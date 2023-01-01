Хостинг сайтов в
Барнауле

Универсальная услуга для создания и размещения
сайтов любой сложности и загруженности
Фильтры
Тариф
Классический
Срок аренды
1 год
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На любом тарифе
вам доступны

Персональная почта
Создавайте почтовый адрес с доменным именем бесплатно
Простое создание сайта
Размещайте свои проекты через удобную панель управления и редактируйте их не выходя из платформы
Поддержка доменов без границ
Хостинг не ограничивает количество подключенных доменов
Командный доступ
Контролируйте права своего аккаунта для разработчиков
Простой файловый
менеджер
Управляйте проектами без подключения сторонних сервисов
Персональные тарифы
Увеличивайте масштабы проектов и корректируйте тариф под себя

Бережно перенесем
ваши сайты

И подарим 3 месяца бесплатного виртуального хостинга в подарок!
Поможем с подбором оптимального тарифа
Бесплатно перенесем все данные со стороннего хостинга
Проверим и убедимся, что все работает, как надо

Все тарифы
включают в себя

Неограниченный и бесплатный трафик
Паролирование директорий
Мощные серверы с высокими лимитами
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок
Ежедневное резервное копирование
Управление задачами по расписанию - Cron
MySQL 5.6 / 5.7, PHP 5.3 / 5.4 / 5.6 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4, 8.0, APC (PHP 5.3, 5.4), Zend OPcache (PHP 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0,), memcached, phpMyAdmin Perl 5, Parser, Python 2.7 / 3.4 / 3.6, C++
Неограниченное количество почтовых ящиков
Настройка рассылок/пересылок, автоответчика
SSH, sFTP/FTP, SCP доступ (безопасное копирование)
POP3, IMAP, SMTP сервисы с шифрованием для работы с почтой
Поддержку неограниченного числа доменов
Защищённый Web-интерфейс для работы с почтой
Управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами
Настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте
Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера
Защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация)
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SLA, условия предоставления услуг
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Правила и ограничения
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Публичная оферта и договоры
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Что такое виртуальный хостинг?

Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) – это платная услуга, в которую входит аренда места на сервере и его мощностей. Ее предоставляют хостинг-провайдеры, цель которых – помочь клиенту в размещении сайтов в интернете. Такие компании отвечают за надежность оборудования, качество сервиса и защищенность пользовательских данных.


Работают виртуальные хостинги следующим образом: на сервере размещаются одновременно разные проекты пользователей, которые потребляют общие ресурсы. В них входят процессор, оперативная память и место на диске. Подобное потребление данных позволяет хостинг-провайдеру минимизировать затраты на оборудовании. Поэтому ежемесячная стоимость за хостинг небольшая.

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Виртуальный хостинг сайтов в Барнауле, предлагаемый компанией Timeweb, позволит создать сайт за пару минут и сразу начать его наполнение. Для удобного управления сайтом мы разработали продуманную и гостеприимную панель управления, работа с которой не требует навыков администрирования.

Тарифы хостинга Timeweb в Барнауле

Мы предлагаем одни из самых сбалансированных тарифных планов на рынке российского хостинга. Цены на хостинг зависят от того, какую задачу вам нужно решить:

  • Для создания интернет-магазина подойдет тарифный план «Millennium+», который включает 50 Гб на NVMe-диске, неограниченное число баз данных и 50 сайтов.
  • Для сайта компании советуем выбрать тарифный план «Century+». Вам будет предоставлено 40 Гб дискового пространства и возможность размещения 25 сайтов.
  • Если вы хотите купить хостинг для блога или сайта-галереи, прекрасным выбором станет тариф «Optimo+», который включает в себя 30 Гб на NVMe. На этом тарифе можно создать до 10 сайтов.
  • Хороший вариант для посадочной страницы – тарифный план «Year+». По очень привлекательной цене вы получите 10 Гб на твердотельном накопителе NVMe, возможность создания 1 сайта и 1 базы данных.

На всех тарифных планах услуги хостинга включают в себя: неограниченный и бесплатный трафик, персональную бесплатную почту на домене, бесплатный SSL-сертификат, простую установку Wordpress и других CMS. Также на всех тарифах, кроме «Year+», отсутствуют ограничения по количеству баз данных.

Если для работы на текущем тарифном плане вам не будет хватать ресурсов, вы в любой момент сможете перейти на более мощный тарифный план либо расширить текущий, увеличив желаемые параметры: количество сайтов, баз данных, пользователей FTP, размер дисковой квоты, а также лимиты нагрузки.

Преимущества хостинга Timeweb

Аренда хостинга в Барнауле у компании Timeweb – это высочайший уровень надежности и максимальное удобство размещения в интернете любых ваших веб-ресурсов.

  • При оплате годового тарифа виртуального хостинга мы предоставляем домен в подарок в зоне .ru или .рф.
  • Мы поможем перенести ваш сайт к нам от другого хостера. Кроме того, при покупке хостинга на год мы перенесем бесплатно не только ваш сайт, но и остаток денежных средств.
  • После оплаты выбранного тарифа вы сразу же получаете доступ к панели управления.
  • Мы заботимся о сохранении ваших данных и ежедневно создаем резервные копии.

Виртуальный хостинг Timeweb обеспечит вашему сайту работу 24/7 без перебоев, при этом вам не нужно настраивать сервер и следить за его стабильной работой, мы обо всем позаботимся сами. 