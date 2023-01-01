Географическое расположение

При выборе хостинга обращайте внимание на его местоположение: если ваша аудитория преимущественно из России, то имеет смысл искать провайдера с этой территорией. Ваши проекты будут не только быстрее загружаться, но и лучше индексироваться в поисковых системах.



Учитывайте также то, что некоторые компании размещают своё оборудование за границей, которое может влиять на скорость загрузки и быть заблокировано из-за санкций. В Timeweb, например, дата-центры размещены в Санкт-Петербурге — они находятся под хорошей защитой и обеспечивают непрерывную работу.