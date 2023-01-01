Что такое виртуальный хостинг?

Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) – это платная услуга, в которую входит аренда места на сервере и его мощностей. Ее предоставляют хостинг-провайдеры, цель которых – помочь клиенту в размещении сайтов в интернете. Такие компании отвечают за надежность оборудования, качество сервиса и защищенность пользовательских данных.

Работают виртуальные хостинги следующим образом: на сервере размещаются одновременно разные проекты пользователей, которые потребляют общие ресурсы. В них входят процессор, оперативная память и место на диске. Подобное потребление данных позволяет хостинг-провайдеру минимизировать затраты на оборудовании. Поэтому ежемесячная стоимость за хостинг небольшая.