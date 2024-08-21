Хостинг с Plesk

Timeweb — это надежная, многофункциональная и популярная платформа для размещения сайтов в России. Хостер предлагает пользователям мощное аппаратное обеспечение в защищенных дата-центрах и качественную техподдержку.

Одна из главных целей Timeweb — сделать хостинг понятным, простым в использовании и максимально доступным как для тех, кто проектирует сложные приложения, так и для тех, кто открывает небольшой интернет-магазин.

Каким должен быть хостинг

Хостинг — это площадка, на базе которой можно основать свой веб-ресурс. Он нужен блогерам, разработчикам и системным администраторам, занимающимся проектированием и администрированием сайтов.

Хостинг в современном понимании — это не только площадка для размещения сайта, но и целый набор инструментов, делающий это размещение быстрее, проще и безопаснее. Задача хостера подготовить идеальный старт для развития идей пользователя.

Timeweb предлагает как базовые услуги, так и массу дополнительных (почтовый сервер, встроенный SSH-клиент, удобную панель управления). И почти все они входят в основной тариф.

Что такое Plesk Panel?

Это продвинутая панель управления сайтом, которая позволяет вносить различные изменения в проект, не используя дополнительных программ.

В панель Plesk по умолчанию встроен конструктор сайтов, с помощью которого можно за считанные минуты сделать каркас для будущего проекта. А дополнительно расширить функциональность сайта поможет огромная галерея аддонов, созданных специально для Plesk.

В нее встроены инструменты для удаленного подключения к хостингу и управления сайтом с помощью командной строки. Причем подключаться к серверу и управлять им можно не только с помощью веб-интерфейса, но и с помощью мобильного приложения.

Прямо из Plesk администратор может подключить доменное имя или SSL-сертификат безопасности.

Другие преимущества Timeweb

Помимо того, что Timeweb является одним из лучших хостеров, предлагающих панель управления Plesk, он имеет ряд других значимых преимуществ.

Собственная панель управления для виртуального хостинга.

Тесная интеграция с такими программными модулями, как Node.js, Bitrix, Docker, LAMP и т.п.

Защита от вирусов.

Регулярное резервное копирование пользовательских данных.

Защищенные дата-центры в России и Европе.

Как арендовать хостинг с Plesk?

Чтобы стать клиентом Timeweb, нужно выбрать подходящий тариф и заполнить форму регистрации. Сразу после этого у вас появится доступ к серверу.

А если возникнут сложности, то можно на любом из этапов настройки обратиться в техподдержку за помощью.