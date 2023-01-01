Хостинг сайтов в
Владивостоке

Универсальная услуга для создания и размещения
сайтов любой сложности и загруженности
Фильтры
Тариф
Классический
Срок аренды
1 год
Подобрать тариф в один клик
Все тарифы списком

На любом тарифе
вам доступны

Персональная почта
Создайте бесплатную почту от домена и настройте email-рассылки для клиентов
Простое создание сайта
Буквально несколько нажатий и ваш проект будет готов к наполнению и дальнейшему запуску
Безграничное число доменов
Покупайте и подключайте домены без лимитов
Права доступа
Делитесь доступом к аккаунту с лимитированными правами
Простой файловый
менеджер
Редактируйте проекты без специальных навыков. Отлично подходит для новичков
Персональные тарифы
Не хватает мощности сервера? Расширьте тарифный план или перейдите на другой без приостановки работы

Бережно перенесем
ваши сайты

И подарим 3 месяца бесплатного виртуального хостинга в подарок!
Поможем с подбором оптимального тарифа
Бесплатно перенесем все данные со стороннего хостинга
Проверим и убедимся, что все работает, как надо

Все тарифы
включают в себя

Неограниченный и бесплатный трафик
Паролирование директорий
Мощные серверы с высокими лимитами
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок
Ежедневное резервное копирование
Управление задачами по расписанию - Cron
MySQL 5.6 / 5.7, PHP 5.3 / 5.4 / 5.6 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4, 8.0, APC (PHP 5.3, 5.4), Zend OPcache (PHP 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0,), memcached, phpMyAdmin Perl 5, Parser, Python 2.7 / 3.4 / 3.6, C++
Неограниченное количество почтовых ящиков
Настройка рассылок/пересылок, автоответчика
SSH, sFTP/FTP, SCP доступ (безопасное копирование)
POP3, IMAP, SMTP сервисы с шифрованием для работы с почтой
Поддержку неограниченного числа доменов
Защищённый Web-интерфейс для работы с почтой
Управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами
Настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте
Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера
Защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация)
color: $color-brown;
SLA, условия предоставления услуг
color: $color-brown;
Правила и ограничения
color: $color-brown;
Публичная оферта и договоры
App Store Play Store

Что такое виртуальный хостинг?

Хостинг (от англ. Hosting) – это хранилище, где располагаются файлы для поддержания работы сайтов. Оно находится на сервере – компьютере, который 24/7 подключен к интернету и оборудован специальным «железом» и программами. За все это отвечает хостинг-провайдер – он размещает свое оборудование в специализированные дата-центры. Пользователь получает в аренду доступ к серверам, но фактически с ними не работает. Все настройки проводит хостинг-провайдер, минимизируя тем самым времязатратность клиента. Размещать проекты можно быстро и надежно.


Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) – это наиболее распространенный вид хостинга. Он дешевый и включает в себя встроенную панель управления, где пользователь может работать со своими проектами.

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Наиболее популярной услугой среди пользователей компании Timeweb во Владивостоке является виртуальный хостинг.

При заказе этого вида хостинга ваши проекты размещаются на мощных серверах, на которые установлены все необходимые модули и программное обеспечение. Проекты нескольких клиентов располагаются на одном сервере и разделяют его ресурсы между собой.

Виртуальный хостинг – самый простой способ размещения сайта, поскольку работа с услугой осуществляется посредством панели управления и не требует от пользователя наличия навыков администрирования.

Плюсом этой услуги также является небольшая стоимость. Этот вид хостингов для сайтов позволяет вашему веб-проекту работать 24/7 без перебоев. Вам не придется самим настраивать сервер и следить за его стабильной работой, обо всем этом позаботится наша компания.

Хостинг сайтов во Владивостоке от Timeweb

Мы предлагаем множество прекрасно сбалансированных по качеству и цене тарифных планов. Вы также можете получить скидку, которая зависит от тарифа и выбранного периода оплаты.

Мы даем 10 дней для бесплатного тестирования хостинга, дарим бесплатный домен в зоне .ru или .рф при единовременной оплате хостинга на год, предоставляем бесплатный SSL-сертификат. У нас имеется функция автоматических бэкапов, которые хранятся в течение 30 дней.

Наши пользователи могут рассчитывать на круглосуточную техподдержку, которая доступна по телефону, в чате, а также по email и в социальных сетях.

Всем, кто решил купить хостинг у нас, мы поможем бережно перенести сайт со старого хостинга и подарим 3 месяца бесплатного использования.

Особенности хостинга

Все тарифы виртуального хостинга включают в себя:

  • неограниченный и бесплатный трафик;
  • неограниченное количество почтовых ящиков;
  • POP3, IMAP, SMTP;
  • настройку рассылок/пересылок и автоответчика;
  • поддержку неограниченного числа доменов;
  • управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами.

Вам будут доступны: Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера, паролирование директорий, управление .htaccess, управление задачами по расписанию в планировщике Cron, резервное копирование, настройка SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте, защита доступа в панель управления (двухфакторная авторизация) и многое другое.

Для удобства наших клиентов мы разработали продуманную и гостеприимную панель управления аккаунтом, на главной странице которой вы можете увидеть все основные показатели по вашим сайтам, посмотреть информацию об аккаунте и сервере, а также получить быстрый доступ к наиболее важным действиям.

Аренда хостинга во Владивостоке от Таймвэб выгодна еще и потому, что в любой момент использования услуги у вас будет возможность изменить тарифный план виртуального хостинга. Вы легко можете перейти с тарифного плана, оплачиваемого за год, на тариф с оплатой по месяцам, а также добавить или удалить дополнительные услуги для текущего тарифа.