Надежный
DNS-хостинг

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и управляйте их настройками в удобном редакторе
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Что такое DNS-хостинг?

DNS-хостинг — это услуга, которая позволяет вам хранить записи DNS ваших доменов на серверах Timeweb и управлять ими. Проще говоря, вы получаете контроль над тем, как ваши домены работают в интернете.

Когда кто-то вводит ваш домен в браузере, запрос отправляется к DNS-серверам. Серверы содержат информацию о том, где находится ваш сайт, и направляют пользователя по назначению. Благодаря DNS-хостингу вы можете управлять этой информацией, настраивая записи DNS для своих доменов.

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Для чего нужен DNS-хостинг?

DNS-хостинг — не просто хранилище для записей.
Он открывает перед вами множество возможностей.

Улучшение производительности
Правильная настройка DNS поможет оптимизировать работу сайта. При использовании DNS-хостинга информация о вашем сайте будет храниться на быстрых и надежных серверах, что позволит ускорить загрузку страниц.
Надежная защита
DNS-хостинг защитит от кибератак типа DNS-hijacking (DNS-перенаправление), когда злоумышленник перехватывает DNS-запросы с компьютера пользователя и перенаправляет их на другой IP-адрес.
Стабильность
DNS-хостинг обеспечит бесперебойную работу доменов, гарантируя отказоустойчивость и высокую доступность сайта для пользователей.

Условия предоставления

Бесплатная настройка

Услуга DNS-хостинга Timeweb предоставляется бесплатно. Вы можете настроить записи DNS для своих доменов без дополнительных затрат.

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Любое число доменов

Вы можете управлять неограниченным числом доменов, приобретая их через Timeweb или других провайдеров. Настройка DNS будет бесплатной для всех доменов, добавленных в панель управления Timeweb и размещенных на наших NS-серверах.

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Почему стоит выбрать
DNS-хостинг Timeweb?

Бесплатный сервис
Управляйте своими доменами без лишних трат. Вы получаете полный контроль над настройкой DNS-записей, не прибегая к дополнительным расходам. Это отличная возможность оптимизировать работу своих доменов, не выходя за рамки бюджета.
Техническая поддержка 24/7
Вы никогда не останетесь один на один с проблемами. Круглосуточная поддержка поможет в случае возникновения сложностей с настройкой и работой DNS. Наша команда экспертов максимально быстро диагностирует и устранит любую связанную с DNS проблему.
Надежность и безопасность
DNS-серверы Timeweb работают непрерывно и круглосуточно, обеспечивая стабильную и бесперебойную работу ваших доменов. Пользователи всегда смогут получить доступ к вашим сайтам и сервисам, независимо от времени суток или дня недели.
Удобство управления
Услуга DNS-хостинга позволит легко управлять DNS-записями доменов через панель управления Timeweb, чтобы направлять трафик на нужные серверы и ресурсы.

Дополнительные услуги

Виртуальный хостинг для сайта

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Выделенные серверы в аренду

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Аренда VDS и VPS

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Регистрация доменов

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Конструктор сайтов

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Вопросы и ответы

Можно ли подключить DNS-хостинг, если я не ваш клиент?
Где посмотреть количество подключенных доменов?
Что такое DNS-сервер?
Что такое ресурсные записи DNS?
Как настроен PHP в моем пакете веб-хостинга?
Зачем прописывать DNS-серверы для домена?