Timeweb — один из крупнейших хостинг-провайдеров в России и СНГ

Мы предлагаем лучшие решения для разных задач: от персональных блогов и сайтов-визиток до интернет-магазинов и маркетплейсов

Аккредитованный регистратор доменов в зонах .RU и .РФ

На наших серверах работает уже более 700 000 сайтов!

О нас в цифрах

с 2006 года

на рынке

400+ сотрудников

любящих то, что они делают

3 000 000 клиентов

доверяют нам

>80% всех запросов

решаем уже в первые 10 минут

Технологии — в основе, люди — в приоритете

Мы выросли из хостинга в полноценную экосистему решений — с облаками, серверами и DevOps-инструментами. Но в центре всего по-прежнему остаются люди. Мы развиваем технологии, чтобы вам было проще запускать, масштабировать и реализовывать идеи

Мы предлагаем

Виртуальный хостинг

Отличный выбор для малого и среднего бизнеса под размещение небольших сайтов и несложных приложений

VDS и VPS

Идеально для развивающихся проектов, которым нужна гибкость в управлении ресурсами в расчете на будущий рост

Выделенные серверы

Максимальная мощность и надежность. Решение для крупных высоконагруженных проектов

Корпоративная почта

Удобный современный интерфейс без рекламы для комфортной работы с почтой

Конструктор сайтов

Для создания современных и функциональных сайтов без привлечения разработчиков

Создание сайта под ключ

Можно доверить всё профессионалам — оставьте заявку и получите готовый веб-проект через неделю

От первого сайта до масштабной IT-‍инфраструктуры

Мы предлагаем надёжные решения для частных лиц, бизнеса, разработчиков и госорганизаций с любым уровнем опыта и под проекты любой сложности

Почему клиенты выбирают нас

Отличная поддержка

Отвечаем на вопросы за пару минут, решаем задачи практически любой сложности и бесплатно переносим ваши проекты в Timeweb

Легкость управления

Простая и удобная панель управления нашей собственной разработки — для работы с сайтами и файлами прямо в браузере

Надежность

Размещаем оборудование в дата-центрах уровня Tier III с видеонаблюдением и круглосуточной охраной

Надежная инфраструктура

Дата-центры уровня TIER III

в России и Азии

200 000

IPv4-адресов

150

серверных стоек

3 000

серверов в России

1,5 МВт

Общая подведенная мощность

1 Тбит/сек

Общая пропускная способность каналов связи

Всегда рядом

Дружелюбная поддержка

Звоните, создавайте тикеты, пишите в чаты и мессенджеры. Мы готовы ответить на любые вопросы 24/7

Telegram-канал

Следите за нашими новостями в привычном мессенджере. Делитесь впечатлениями от новых релизов и будьте в курсе последних обновлений

Справочный центр

Нет желания общаться? Для интровертов у нас есть подробная документация по услугам — проверьте, скорее всего, решение для вашего вопроса уже описано

Коммьюнити

Новости из мира IT, обзоры технологий и сервисов, технические инструкции и многое другое — в Timeweb Community