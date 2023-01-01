Надёжный
Хостинг
Для Opencart

Создавайте сайты электронной коммерции
на профессиональной CMS OpenCart
Фильтры
Тариф
Классический
Срок аренды
1 год
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Что такое OpenCart

OpenCart – это мощная и простая в использовании платформа для создания интернет-магазинов. Вы можете легко настраивать магазин, добавить в него товары, управлять заказами, а также подключать различные способы оплаты и доставки.

Кроме того, CMS предлагает широкий выбор шаблонов, которые помогут придать сайту профессиональный вид без привлечения дополнительных специалистов. А встроенные расширения и плагины помогут улучшить функциональные возможности. Например, можно интегрировать системы учёта и управления запасами, настраивать программы лояльности для покупателей, устанавливать инструменты аналитики и многое другое.

Все эти преимущества делают опенкарт отличным выбором для тех, кто хочет создать мощный интернет-магазин для продажи товарови привлечения постоянного потока клиентов.

На любом тарифе
вам доступны

Бесплатная почта
Организуйте новый поток клиентов через email-рассылки вместе с хостингом
Быстрое создание сайта
Устанавливайте популярные CMS всего в несколько кликов с удобным каталогом
Профессиональная поддержка 24/7
Задавайте вопросы в любой момент времени и получайте ответы на самые сложные вопросы
Командный доступ
Предоставляйте доступ команде разработчиков без утечки личных данных
Простой файловый
менеджер
Редактируйте проекты прямо внутри панели управления через файловый менеджер
Бесплатный
SSL-сертификат
Повышайте доверие к сайту и обеспечивайте безопасное соединение для пользователей

Возможности Opencart

Гибкая настройка
и управление магазином

Добавляйте и редактируйте категории и товары, устанавливайте цены, настраивайте акции и скидки, управляйте заказами и клиентскими данными

Большой набор шаблонов

Платформа предлагает множество тем и макетов, которые помогут в создании уникального дизайна интернет-магазина. Вы можете настраивать цвета, шрифты, расположение элементов и прочие дизайн-элементы

Инструменты управления запасами

Отслеживайте остатки на складе, настраивайте оповещения о низком уровне запасов и управляйте вариациями товаров. Такой функционал поможет предотвратить ситуации, когда товаров нет в наличии

Встроенная система отзывов

Позволит собрать обратную связь от клиентов, а также повысит их доверие и предоставит полезную информацию о качестве товаров и обслуживания

Интеграция
с платёжными системами

Подключайте любые платёжные системы и обеспечивайте удобство и надёжность покупок

SEO-оптимизация

Настраивайте мета-теги, заголовки страниц, описания, ключевые слова и другие элементы, чтобы улучшить видимость интернет-магазина в поисковых системах

Кому подойдёт хостинг
на Opencart?

OpenCart предлагает полезные инструменты и функции
для эффективного управления интернет-магазином
и обеспечения удобной покупки товаров для клиентов

Небольшим магазинам

Организуйте продажу нескольких товаров и получайте новые заявки
Небольшим магазинам

Крупным компаниям

Возможностей CMS хватит для создания проектов любых масштабов
Крупным компаниям

Для личных целей

Если нужно протестировать работу интернет-магазина или создать творческий проект
Для личных целей

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Удобная панель управления

Интуитивный интерфейс
Панель управления Timeweb разработана с учетом простоты и интуитивности. Вы можете легко перемещаться между различными функциям и инструментам и управлять хостингом без сложностей и необходимости в глубоких технических знаниях
Полный контроль над хостингом
Панель управления помогает работать с доменами, настраивать электронную почту, работать с файлами и базами данных, устанавливать дополнительное программное обеспечение и многое другое
Гибкая настройка баз данных
Мы предоставляем удобные инструменты для управления базами данных. Вы можете легко создавать новые БД, управлять таблицами, а также добавлять и редактировать данные без необходимости в глубоких знаниях SQL или программирования
Поддержка и доступность
Панель управления Timeweb предлагает круглосуточную поддержку через различные каналы связи, включая телефон, электронную почту и онлайн-чат. Вы можете обращаться за помощью и получать оперативную поддержку от квалифицированных специалистов в любой момент времени
Мониторинг и статистика
Панель управления предоставляет полезную информацию о трафике, посещаемости и использовании ресурсов. Это поможет вам получать отчеты и статистику для анализирования и понимания производительности своего веб-проекта
Безопасность и резервное копирование
В панели управления вы найдете инструменты для установки SSL-сертификатов, настройки брандмауэров и механизмов защиты от вредоносных атак. Вы можете быть уверены, что данные и веб-приложения будут надежно защищены

Хостинг для Opencart
от Timeweb

Простая настройка и установка

Вам не нужно тратить время на установку CMS – она будет загружена автоматически после регистрации

Функциональная панель управления

Управляйте каталогом магазина: добавляйте новые товары, редактируйте их описания и многое другое внутри хостинга

Производительность

Высокоскоростной хостинг обеспечит быструю загрузку любых интернет-магазинов на OpenCart

Высокая степень защиты

Будьте спокойны за безопасность сайта — он будет защищён от DDoS-атак, вирусов и прочих угроз

Вопросы и ответы

Как купить хостинг для Opencart?
Чем хостинг для Opencart отличается от обычного виртуального хостинга?
Могу я протестировать хостинг бесплатно?
Нужно ли устанавливать Opencart самостоятельно?
Какие версии Opencart поддерживает хостинг?
Сайт будет работать быстро и без ошибок?
Для каких целей можно использовать Opencart?
Какие требования к хостингу для Opencart?