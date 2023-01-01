Что такое виртуальный хостинг?

Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) позволяет размещать сайты в интернете с гарантией бесперебойной работы серверов. Пользователю предоставляется удобная панель управления и все необходимые ресурсы для поддержания работы любых проектов: процессор, оперативная память и место на диске. Дополнительно хостинг-провайдер обеспечивает настройку серверов и программного обеспечения.

С технической стороны все просто – на одном сервере размещается сразу несколько проектов разных пользователей. Это вполне безопасно, а за всей работой следят квалифицированные инженеры. В случае аппаратного сбоя используется резервное оборудование, которое минимизирует время простоя. При всем этом стоимость ежемесячной оплаты остается небольшой и доступной каждому.