Что такое DNS-хостинг?

DNS-хостинг — это услуга, которая позволяет вам хранить записи DNS ваших доменов на серверах Timeweb и управлять ими. Проще говоря, вы получаете контроль над тем, как ваши домены работают в интернете.

Когда кто-то вводит ваш домен в браузере, запрос отправляется к DNS-серверам. Серверы содержат информацию о том, где находится ваш сайт, и направляют пользователя по назначению. Благодаря DNS-хостингу вы можете управлять этой информацией, настраивая записи DNS для своих доменов.