Хостинг сайтов в
Санкт-Петербурге

Универсальная услуга для создания и размещения
сайтов любой сложности и загруженности
Фильтры
Тариф
Классический
Срок аренды
1 год
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На любом тарифе
вам доступны

Бесплатная почта
Отправляйте письма от своего доменного имени и настраивайте коммуникацию с клиентами через email-рассылки
Быстрое создание сайта
Запускайте свой продукт всего в несколько кликов – вручную или с помощью каталога CMS
Неограниченное количество доменов
Подключайте столько доменных имен, сколько нужно
Командный доступ
Предоставляйте разработчикам ограниченный доступ к аккаунту
Простой файловый
менеджер
Редактируйте файлы своих проектов прямо в панели управления
Персональные тарифы
Расширяйте возможности тарифного плана без приостановки работы сайтов

Бережно перенесем
ваши сайты

И подарим 3 месяца бесплатного виртуального хостинга в подарок!
Поможем с подбором оптимального тарифа
Бесплатно перенесем все данные со стороннего хостинга
Проверим и убедимся, что все работает, как надо

Все тарифы
включают в себя

Неограниченный и бесплатный трафик
Паролирование директорий
Мощные серверы с высокими лимитами
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок
Ежедневное резервное копирование
Управление задачами по расписанию - Cron
MySQL 5.6 / 5.7, PHP 5.3 / 5.4 / 5.6 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4, 8.0, APC (PHP 5.3, 5.4), Zend OPcache (PHP 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0,), memcached, phpMyAdmin Perl 5, Parser, Python 2.7 / 3.4 / 3.6, C++
Неограниченное количество почтовых ящиков
Настройка рассылок/пересылок, автоответчика
SSH, sFTP/FTP, SCP доступ (безопасное копирование)
POP3, IMAP, SMTP сервисы с шифрованием для работы с почтой
Поддержку неограниченного числа доменов
Защищённый Web-интерфейс для работы с почтой
Управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами
Настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте
Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера
Защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация)
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SLA, условия предоставления услуг
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Правила и ограничения
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Публичная оферта и договоры
App Store Play Store

Что такое виртуальный хостинг?

Виртуальный хостинг (от англ. Shared Hosting) – это услуга, предоставляющая пользователям ресурсы для размещения сайта в интернете: процессор, оперативную память и дисковое пространство. Основная цель хостинга – обеспечить бесперебойную работу сайта 24/7.


Технически на одном сервере находится сразу несколько проектов разных пользователей, которые делят ресурсы между собой. Благодаря этому стоимость виртуального хостинга остается доступной для каждого.

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Timeweb – идеальная площадка для размещения ваших сайтов, веб-приложений, игровых и почтовых серверов в Санкт-Петербурге. Наш хостинг регулярно входит в топ-3 популярнейших хостеров в России (по данным Hosting List). Мы предлагаем мощные серверы с новейшим программным обеспечением и надежной защитой личных данных от взломов и сбоев.

Команда специалистов, стоящая за созданием Timeweb – это такие же разработчики и администраторы, как и вы, знающие, каким должен быть комфортабельный хостинг, какие функции он должен поддерживать и как реализовать работу с веб-проектами наиболее удобным образом.

Поэтому с нами работают такие крупные компании, как МТС, Банк «Открытие», YOTA, Crocs, ESET и тысячи других. Каждая из них по достоинству оценила отзывчивую техподдержку, бесперебойную работу серверов и продуманный интерфейс фирменного веб-интерфейса.

7 причин стать клиентом Timeweb

  • Наш хостинг сайтов в Санкт-Петербурге позволяет пользователям не выбирать между ценой и качеством, предлагая высокопроизводительное оборудование за невысокую стоимость.
  • Одним из ключевых преимуществ Timeweb является собственная панель управления, позволяющая контролировать все аспекты сервера и отслеживать состояние арендованного аппаратного обеспечения даже со смартфона.
  • Аренда хостинга в Санкт-Петербурге при оплате услуг Timeweb на год вперед дает не только качественный сервис, но и подарки в виде бесплатного домена и SSL-сертификата.
  • Еще на этапе выбора тарифа можно настроить программное обеспечение (Docker, LAMP, Node.js, Redmine), которое автоматически установится на ваш сервер и будет доступно сразу после окончания регистрации.
  • Для полноценной работы с Timeweb не требуется установка дополнительного ПО. Встроенная панель управления включает в себя регистратор доменов, SSH-клиент, Webmail с защитой от нежелательной почты, файловый менеджер и базовую среду для веб-разработки.
  • Арендованное аппаратное обеспечение поддается «расширению». При необходимости можно увеличить количество процессоров, их частоту, объем жесткого диска или оперативной памяти, то есть можно гибко настроить купленный хостинг под свои нужды.
  • Timeweb предоставляет новым клиентам пробный период на 10 дней.

    • Как купить хостинг?

    Зарегистрироваться в Timeweb и стать новым довольным клиентом хостера несложно. Нужно посетить страницу с тарифными планами, выбрать среди них подходящий и указать личные данные для регистрации (имя и адрес электронной почты).

    Сразу после этого вы получите полный доступ к арендованному серверу, а также возможность перенести уже существующий проект с другого хостинга или создать новый с помощью средств, встроенных в панель управления.