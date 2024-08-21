Хостинг с Plesk

Универсальная услуга для создания и размещения
сайтов любой сложности и загруженности
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За 3 года
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Year+
Идеальное решение для сайта-визитки
342
164 ₽
/мес
2 сайта
15 ГБ на быстрых NVMe-дисках
2 базы данных
Бесплатный SSL-сертификат
10 ГБ почтовой квоты
Неограниченное кол-во почтовых ящиков
Домен .RU/.РФ в подарок!
Optimo+
Выбор популярных блогеров и сайтов-галерей
552
248 ₽
/мес
15 сайтов
40 ГБ на быстрых NVMe-дисках
Безлимитные базы данных
Бесплатный SSL-сертификат
10 ГБ почтовой квоты
Неограниченное кол-во почтовых ящиков
Домен .RU/.РФ в подарок!
Выбор клиентов
Century+
Наилучший вариант для сайта вашей компании
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347 ₽
/мес
35 сайтов
50 ГБ на быстрых NVMe-дисках
Безлимитные базы данных
Бесплатный SSL-сертификат
10 ГБ почтовой квоты
Неограниченное кол-во почтовых ящиков
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Millennium+
Продвинутое решение для крупных e-commerce проектов
1071
482 ₽
/мес
60 сайтов
60 ГБ на быстрых NVMe-дисках
Безлимитные базы данных
Бесплатный SSL-сертификат
10 ГБ почтовой квоты
Неограниченное кол-во почтовых ящиков
Домен .RU/.РФ в подарок!
Все тарифы списком

На любом тарифе
вам доступны

Бесплатная почта
Отправляйте письма от своего доменного имени и настраивайте коммуникацию с клиентами через email-рассылки
Быстрое создание сайта
Запускайте свой продукт всего в несколько кликов – вручную или с помощью каталога CMS
Неограниченное количество доменов
Подключайте столько доменных имен, сколько нужно
Командный доступ
Предоставляйте разработчикам ограниченный доступ к аккаунту
Простой файловый
менеджер
Редактируйте файлы своих проектов прямо в панели управления
Персональные тарифы
Расширяйте возможности тарифного плана без приостановки работы сайтов

Бережно перенесем
ваши сайты

И подарим 3 месяца бесплатного виртуального хостинга в подарок!
Поможем с подбором оптимального тарифа
Бесплатно перенесем все данные со стороннего хостинга
Проверим и убедимся, что все работает, как надо

Все тарифы
включают в себя

Неограниченный и бесплатный трафик
Паролирование директорий
Мощные серверы с высокими лимитами
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок
Ежедневное резервное копирование
Управление задачами по расписанию - Cron
MySQL 5.6 / 5.7, PHP 5.3 / 5.4 / 5.6 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4, 8.0, APC (PHP 5.3, 5.4), Zend OPcache (PHP 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0,), memcached, phpMyAdmin Perl 5, Parser, Python 2.7 / 3.4 / 3.6, C++
Неограниченное количество почтовых ящиков
Настройка рассылок/пересылок, автоответчика
SSH, sFTP/FTP, SCP доступ (безопасное копирование)
POP3, IMAP, SMTP сервисы с шифрованием для работы с почтой
Поддержку неограниченного числа доменов
Защищённый Web-интерфейс для работы с почтой
Управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами
Настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте
Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера
Защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация)
SLA, условия предоставления услуг
Правила и ограничения
Публичная оферта и договоры
App Store Play Store

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Timeweb — это надежная, многофункциональная и популярная платформа для размещения сайтов в России. Хостер предлагает пользователям мощное аппаратное обеспечение в защищенных дата-центрах и качественную техподдержку.

Одна из главных целей Timeweb — сделать хостинг понятным, простым в использовании и максимально доступным как для тех, кто проектирует сложные приложения, так и для тех, кто открывает небольшой интернет-магазин.

Каким должен быть хостинг

Хостинг — это площадка, на базе которой можно основать свой веб-ресурс. Он нужен блогерам, разработчикам и системным администраторам, занимающимся проектированием и администрированием сайтов.

Хостинг в современном понимании — это не только площадка для размещения сайта, но и целый набор инструментов, делающий это размещение быстрее, проще и безопаснее. Задача хостера подготовить идеальный старт для развития идей пользователя.

Timeweb предлагает как базовые услуги, так и массу дополнительных (почтовый сервер, встроенный SSH-клиент, удобную панель управления). И почти все они входят в основной тариф.

Что такое Plesk Panel?

Это продвинутая панель управления сайтом, которая позволяет вносить различные изменения в проект, не используя дополнительных программ.

В панель Plesk по умолчанию встроен конструктор сайтов, с помощью которого можно за считанные минуты сделать каркас для будущего проекта. А дополнительно расширить функциональность сайта поможет огромная галерея аддонов, созданных специально для Plesk.

В нее встроены инструменты для удаленного подключения к хостингу и управления сайтом с помощью командной строки. Причем подключаться к серверу и управлять им можно не только с помощью веб-интерфейса, но и с помощью мобильного приложения.

Прямо из Plesk администратор может подключить доменное имя или SSL-сертификат безопасности.

Другие преимущества Timeweb

Помимо того, что Timeweb является одним из лучших хостеров, предлагающих панель управления Plesk, он имеет ряд других значимых преимуществ.

  • Собственная панель управления для виртуального хостинга.
  • Тесная интеграция с такими программными модулями, как Node.js, Bitrix, Docker, LAMP и т.п.
  • Защита от вирусов.
  • Регулярное резервное копирование пользовательских данных.
  • Защищенные дата-центры в России и Европе.

Как арендовать хостинг с Plesk?

Чтобы стать клиентом Timeweb, нужно выбрать подходящий тариф и заполнить форму регистрации. Сразу после этого у вас появится доступ к серверу.

А если возникнут сложности, то можно на любом из этапов настройки обратиться в техподдержку за помощью.

Вопросы и ответы

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