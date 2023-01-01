Хостинг сайтов в
Красноярске

Универсальная услуга для создания и размещения
сайтов любой сложности и загруженности
Фильтры
Тариф
Классический
Срок аренды
1 год
Подобрать тариф в один клик
Все тарифы списком

На любом тарифе
вам доступны

Бесплатная почта
Делайте рассылки клиентам и повышайте доверие компании через email-рассылки от своего домена
Быстрое создание сайта
На это уйдет всего несколько минут. Останется наполнить сайт контентом и он будет готов к запуску
Безлимитное количество доменов
Подключайте доменные имена без ограничений для любых проектов
Командный доступ
Работайте над созданием сайтов вместе с командой разработчиков – предоставляйте ограниченный доступ к аккаунту и не переживайте за потерю личных данных
Простой файловый
менеджер
Редактируйте файлы проектов прямо в панели управления без каких-либо сложностей
Персональные тарифы
Выбирайте выгодные тарифные планы – мощности хватит для проектов любых масштабов

Бережно перенесем
ваши сайты

И подарим 3 месяца бесплатного виртуального хостинга в подарок!
Поможем с подбором оптимального тарифа
Бесплатно перенесем все данные со стороннего хостинга
Проверим и убедимся, что все работает, как надо

Все тарифы
включают в себя

Неограниченный и бесплатный трафик
Паролирование директорий
Мощные серверы с высокими лимитами
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок
Ежедневное резервное копирование
Управление задачами по расписанию - Cron
MySQL 5.6 / 5.7, PHP 5.3 / 5.4 / 5.6 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4, 8.0, APC (PHP 5.3, 5.4), Zend OPcache (PHP 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0,), memcached, phpMyAdmin Perl 5, Parser, Python 2.7 / 3.4 / 3.6, C++
Неограниченное количество почтовых ящиков
Настройка рассылок/пересылок, автоответчика
SSH, sFTP/FTP, SCP доступ (безопасное копирование)
POP3, IMAP, SMTP сервисы с шифрованием для работы с почтой
Поддержку неограниченного числа доменов
Защищённый Web-интерфейс для работы с почтой
Управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами
Настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте
Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера
Защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация)
color: $color-brown;
SLA, условия предоставления услуг
color: $color-brown;
Правила и ограничения
color: $color-brown;
Публичная оферта и договоры
App Store Play Store

Что такое виртуальный хостинг?

Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) – это услуга по предоставлению оборудования в аренду. Она используется для размещения проектов любой сложности в интернете: от сайтов-визиток до масштабных веб-приложений. За услугу отвечает хостинг-провайдер, основная цель которого – дать пользователю место, где он сможет хранить файлы своих веб-проектов и быть спокоен за бесперебойную работу.


Что еще особенного в хостинге, так это панель управления. С ее помощью можно удобно управлять файловой системой сайта, подключать домены, обращаться за помощью к технической поддержке и делать многое другое. При этом стоимость за услугу остается доступной для каждого – будь вы предприниматель или крупная компания.

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Timeweb предлагает лучший в своем классе хостинг сайтов в Красноярске, обеспечивая клиентов мощнейшим оборудованием, круглосуточной поддержкой, выгодными условиями аренды и бесперебойной работой серверов.

В Timeweb уделяют особое внимание удобству и предлагают различные программные новшества, упрощающие работу вебмастерам, разработчикам и администраторам. К примеру, продвинутую панель управления собственной разработки с быстрым доступом ко всем функциям хостинга. Благодаря подобным решениям Timeweb является одним из наиболее быстро растущих хостеров (по данным StatOnline) и обретает все большее количество поклонников, как в России, так и за рубежом.

Каким должен быть современный хостинг?

Купить хостинг не так сложно, куда сложнее выбрать недорогой хостинг, способный удовлетворить все потребности пользователя. Мало предоставить людям пространство для их сайтов и приложений, нужно обеспечить их инструментарием для дальнейшей работы, защитить их данные, выделить неограниченный канал связи и предложить качественную техническую поддержку.

Наш хостинг еще на этапе аренды предлагает выбрать программы и модули, которые могут понадобиться вебмастерам, в автоматическом режиме обороняет файлы пользователей от атак хакеров, а также помогает решать возникающие проблемы в любой час дня и ночи.

Что интересного может предложить Timeweb?

Хостинг для сайтов должен быть надежным, безопасным, быстрым и функциональным. Timeweb может дать еще больше:

  • Панель управления, помогающую с легкостью управлять всеми аспектами сервера.
  • Встроенный почтовый клиент с защитой от спама и элементарную среду для разработки прямо в веб-интерфейсе.
  • Полуавтоматическую развертку сайта за счет возможности арендовать сервер с уже установленными WordPress, Drupal, Joomla, DLE и другими CMS.
  • Возможность приобрести и зарегистрировать в сети домен, не покидая сайт хостинга.
  • Бесплатный перенос уже существующего сайта или веб-приложения с других хостингов.
  • Трафик без ограничений на выгодных условиях и гибкую систему настройки тарифов.
  • Удобную систему отслеживания состояния сервера через панель управления и фирменное мобильное приложение.
  • Пробную версию хостинга на 10 дней и бесплатный домен при оплате услуг Timeweb сразу на год.

Аренда хостинга в Красноярске

Timeweb предлагает клиентам не только виртуальные серверы с ограниченным количеством ресурсов, но и полноценные выделенные ПК для размещения на них сложных программ, а также запуска площадок под многопользовательские видеоигры. У провайдера найдется решение под любые задачи, независимо от того, какую цель перед собой ставит заказчик.

Чтобы стать одним из полумиллиона довольных клиентов Timeweb, нужно выбрать подходящий тариф и пройти короткую регистрацию. Этого достаточно, чтобы получить в свое распоряжение удобный и надежный хостинг в Красноярске.