Добавляйте и редактируйте категории и товары, устанавливайте цены, настраивайте акции и скидки, управляйте заказами и клиентскими данными
Платформа предлагает множество тем и макетов, которые помогут в создании уникального дизайна интернет-магазина. Вы можете настраивать цвета, шрифты, расположение элементов и прочие дизайн-элементы
Отслеживайте остатки на складе, настраивайте оповещения о низком уровне запасов и управляйте вариациями товаров. Такой функционал поможет предотвратить ситуации, когда товаров нет в наличии
Позволит собрать обратную связь от клиентов, а также повысит их доверие и предоставит полезную информацию о качестве товаров и обслуживания
Подключайте любые платёжные системы и обеспечивайте удобство и надёжность покупок
Настраивайте мета-теги, заголовки страниц, описания, ключевые слова и другие элементы, чтобы улучшить видимость интернет-магазина в поисковых системах
Вам не нужно тратить время на установку CMS – она будет загружена автоматически после регистрации
Управляйте каталогом магазина: добавляйте новые товары, редактируйте их описания и многое другое внутри хостинга
Высокоскоростной хостинг обеспечит быструю загрузку любых интернет-магазинов на OpenCart
Будьте спокойны за безопасность сайта — он будет защищён от DDoS-атак, вирусов и прочих угроз