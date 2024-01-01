Правилаоказания услуг

– Максимальный размер почтового сообщения – 25 Мб;

– Максимальное количество писем, отправляемых по протоколу SMTP через SMTP-серверы Timeweb с авторизацией – не более 2000 в сутки, при этом не более 5 в секунду;

– Максимальное количество писем, отправляемых с сервера на всех тарифах виртуального хостинга и хостинга для CMS (тарифы «СТАРТ») – не более 500 в час и не более 2000 в сутки;