих веб-сайтов и эффективно использовать ресурсы
Управление доменами
Панель управления предоставляет возможность управлять доменными именами. Вы сможете легко добавлять и настраивать домены, редактировать DNS-записи, настраивать переадресации и создавать поддомены. Благодаря этому вам не нужно будет переключаться между различными сервисами, так как уже все есть в одной панели
Почта в личном кабинете
Почтовый ящик – незаменимая часть любого бизнеса в интернете. С его помощью вы сможете настроить коммуникацию с клиентами и увеличить продажи. Пользуйтесь почтой не выходя из панели управления – она доступна для всех бесплатно
Мониторинг и статистика
Узнавайте детальную информацию о хостинге внутри панели управления. Изучайте использование дискового пространства, трафика и доступных ресурсах процессора. Также вы можете отслеживать статистику посещений онлайн-ресурса и получать полезные данные для анализа
Безопасность и резервное копирование
Панель управления предлагает функции безопасности и резервного копирования, обеспечивая защиту данных. Вы сможете создавать резервные копии онлайн-проектов и баз данных, а также настраивать параметры безопасности для защиты от вредоносных атак и угроз безопасности

Хостинг для ModX
от Timeweb

Удобство установки

Вам не нужно выполнять дополнительных действий – CMS будет загружена сразу же после регистрации аккаунта

Все включено

Создавайте почту, управляйте базами данных, подключайте домены и многое другое прямо в панели управления

Быстрая скорость загрузки

Мощные сервера и SSD-накопители обеспечат максимальную скорость загрузки онлайн-проектов

Высокая степень защиты

Серверы хостинга находятся в надежных дата-центрах, поэтому ваши проекты будут всегда под защитой

Вопросы и ответы

Как купить хостинг для ModX?
Чем хостинг для ModX отличается от обычного виртуального хостинга?
Могу я протестировать хостинг бесплатно?
Нужно ли устанавливать ModX самостоятельно?
Какие версии ModX поддерживает хостинг?
Сайт будет работать быстро и без ошибок?
Для каких целей можно использовать ModX?
Какие требования к хостингу для ModX?