Timeweb – это выгодный, отказоустойчивый и высокопроизводительный хостинг для сайтов, стабильно входящий в тройку лучших хостеров страны (по данным hostings.info). Его преимущества уже успели оценить сотни тысяч пользователей, разместивших на оборудовании Timeweb свои сайты и приложения.

В число довольных клиентов хостера входят компании высочайшего уровня, среди которых «Открытие», Альфа-Банк, Crocs, Scharzkopf, Garmin и другие топовые бренды, выбравшие Timeweb в качестве платформы для своих IT-продуктов.

За развитие хостинга отвечают профессиональные разработчики, знающие, как угодить вебмастерам в полной мере. Поэтому Timeweb грамотно сочетает в себе новейшие разработки с простыми и удобными решениями самой компании, не забывая при этом о бесперебойной работе, защите данных и высокой скорости.

При выборе хостинга не стоит идти на компромисс

Чтобы сайты оставляли у пользователей приятные впечатления, они должны работать плавно и без сбоев. Для этого нужен надежный сервер, который будет соответствовать требованиям к нагрузкам как в аппаратном плане, так и в программном. Поэтому купить хостинг Timeweb, специально адаптированный под различные задачи и являющийся практически универсальной платформой для любых типов проектов, вполне логичное решение.

Но универсальность не единственное преимущество. Их гораздо больше:

Круглосуточная защита пользовательских данных от взлома, автоматизированных атак, несчастных случаев и невнимательности системного администратора.

Поддержка всего спектра приложений и модулей, часто исполняющихся разработчиками (в их числе Node.js, WordPress, Docker, LAMP).

Фирменная панель управления, включающая в себя функцию регистрации доменов, файловый менеджер, систему управления базами данных, SSH-клиент и базовую среду для разработки.

Выгодные условия на аренду сервера, а также бонусы в виде подарочного домена и бесплатного переноса сайта с других хостингов.

Множество способов оплаты услуг хостинга, среди которых есть Apple Pay и Google Pay.

Соответствие высочайшим стандартам качества на всех этапах работы – от первичной регистрации до общения с отделом технической поддержки.

Как арендовать хостинг сайтов в Перми

Логическое завершение разработки сайта или приложения – его размещение в сети. Для этого нужен хостинг-провайдер, способный предложить клиентам достаточно мощное оборудование и соответствующее программное обеспечение.

В Timeweb можно заказать сразу несколько типов серверов, будь то базовый виртуальный хостинг с ограниченной производительностью или мощный и подходящий для большинства пользователей VDS, почти не имеющий ограничений в скорости работы. Для каждого типа хостер предлагает сбалансированную линейку тарифов, благодаря которой можно выбрать наиболее выгодный вариант под свои нужды.

Аренда хостинга в Перми занимает от силы минуту. Нужно лишь выбрать понравившийся тариф на сайте Timeweb и указать адрес электронной почты.