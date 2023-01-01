Timeweb – это выгодный, отказоустойчивый и высокопроизводительный хостинг для сайтов, стабильно входящий в тройку лучших хостеров страны (по данным hostings.info). Его преимущества уже успели оценить сотни тысяч пользователей, разместивших на оборудовании Timeweb свои сайты и приложения.
В число довольных клиентов хостера входят компании высочайшего уровня, среди которых «Открытие», Альфа-Банк, Crocs, Scharzkopf, Garmin и другие топовые бренды, выбравшие Timeweb в качестве платформы для своих IT-продуктов.
За развитие хостинга отвечают профессиональные разработчики, знающие, как угодить вебмастерам в полной мере. Поэтому Timeweb грамотно сочетает в себе новейшие разработки с простыми и удобными решениями самой компании, не забывая при этом о бесперебойной работе, защите данных и высокой скорости.
Чтобы сайты оставляли у пользователей приятные впечатления, они должны работать плавно и без сбоев. Для этого нужен надежный сервер, который будет соответствовать требованиям к нагрузкам как в аппаратном плане, так и в программном. Поэтому купить хостинг Timeweb, специально адаптированный под различные задачи и являющийся практически универсальной платформой для любых типов проектов, вполне логичное решение.
Но универсальность не единственное преимущество. Их гораздо больше:
Логическое завершение разработки сайта или приложения – его размещение в сети. Для этого нужен хостинг-провайдер, способный предложить клиентам достаточно мощное оборудование и соответствующее программное обеспечение.
В Timeweb можно заказать сразу несколько типов серверов, будь то базовый виртуальный хостинг с ограниченной производительностью или мощный и подходящий для большинства пользователей VDS, почти не имеющий ограничений в скорости работы. Для каждого типа хостер предлагает сбалансированную линейку тарифов, благодаря которой можно выбрать наиболее выгодный вариант под свои нужды.
Аренда хостинга в Перми занимает от силы минуту. Нужно лишь выбрать понравившийся тариф на сайте Timeweb и указать адрес электронной почты.