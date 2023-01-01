Что такое виртуальный хостинг?

Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) – это услуга по предоставлению оборудования в аренду. Она используется для размещения проектов любой сложности в интернете: от сайтов-визиток до масштабных веб-приложений. За услугу отвечает хостинг-провайдер, основная цель которого – дать пользователю место, где он сможет хранить файлы своих веб-проектов и быть спокоен за бесперебойную работу.

Что еще особенного в хостинге, так это панель управления. С ее помощью можно удобно управлять файловой системой сайта, подключать домены, обращаться за помощью к технической поддержке и делать многое другое. При этом стоимость за услугу остается доступной для каждого – будь вы предприниматель или крупная компания.