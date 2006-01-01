Timeweb — один из крупнейших хостинг-провайдеров в России и СНГ
Мы предлагаем лучшие решения для разных задач: от персональных блогов и сайтов-визиток до интернет-магазинов и маркетплейсов
Аккредитованный регистратор доменов в зонах .RU и .РФ
На наших серверах работает уже более 700 000 сайтов!
О нас в цифрах
с 2006 года
на рынке
400+ сотрудников
любящих то, что они делают
3 000 000 клиентов
доверяют нам
>80% всех запросов
решаем уже в первые 10 минут
Технологии — в основе, люди — в приоритете
Мы выросли из хостинга в полноценную экосистему решений — с облаками, серверами и DevOps-инструментами. Но в центре всего по-прежнему остаются люди. Мы развиваем технологии, чтобы вам было проще запускать, масштабировать и реализовывать идеи
Мы предлагаем
От первого сайта до масштабной IT-инфраструктуры
Мы предлагаем надёжные решения для частных лиц, бизнеса, разработчиков и госорганизаций с любым уровнем опыта и под проекты любой сложности
Почему клиенты выбирают нас
Отличная поддержка
Отвечаем на вопросы за пару минут, решаем задачи практически любой сложности и бесплатно переносим ваши проекты в Timeweb
Легкость управления
Простая и удобная панель управления нашей собственной разработки — для работы с сайтами и файлами прямо в браузере
Надежность
Размещаем оборудование в дата-центрах уровня Tier III с видеонаблюдением и круглосуточной охраной
Надежная инфраструктура
Дата-центры уровня TIER III
в России и Азии
200 000
IPv4-адресов
150
серверных стоек
3 000
серверов в России
1,5 МВт
Общая подведенная мощность
1 Тбит/сек
Общая пропускная способность каналов связи
Всегда рядом
Дружелюбная поддержка
Звоните, создавайте тикеты, пишите в чаты и мессенджеры. Мы готовы ответить на любые вопросы 24/7