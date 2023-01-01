Наиболее популярной услугой среди пользователей компании Timeweb во Владивостоке является виртуальный хостинг.

При заказе этого вида хостинга ваши проекты размещаются на мощных серверах, на которые установлены все необходимые модули и программное обеспечение. Проекты нескольких клиентов располагаются на одном сервере и разделяют его ресурсы между собой.

Виртуальный хостинг – самый простой способ размещения сайта, поскольку работа с услугой осуществляется посредством панели управления и не требует от пользователя наличия навыков администрирования.

Плюсом этой услуги также является небольшая стоимость. Этот вид хостингов для сайтов позволяет вашему веб-проекту работать 24/7 без перебоев. Вам не придется самим настраивать сервер и следить за его стабильной работой, обо всем этом позаботится наша компания.

Хостинг сайтов во Владивостоке от Timeweb

Мы предлагаем множество прекрасно сбалансированных по качеству и цене тарифных планов. Вы также можете получить скидку, которая зависит от тарифа и выбранного периода оплаты.

Мы даем 10 дней для бесплатного тестирования хостинга, дарим бесплатный домен в зоне .ru или .рф при единовременной оплате хостинга на год, предоставляем бесплатный SSL-сертификат. У нас имеется функция автоматических бэкапов, которые хранятся в течение 30 дней.

Наши пользователи могут рассчитывать на круглосуточную техподдержку, которая доступна по телефону, в чате, а также по email и в социальных сетях.

Всем, кто решил купить хостинг у нас, мы поможем бережно перенести сайт со старого хостинга и подарим 3 месяца бесплатного использования.

Особенности хостинга

Все тарифы виртуального хостинга включают в себя:

неограниченный и бесплатный трафик;

неограниченное количество почтовых ящиков;

POP3, IMAP, SMTP;

настройку рассылок/пересылок и автоответчика;

поддержку неограниченного числа доменов;

управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами.

Вам будут доступны: Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера, паролирование директорий, управление .htaccess, управление задачами по расписанию в планировщике Cron, резервное копирование, настройка SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте, защита доступа в панель управления (двухфакторная авторизация) и многое другое.

Для удобства наших клиентов мы разработали продуманную и гостеприимную панель управления аккаунтом, на главной странице которой вы можете увидеть все основные показатели по вашим сайтам, посмотреть информацию об аккаунте и сервере, а также получить быстрый доступ к наиболее важным действиям.

Аренда хостинга во Владивостоке от Таймвэб выгодна еще и потому, что в любой момент использования услуги у вас будет возможность изменить тарифный план виртуального хостинга. Вы легко можете перейти с тарифного плана, оплачиваемого за год, на тариф с оплатой по месяцам, а также добавить или удалить дополнительные услуги для текущего тарифа.