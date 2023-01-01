Хостинг сайтов в
Перми

Универсальная услуга для создания и размещения
сайтов любой сложности и загруженности
Фильтры
Тариф
Классический
Срок аренды
1 год
Подобрать тариф в один клик
Все тарифы списком

На любом тарифе
вам доступны

Персональная почта
Настраивайте уникальные рассылки и делитесь ими со своими клиентами
Простое создание сайта
Разрабатывайте проекты любой сложности внутри хостинга
Безлимитное количество доменов
Подключайте любое количество доменных имен
Права доступа
Предоставляйте ограниченный доступ к аккаунту. Решайте сами, что будет открыто для использования
Простой файловый
менеджер
Поможет отредактировать проект даже новичку
Персональные тарифы
Подбирайте тарифы для любых онлайн-проектов: от сайтов-визиток до крупных веб-приложений

Бережно перенесем
ваши сайты

И подарим 3 месяца бесплатного виртуального хостинга в подарок!
Поможем с подбором оптимального тарифа
Бесплатно перенесем все данные со стороннего хостинга
Проверим и убедимся, что все работает, как надо

Все тарифы
включают в себя

Неограниченный и бесплатный трафик
Паролирование директорий
Мощные серверы с высокими лимитами
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок
Ежедневное резервное копирование
Управление задачами по расписанию - Cron
MySQL 5.6 / 5.7, PHP 5.3 / 5.4 / 5.6 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4, 8.0, APC (PHP 5.3, 5.4), Zend OPcache (PHP 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0,), memcached, phpMyAdmin Perl 5, Parser, Python 2.7 / 3.4 / 3.6, C++
Неограниченное количество почтовых ящиков
Настройка рассылок/пересылок, автоответчика
SSH, sFTP/FTP, SCP доступ (безопасное копирование)
POP3, IMAP, SMTP сервисы с шифрованием для работы с почтой
Поддержку неограниченного числа доменов
Защищённый Web-интерфейс для работы с почтой
Управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами
Настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте
Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера
Защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация)
color: $color-brown;
SLA, условия предоставления услуг
color: $color-brown;
Правила и ограничения
color: $color-brown;
Публичная оферта и договоры
App Store Play Store

Что такое виртуальный хостинг?

Хостинг – это услуга для хранения файлов сайта и показа его посетителям. Предоставляют хостинговое пространство хостеры – они сдают в аренду место на серверах, на которых работают проекты клиентов. Для хостинга вы можете использовать простой компьютер, но он должен обладать необходимой мощностью, специальным программным обеспечением и защитой данных. Это довольно сложно, поэтому выделенное пространство предоставляется аккредитованными организациями. Они берут на себя все технические нюансы и дают надежный сервис для работы с сайтами.


Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) – это разновидность хостинга, когда на одном сервере размещено несколько проектов, которые потребляют общие ресурсы. Это наиболее популярный вид размещения сайтов в интернете, так как является самым доступным по цене и не требует специальных знаний для управления сервером.

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Timeweb – это выгодный, отказоустойчивый и высокопроизводительный хостинг для сайтов, стабильно входящий в тройку лучших хостеров страны (по данным hostings.info). Его преимущества уже успели оценить сотни тысяч пользователей, разместивших на оборудовании Timeweb свои сайты и приложения.

В число довольных клиентов хостера входят компании высочайшего уровня, среди которых «Открытие», Альфа-Банк, Crocs, Scharzkopf, Garmin и другие топовые бренды, выбравшие Timeweb в качестве платформы для своих IT-продуктов.

За развитие хостинга отвечают профессиональные разработчики, знающие, как угодить вебмастерам в полной мере. Поэтому Timeweb грамотно сочетает в себе новейшие разработки с простыми и удобными решениями самой компании, не забывая при этом о бесперебойной работе, защите данных и высокой скорости.

При выборе хостинга не стоит идти на компромисс

Чтобы сайты оставляли у пользователей приятные впечатления, они должны работать плавно и без сбоев. Для этого нужен надежный сервер, который будет соответствовать требованиям к нагрузкам как в аппаратном плане, так и в программном. Поэтому купить хостинг Timeweb, специально адаптированный под различные задачи и являющийся практически универсальной платформой для любых типов проектов, вполне логичное решение.

Но универсальность не единственное преимущество. Их гораздо больше:

  • Круглосуточная защита пользовательских данных от взлома, автоматизированных атак, несчастных случаев и невнимательности системного администратора.
  • Поддержка всего спектра приложений и модулей, часто исполняющихся разработчиками (в их числе Node.js, WordPress, Docker, LAMP).
  • Фирменная панель управления, включающая в себя функцию регистрации доменов, файловый менеджер, систему управления базами данных, SSH-клиент и базовую среду для разработки.
  • Выгодные условия на аренду сервера, а также бонусы в виде подарочного домена и бесплатного переноса сайта с других хостингов.
  • Множество способов оплаты услуг хостинга, среди которых есть Apple Pay и Google Pay.
  • Соответствие высочайшим стандартам качества на всех этапах работы – от первичной регистрации до общения с отделом технической поддержки.

Как арендовать хостинг сайтов в Перми

Логическое завершение разработки сайта или приложения – его размещение в сети. Для этого нужен хостинг-провайдер, способный предложить клиентам достаточно мощное оборудование и соответствующее программное обеспечение.

В Timeweb можно заказать сразу несколько типов серверов, будь то базовый виртуальный хостинг с ограниченной производительностью или мощный и подходящий для большинства пользователей VDS, почти не имеющий ограничений в скорости работы. Для каждого типа хостер предлагает сбалансированную линейку тарифов, благодаря которой можно выбрать наиболее выгодный вариант под свои нужды.

Аренда хостинга в Перми занимает от силы минуту. Нужно лишь выбрать понравившийся тариф на сайте Timeweb и указать адрес электронной почты.