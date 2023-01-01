Хостинг сайтов в
Ростове на дону

Универсальная услуга для создания и размещения
сайтов любой сложности и загруженности
Фильтры
Тариф
Классический
Срок аренды
1 год
Подобрать тариф в один клик
Все тарифы списком

На любом тарифе
вам доступны

Бесплатная почта
Отправляйте клиентам email-рассылки от доменного имени. Организуйте взаимовыгодную коммуникацию и увеличивайте продажи вместе с хостингом
Быстрое создание сайта
Используйте каталог CMS, чтобы создать сайт всего в несколько кликов для любых целей и задач
Неограниченное количество доменов
Нет никаких лимитов – подключайте столько доменов, сколько нужно
Командный доступ
Предоставляйте ограниченный доступ к сайту любому члену команды и не бойтесь за сохранность данных
Простой файловый
менеджер
Корректируйте данные любых проектов, не выходя из панели управления
Персональные тарифы
Увеличивайте мощности тарифного плана всего в несколько нажатий и с сохранением работоспособности сайта

Бережно перенесем
ваши сайты

И подарим 3 месяца бесплатного виртуального хостинга в подарок!
Поможем с подбором оптимального тарифа
Бесплатно перенесем все данные со стороннего хостинга
Проверим и убедимся, что все работает, как надо

Все тарифы
включают в себя

Неограниченный и бесплатный трафик
Паролирование директорий
Мощные серверы с высокими лимитами
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок
Ежедневное резервное копирование
Управление задачами по расписанию - Cron
MySQL 5.6 / 5.7, PHP 5.3 / 5.4 / 5.6 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4, 8.0, APC (PHP 5.3, 5.4), Zend OPcache (PHP 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0,), memcached, phpMyAdmin Perl 5, Parser, Python 2.7 / 3.4 / 3.6, C++
Неограниченное количество почтовых ящиков
Настройка рассылок/пересылок, автоответчика
SSH, sFTP/FTP, SCP доступ (безопасное копирование)
POP3, IMAP, SMTP сервисы с шифрованием для работы с почтой
Поддержку неограниченного числа доменов
Защищённый Web-интерфейс для работы с почтой
Управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами
Настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте
Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера
Защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация)
color: $color-brown;
SLA, условия предоставления услуг
color: $color-brown;
Правила и ограничения
color: $color-brown;
Публичная оферта и договоры
App Store Play Store

Что такое виртуальный хостинг?

Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) позволяет размещать сайты в интернете с гарантией бесперебойной работы серверов. Пользователю предоставляется удобная панель управления и все необходимые ресурсы для поддержания работы любых проектов: процессор, оперативная память и место на диске. Дополнительно хостинг-провайдер обеспечивает настройку серверов и программного обеспечения.


С технической стороны все просто – на одном сервере размещается сразу несколько проектов разных пользователей. Это вполне безопасно, а за всей работой следят квалифицированные инженеры. В случае аппаратного сбоя используется резервное оборудование, которое минимизирует время простоя. При всем этом стоимость ежемесячной оплаты остается небольшой и доступной каждому.

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Timeweb предоставляет своим клиентам один из лучших хостингов сайтов в Ростове, предлагая удаленные ПК с высокочастотными процессорами, квалифицированную поддержку 24/7, выгодные тарифы и бесперебойную работу сети.

Создатели Timeweb делают ставку на удобство, обеспечивая пользователей программными решениями, упрощающими работу вебмастеров, администраторов и разработчиков. Одно из таких решений – фирменная панель управления с быстрым доступом ко всем возможностям хостера.

Благодаря этим разработкам аудитория Timeweb постоянно растет, а сам хостинг регулярно входит в тройку наиболее популярных в России (по данным hostings.info).

Какой хостинг вам нужен?

Нетрудно купить хостинг, но трудно купить хороший. Далеко не все хостеры предлагают функциональное и удобное решение, способное удовлетворить все пожелания вебмастеров и разработчиков. Это должен быть сервис, дающий возможность работать с любым программным обеспечением, которое может понадобиться пользователю. Сервер должен быть защищен от атак хакеров, от потенциальных сбоев и несчастных случаев.

Наш хостинг предоставляет пользователям доступ ко всем необходимым программным модулям, а круглосуточная техподдержка быстро решает любые возникшие проблемы.

Почему стоит выбрать Timeweb?

Хостинг для сайтов уровня Timeweb предлагает гораздо больше, чем просто надежные и быстрые серверы. В список преимуществ хостинга входят:

  • Веб-интерфейс для удобного управления арендованным сервером собственной разработки.
  • Почтовый клиент, защищенный от спама, SSH-клиент и простейший редактор HTML, CSS и JavaScript.
  • Автоматическая установка и настройка WordPress еще на этапе аренды хостинга.
  • Возможность купить и зарегистрировать доменное имя, не выходя из встроенной панели управления.
  • Бесплатный перенос сайта с другого хостинга.
  • Неограниченный трафик, выгодные тарифы и богатый выбор аппаратного обеспечения.
  • Возможность следить за статистикой и состояние сервера через приложение для смартфона.
  • Десятидневный тестовый период, позволяющий оценить возможности Timeweb до оплаты.

Аренда хостинга в Ростове

Timeweb предлагает доступ к виртуальным хостингам с ограниченной мощностью и выделенным серверам без компромиссов в плане производительности и функциональности. Первые подойдут тем, кто хочет разместить в сети небольшой сайт-визитку или портфолио. Второй – тем, кто планирует администрирование сложного веб-приложения или ресурсоемкого онлайн-магазина. Timeweb предоставит подходящее оборудование и тем, и другим.

Чтобы присоединиться к 475 000 довольных клиентов Timeweb, следует выбрать подходящий тип сервера, кликнуть на понравившийся тариф и указать данные для регистрации (ФИО и адрес электронной почты). Через несколько секунд в вашем распоряжении окажется удобный и надежный хостинг.