Виртуальный хостинг сайтов в Барнауле, предлагаемый компанией Timeweb, позволит создать сайт за пару минут и сразу начать его наполнение. Для удобного управления сайтом мы разработали продуманную и гостеприимную панель управления, работа с которой не требует навыков администрирования.
Мы предлагаем одни из самых сбалансированных тарифных планов на рынке российского хостинга. Цены на хостинг зависят от того, какую задачу вам нужно решить:
На всех тарифных планах услуги хостинга включают в себя: неограниченный и бесплатный трафик, персональную бесплатную почту на домене, бесплатный SSL-сертификат, простую установку Wordpress и других CMS. Также на всех тарифах, кроме «Year+», отсутствуют ограничения по количеству баз данных.
Если для работы на текущем тарифном плане вам не будет хватать ресурсов, вы в любой момент сможете перейти на более мощный тарифный план либо расширить текущий, увеличив желаемые параметры: количество сайтов, баз данных, пользователей FTP, размер дисковой квоты, а также лимиты нагрузки.
Аренда хостинга в Барнауле у компании Timeweb – это высочайший уровень надежности и максимальное удобство размещения в интернете любых ваших веб-ресурсов.
Виртуальный хостинг Timeweb обеспечит вашему сайту работу 24/7 без перебоев, при этом вам не нужно настраивать сервер и следить за его стабильной работой, мы обо всем позаботимся сами.