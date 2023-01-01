Недорогой
хостинг сайтов

Универсальная услуга для создания и размещения сайтов
любой сложности и загруженности
Фильтры
Тариф
Классический
Срок аренды
1 год
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Что такое виртуальный хостинг?

Для размещения сайтов в интернете используется услуга виртуальный хостинг. Она позволяет арендовать все необходимые ресурсы для эффективной работоспособности любых проектов. В перечень технического оборудования услуги входят: процессор, оперативная память и место на диске.

В Timeweb мы бережно подходим к защите всех данных — они хранятся в дата-центре, который защищён вооружённой охраной. А чтобы веб-порталы не попадали в руки к злоумышленникам, мы предоставляем защиту от DDoS-атак, вирусов, технических сбоев и предлагаем подключить SSL-сертификат. Дополнительно каждый день выполняется резервное копирование данных, к которым можно обратиться в любой момент времени
Что такое хостинг?

На любом тарифе
вам доступны

Бесплатная почта
Увеличивайте продажи и привлекайте новых клиентов через рассылки от доменной почты.
Быстрое создание сайта
Используйте каталог CMS или конструктор сайтов и разрабатывайте новые проекты за считанные минуты.
Безлимитное количество доменов
Нет никаких ограничений. Подключайте столько доменных имён, сколько нужно
Права доступа
Предоставляйте своей команде разработчиков ограниченный доступ к аккаунту и будьте спокойны за сохранность данных.
Простой файловый менеджер
Создавайте, загружайте и изменяйте файлы проектов не выходя из панели.
Персональные тарифы
Расширяйте возможности своего тарифного плана, когда это нужно.

Недорогой хостинг от одного из лидеров рынка — Timeweb

Станьте клиентом надёжного хостинга с приятной тарифной сеткой. Подключайте домены, создавайте сайты и забудьте о перебоях в работе вместе с Timeweb.

Как выбрать
недорогой хостинг?

Географическое расположение

При выборе хостинга обращайте внимание на его местоположение: если ваша аудитория преимущественно из России, то имеет смысл искать провайдера с этой территорией. Ваши проекты будут не только быстрее загружаться, но и лучше индексироваться в поисковых системах.

Учитывайте также то, что некоторые компании размещают своё оборудование за границей, которое может влиять на скорость загрузки и быть заблокировано из-за санкций. В Timeweb, например, дата-центры размещены в Санкт-Петербурге — они находятся под хорошей защитой и обеспечивают непрерывную работу.

Скорость загрузки страниц

Ещё один важный критерий при выборе хостера — скорость загрузки страниц. Если на одном сервере провайдера размещено слишком много сайтов, то загружаться они будут слишком медленно. Убедиться в работе хостинга вы можете с помощью отзывов клиентов, уже размещённых проектов на платформе и других факторов.

Профессиональная тех. поддержка

Профессиональная техническая поддержка — залог любого успешного хостинга. Важно, чтобы она была круглосуточной, оперативной и отвечала на все вопросы, связанные с предоставляемыми услугами. В Timeweb мы бережно подходим к каждому клиенту, поэтому всегда готовы проконсультировать и помочь решением возникшей проблемы. Оперативно отвечаем через тикет в личном кабинете, по телефону и в телеграм-чате.

Почему хостинг недорогой?

Использование бюджетного хостинга подразумевает размещение сразу нескольких сайтов на одном оборудовании. Пользователи разделяют между собой мощности сервера и получают необходимые ресурсы для поддержания своих проектов. Таким образом хостинг-провайдеру не нужно обслуживать много «железа», чтобы обеспечивать работу большому количеству клиентов. Благодаря этому устанавливается минимальная стоимость за хостинг.

Популярные CMS и технологии

CMS
Фреймворки
Технологии

Все тарифы
включают в себя

Неограниченный и бесплатный трафик
Паролирование директорий
Мощные серверы с высокими лимитами
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок
Ежедневное резервное копирование
Управление задачами по расписанию - Cron
MySQL 5.6 / 5.7, PHP 5.3 / 5.4 / 5.6 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4, 8.0, APC (PHP 5.3, 5.4), Zend OPcache (PHP 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0,), memcached, phpMyAdmin Perl 5, Parser, Python 2.7 / 3.4 / 3.6, C++
Неограниченное количество почтовых ящиков
Настройка рассылок/пересылок, автоответчика
SSH, sFTP/FTP, SCP доступ (безопасное копирование)
POP3, IMAP, SMTP сервисы с шифрованием для работы с почтой
Поддержку неограниченного числа доменов
Защищённый Web-интерфейс для работы с почтой
Управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами
Настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте
Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера
Защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация)
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SLA, условия предоставления услуг
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Правила и ограничения
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Публичная оферта и договоры
App Store Play Store

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Перенесем сайт любой сложности

И сохраним его прежнюю работоспособоность
Подберём тариф персонально для вас
Все данные будут надёжно сохранены
Самостоятельно убедимся в работе сайта

Бесплатно переведём
домены .ru и .рф

Переносим домены из зоны.ru и.рф к Timeweb — одному из лидеров по предоставлению услуг хостинга в России
Предлагаем выгодную тарифную сетку и оплату бонусами
Бесплатно переведём домены.ru и.рф

Отзывы наших клиентов

75% отзывов наших клиентов — про качественную поддержку
469
отзывов на
hostings.info
273
отзывов на
hosters.ru
Денис Белоцерковец
Блог разработчика
Пользуюсь площадкой Timeweb уже три года. Всё отлично, поддержка всегда на связи. Куча бонусов. Скорость доступа на высоте, спасибо большое ребятам за труды!
hostings.info
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Дмитрий
Группа компаний Ecotermix
Несколько раз обжегся на других хостингах. Пока не перешел на TimeWeb. Сначала для проверки перевел один из своих проектов, позже все сайты перенес. Цена за услуги приемлемая. Техподдержка на высоте.
hosters.ru
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Леонид
Работа сервиса не вызывает нареканий. Удобная панель управления серверами, хорошая техпроддержка. Пользуюсь услугами Timeweb около года, планирую пользоваться дальше и всем рекомендую!
hosting101.ru
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Надёжный и недорогой хостинг сайтов ждёт вас!

Вопросы и ответы

Надёжен ли дешёвый хостинг?
Чем дешёвый хостинг отличается от бесплатного?
Кто может воспользоваться тестовым периодом?
Подходит ли недорогой хостинг для сайта с конструктором?
В каких городах можно арендовать хостинг?