Timeweb – идеальная площадка для размещения ваших сайтов, веб-приложений, игровых и почтовых серверов в Санкт-Петербурге. Наш хостинг регулярно входит в топ-3 популярнейших хостеров в России (по данным Hosting List). Мы предлагаем мощные серверы с новейшим программным обеспечением и надежной защитой личных данных от взломов и сбоев.
Команда специалистов, стоящая за созданием Timeweb – это такие же разработчики и администраторы, как и вы, знающие, каким должен быть комфортабельный хостинг, какие функции он должен поддерживать и как реализовать работу с веб-проектами наиболее удобным образом.
Поэтому с нами работают такие крупные компании, как МТС, Банк «Открытие», YOTA, Crocs, ESET и тысячи других. Каждая из них по достоинству оценила отзывчивую техподдержку, бесперебойную работу серверов и продуманный интерфейс фирменного веб-интерфейса.
Зарегистрироваться в Timeweb и стать новым довольным клиентом хостера несложно. Нужно посетить страницу с тарифными планами, выбрать среди них подходящий и указать личные данные для регистрации (имя и адрес электронной почты).
Сразу после этого вы получите полный доступ к арендованному серверу, а также возможность перенести уже существующий проект с другого хостинга или создать новый с помощью средств, встроенных в панель управления.