Правилаоказания услуг
Правила оказания услуг опираются на действующее законодательство Российской Федерации и общепринятые нормы пользования сетью Интернет, определяют порядок пользования ресурсами/услугами Провайдера.
По факту нарушения Правил Провайдер вправе приостановить предоставление услуг пользователю. Настоящие Правила действуют для пользователей, заключивших с ООО «ТаймВэб» (далее - Провайдер) Договор на предоставление услуг хостинга (далее - Услуг), и являются неотъемлемой частью Договора.
По факту нарушения Правил Провайдер вправе приостановить предоставление услуг пользователю. Настоящие Правила действуют для пользователей, заключивших с ООО «ТаймВэб» (далее - Провайдер) Договор на предоставление услуг хостинга (далее - Услуг), и являются неотъемлемой частью Договора.
- Пользователю
не разрешается
- Производить рассылку рекламных электронных писем (спам) без согласия на то со стороны получателя. При этом понятие «спам» определяется общеизвестными «нормами пользования сетью Интернет», размещенными в сети Интернет и являющимися обычаем делового оборота.
- Размещать рекламные или другие объявления (ссылки) на сайтах и форумах, правилами которых данные действия запрещены.
- Производить рассылку спама через сторонние серверы с указанием сайта, размещаемого у Провайдера (пассивный спам).
- Размещать, передавать любую информацию или программное обеспечение, которое содержит в себе вирусы или другие вредоносные компоненты, способные нанести вред программному обеспечению третьих лиц.
- Размещать и/или распространять любую информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации или других стран.
- Копировать, размещать и/или распространять материалы (программное обеспечение, музыкальные или видео файлы и пр.), полученные с нарушением действующего законодательства РФ, или материалы, которые полностью или частично защищены авторскими или смежными правами, без письменного разрешения автора/правообладателя размещаемого материала.
- Размещать и/или распространять материалы порнографического характера, схемы обмана и другую подобную информацию.
- Использовать torrent в любом виде.
- Производить рекламу товаров, услуг или других продуктов, распространение которых запрещено или ограничено действующим законодательством РФ.
- Размещать и/или распространять информацию о третьих лицах, которая не соответствует действительности, либо оскорбляет честь, достоинство, деловую репутацию третьих лиц, как физических, так и юридических.
- Размещать и/или распространять информацию, пропагандирующую насилие или экстремизм, разжигающую расовую, национальную или религиозную вражду.Обрабатывать персональные данные третьих лиц без согласия на то субъектов персональных данных и при отсутствии иных оснований для их обработки.
- Размещать на любых форумах сообщения, которые не соответствуют тематике данного форума.
- Использовать фальсифицированный ip-адрес при размещении или передаче информации в Интернет. Производить сканирование узлов и элементов сети Интернет на предмет обнаружения открытых портов и т.п. без письменного согласия владельца данного узла. Использовать несуществующие или поддельные обратные адреса электронной почты при отправке электронных писем.
- Производить действия, которые направлены на нарушение стандартного функционирования любого оборудования в сети Интернет. Чрезмерно перегружать оборудование третьих лиц, из-за чего будет затруднен доступ к данному оборудованию. Производить попытки несанкционированного доступа к собственным ресурсам Провайдера, а также к ресурсам сети Интернет, которые принадлежат третьим лицам, без письменного согласия последних.
- Использовать Услуги для предоставления массовых сервисов (например, публичный почтовый сервис и т.п.)
- Использовать Услуги Провайдера в незаконных целях, в том числе, для ведения деятельности с нарушением действующего законодательства.
- Использовать предоставленные Провайдером вычислительные мощности для осуществления деятельности по поддержанию распределённой платформы и созданию новых блоков с возможностью получить вознаграждение в форме новых единиц и комиссионных сборов в различных криптовалютах (mining, майнинг, добыча криптовалюты и так далее).
- Использование ресурсов
системы провайдера
- Запрещено использование ресурсов сервера Провайдера программами, среди которых:
– запуск резидентных программ (демонов);– прокси-серверов;– программ для накрутки;– программ-сканеров, чекеров и прочих;– страниц-шлюзов (дорвеев);– других программ и материалов, способных вызвать чрезмерную загрузку сервера.
