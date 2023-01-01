Предлагаем вам воспользоваться услугой хостинга — арендой дискового пространства для размещения веб-проектов:
от сайтов-визиток до крупных веб-приложений. Мы используем мощное оборудование и профессиональное программное обеспечение, которые поддерживают бесперебойную работу
и высокую производительность любых сайтов.
Для работы с проектами вам не нужно обладать навыками администрирования сайтов — все процессы выполняются
через интуитивно-понятную панель С её помощью вы можете управлять лендингами, интернет-магазинами и крупными корпоративными порталами.
Нам важно, чтобы каждый пользователь не испытывал трудности с использованием хостинга. Для этого мы продумали интерфейс панели управления до мелочей. Подключить домен, добавить новый сайт или оплатить тариф можно без каких‑либо трудностей даже новичку.
В ходе тестирования вам не нужно подключать или переносить своё доменное имя с другого хостинга. Для каждого проекта автоматически подключается домен, который выглядит как логин_пользователя.tmweb.com. Он поможет вам протестировать хостинг и проверить работу нового сайта.
Управляйте своими проектами на хостинге в Timeweb через удобный файловый менеджер. просто загрузи файлов, их удаление и изменение, создание каталогов, работа с рхивами и другими важными элементами.
Вы можете быть всегда спокойны — вся информация о ваших проектах надёжно сохранена. Один раз в несколько дней мы проводим автоматическое резервное копирование данных. Все копии хранятся в специально оборудованном дата-центре, который защищён вооружённой охраной. Восстановить данные своих проектов вы можете через личный кабинет.
Если вам потребуется помощь, наша дружная поддержка всегда будет рада помочь через телеграм или по телефону.