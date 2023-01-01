Что такое OpenCart OpenCart – это мощная и простая в использовании платформа для создания интернет-магазинов. Вы можете легко настраивать магазин, добавить в него товары, управлять заказами, а также подключать различные способы оплаты и доставки.



Кроме того, CMS предлагает широкий выбор шаблонов, которые помогут придать сайту профессиональный вид без привлечения дополнительных специалистов. А встроенные расширения и плагины помогут улучшить функциональные возможности. Например, можно интегрировать системы учёта и управления запасами, настраивать программы лояльности для покупателей, устанавливать инструменты аналитики и многое другое.



Все эти преимущества делают опенкарт отличным выбором для тех, кто хочет создать мощный интернет-магазин для продажи товарови привлечения постоянного потока клиентов.