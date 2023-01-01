Бесплатный
хостинг сайтов

10 дней абсолютно бесплатно! Создайте сайт за минуты,
подключите почту, используйте все функции Timeweb

Бесплатный хостинг в Timeweb

Предлагаем вам воспользоваться услугой хостинга — арендой дискового пространства для размещения веб-проектов: от сайтов-визиток до крупных веб-приложений. Мы используем мощное оборудование и профессиональное программное обеспечение, которые поддерживают бесперебойную работу и высокую производительность любых сайтов.

Для работы с проектами вам не нужно обладать навыками администрирования сайтов — все процессы выполняются через интуитивно-понятную панель С её помощью вы можете управлять лендингами, интернет-магазинами и крупными
корпоративными порталами.

Вам будут доступны

Удобная панель управления

Нам важно, чтобы каждый пользователь не испытывал трудности с использованием хостинга. Для этого мы продумали интерфейс панели управления до мелочей. Подключить домен, добавить новый сайт или оплатить тариф можно без каких‑либо трудностей даже новичку.

Ознакомиться с интерфейсом →

Бесплатный тестовый домен

В ходе тестирования вам не нужно подключать или переносить своё доменное имя с другого хостинга. Для каждого проекта автоматически подключается домен, который выглядит как логин_пользователя.tmweb.com. Он поможет вам протестировать хостинг и проверить работу нового сайта.

Файловый менеджер

Управляйте своими проектами на хостинге в Timeweb через удобный файловый менеджер. просто загрузи файлов, их удаление и изменение, создание каталогов, работа с рхивами и другими важными элементами.

Изучить возможности →

Полноценный хостинг
с богатыми возможностями

Бесплатная почта
Организуйте отправку электронных писем со своего домена. Настраивайте общение с клиентами и получайте ещё больше заявок
Быстрое создание сайта
Используйте каталог CMS или конструктор сайтов от Timeweb. Всего несколько кликов и ваш веб-проект готов к работе
Безлимитное количество доменов
Нет никаких ограничений. Подключайте столько доменных имён, сколько нужно
Командный доступ
Не нужно беспокоиться за сохранность своих данных. Предоставляйте ограниченный доступ к файлам проекта всем разработчикам
Простой файловый менеджер
Изменяйте, добавляйте и удаляйте файлы веб-проектов, не выходя из панели управления
Персональные тарифы
Расширяйте возможности своего тарифного плана без остановки работы текущих сайтов

Все тарифы
включают в себя

Неограниченный и бесплатный трафик
Паролирование директорий
Мощные серверы с высокими лимитами
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок
Ежедневное резервное копирование
Управление задачами по расписанию - Cron
MySQL 5.6 / 5.7, PHP 5.3 / 5.4 / 5.6 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4, 8.0, APC (PHP 5.3, 5.4), Zend OPcache (PHP 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0,), memcached, phpMyAdmin Perl 5, Parser, Python 2.7 / 3.4 / 3.6, C++
Неограниченное количество почтовых ящиков
Настройка рассылок/пересылок, автоответчика
SSH, sFTP/FTP, SCP доступ (безопасное копирование)
POP3, IMAP, SMTP сервисы с шифрованием для работы с почтой
Поддержку неограниченного числа доменов
Защищённый Web-интерфейс для работы с почтой
Управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами
Настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте
Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера
Защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация)
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SLA, условия предоставления услуг
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Правила и ограничения
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Публичная оферта и договоры
App Store Play Store

Популярные CMS и технологии

CMS
Фреймворки
Технологии

Бесплатно перенесём ваш сайт в Timeweb

Воспользуйтесь переездом сайта с любого хостинга на Timeweb всего в несколько кликов
Все технические процессы мы берём на себя
От вас потребуется заполнить простую форму и подождать некоторое время
Обычно перенос занимает до 72 часов

Бесплатно переведём
домены .ru и .рф

Переносим домены из зоны.ru и.рф к Timeweb — одному из лидеров по предоставлению услуг хостинга в России
Предлагаем выгодную тарифную сетку и оплату бонусами
Бесплатно переведём домены.ru и.рф

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Надёжный, быстрый и бесплатный
хостинг сайтов ждёт вас!

Все ваши данные в безопасности с Timeweb

Вы можете быть всегда спокойны — вся информация о ваших проектах надёжно сохранена. Один раз в несколько дней мы проводим автоматическое резервное копирование данных. Все копии хранятся в специально оборудованном дата-центре, который защищён вооружённой охраной. Восстановить данные своих проектов вы можете через личный кабинет.

Если вам потребуется помощь, наша дружная поддержка всегда будет рада помочь через телеграм или по телефону.

Что такое виртуальный хостинг?

Виртуальный хостинг — это услуга по размещению сайтов в интернете, предоставляемая хостинг-провайдером. Её основная цель — дать пользователям возможность хранить необходимые файлы любых веб проектов и обеспечивать их непрерывную работу 24/7.

На хостинге от Timeweb вы также получите защиту от DDoS-атак, вирусов и других происшествий. При возникновении сложностей можно всегда обратиться в поддержку и получить развёрнутое решение проблемы
Что такое хостинг?

Вопросы и ответы

Какие тарифы можно протестировать?
На какое время предоставляется пробный период хостинга?
Кто может воспользоваться тестовым периодом?
Как воспользоваться бесплатным тестом хостинга?
Какие есть ограничения на пробном периоде хостинга?
На что обратить внимание при тестировании хостинга?
Нужен ли домен для тестирования хостинга?
Как перенести сайт на бесплатный хостинг?
Как перейти на платный тариф?
Какие технические характеристики у бесплатного хостинга?
Можно ли установить CMS на бесплатный веб-хостинг?