Хостинг с Plesk

Timeweb — это надежная, многофункциональная и популярная платформа для размещения сайтов
в России. Хостер предлагает пользователям мощное аппаратное обеспечение в защищенных дата-центрах
и качественную техподдержку.
Одна из главных целей Timeweb — сделать хостинг понятным, простым в использовании
и максимально доступным как для тех, кто проектирует сложные приложения, так и для тех, кто открывает
небольшой интернет-магазин.
Хостинг — это площадка, на базе которой можно основать свой веб-ресурс. Он нужен блогерам,
разработчикам и системным администраторам, занимающимся проектированием и администрированием сайтов.
Хостинг в современном понимании — это не только площадка для размещения сайта,
но и целый набор инструментов, делающий это размещение быстрее, проще и безопаснее. Задача хостера
подготовить идеальный старт для развития идей пользователя.
Timeweb предлагает как базовые услуги, так и массу дополнительных (почтовый сервер, встроенный SSH-клиент,
удобную панель управления). И почти все они входят в основной тариф.
Это продвинутая панель управления сайтом, которая позволяет вносить различные изменения в проект,
не используя дополнительных программ.
В панель Plesk по умолчанию встроен конструктор сайтов, с помощью которого можно за считанные
минуты сделать каркас для будущего проекта. А дополнительно расширить функциональность сайта поможет огромная
галерея аддонов, созданных специально для Plesk.
В нее встроены инструменты для удаленного подключения к хостингу и управления сайтом с помощью
командной строки. Причем подключаться к серверу и управлять им можно не только с помощью
веб-интерфейса, но и с помощью мобильного приложения.
Прямо из Plesk администратор может подключить доменное имя или SSL-сертификат безопасности.
Помимо того, что Timeweb является одним из лучших хостеров, предлагающих панель управления Plesk,
он имеет ряд других значимых преимуществ.
Чтобы стать клиентом Timeweb, нужно выбрать подходящий тариф и заполнить форму регистрации. Сразу после этого
у вас появится доступ к серверу.
А если возникнут сложности, то можно на любом из этапов настройки обратиться
в техподдержку за помощью.