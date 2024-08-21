DNS-хостинг — это услуга, которая позволяет вам хранить записи DNS ваших доменов на серверах Timeweb и управлять ими. Проще говоря, вы получаете контроль над тем, как ваши домены работают в интернете.
Когда кто-то вводит ваш домен в браузере, запрос отправляется к DNS-серверам. Серверы содержат информацию о том, где находится ваш сайт, и направляют пользователя по назначению. Благодаря DNS-хостингу вы можете управлять этой информацией, настраивая записи DNS для своих доменов.
DNS-хостинг — не просто хранилище для записей. Он открывает перед вами множество возможностей.
Услуга DNS-хостинга Timeweb предоставляется бесплатно. Вы можете настроить записи DNS для своих доменов без дополнительных затрат.
Вы можете управлять неограниченным числом доменов, приобретая их через Timeweb или других провайдеров. Настройка DNS будет бесплатной для всех доменов, добавленных в панель управления Timeweb и размещенных на наших NS-серверах.