- Установленные ограничения на серверах виртуального хостинга (системы) и тарифов «СТАРТ» хостинга для CMS:
- Запрещается использование процессами пользователя нагрузки процессоров сервера более установленного лимита (статистическая нагрузка);
- Запрещается использование процессами процессоров сервера более 90% в течение 10 минут. В случае превышения данного лимита процесс завершается.
- Установленные ограничения на серверах хостинга для 1С-битрикс и тарифов «PRO» хостинга для CMS:
- Запрещается использование процессами пользователя нагрузки процессоров сервера более установленного лимита (статистическая нагрузка);
- Запрещено использование ресурсов сервера Провайдера программами, среди которых:
- Ограничения
- Недоступна авторизация под логином root на сервере и команда sudo.
- Недоступен для использования протокол UDP, кроме исходящих соединений.
- – Максимальное число процессов пользователя не может превышать 40;– Максимальное количество открытых файлов на один процесс – 1024;– Максимальное количество одновременных соединений с сервером БД MySQL – 100;– Максимальное количество FTP-подключений от одного пользователя или с одного IP-адреса – 4;– Максимальное количество активных соединений по домену на тарифах обычного хостинга, тарифах "Старт" CMS-хостинга и тарифе "1Сайт" – не более 30.
- – Максимальный размер почтового сообщения – 25 Мб;– Максимальное количество писем, отправляемых по протоколу SMTP через SMTP-серверы Timeweb с авторизацией – не более 2000 в сутки, при этом не более 5 в секунду;– Максимальное количество писем, отправляемых с сервера на всех тарифах виртуального хостинга и хостинга для CMS (тарифы «СТАРТ») – не более 500 в час и не более 2000 в сутки;– Максимальное количество писем, отправляемых с сервера на тарифах хостинга для 1С Битрикс и хостинга для CMS (тарифы «PRO») – не более 1000 в час.
- В тестовый период входят все ограничения выбранного тарифа, а также следующие:– Недоступно создание и редактирование Cron-задач;– Закрыты все порты на исходящие соединения с хостинга, кроме 80 и 443;– Недоступно создание и использование почтовых ящиков в разделе «Почта».
- Для тарифного плана Конструктор сайтов отсутствует возможность переноса созданных на нем сайтов на другие тарифные планы Провайдера и/или к другому хостинг-провайдеру с сохранением структуры используемого при создании сайта шаблона конструктора.
- Дополнительные условия
и положения
- Если пользователь превышает установленные ограничения на использование ресурсов системы, что влечет
за собой заметное ухудшение качества предоставляемых услуг для других клиентов данной системы,
Провайдер имеет право приостановить предоставление услуг пользователю. В случае, когда причину
чрезмерного использования ресурсов системы устранить не представляется возможным, Провайдер вправе
рекомендовать пользователю переход на другой тарифный план или на услугу «Аренда выделенного сервера».
Если пользователь отказывается от предложения Провайдера, Провайдер имеет право в одностороннем порядке
расторгнуть Договор из-за технической невозможности предоставления услуг пользователю.
Оказание услуг пользователю также может быть приостановлено, если по обоснованному мнению Провайдера использование пользователем Услуг может нанести ущерб Провайдеру и/или третьим лицам, а также в случае предоставления пользователем недостоверных данных при акцептовании оферты (регистрации на сайте Провайдера).
- Порядок расторжения Договора для услуги (тарифного плана) Конструктор сайтов идентичен порядку, предусмотренному положениями Договора для услуг хостинга.
- Если пользователь превышает установленные ограничения на использование ресурсов системы, что влечет за собой заметное ухудшение качества предоставляемых услуг для других клиентов данной системы, Провайдер имеет право приостановить предоставление услуг пользователю. В случае, когда причину чрезмерного использования ресурсов системы устранить не представляется возможным, Провайдер вправе рекомендовать пользователю переход на другой тарифный план или на услугу «Аренда выделенного сервера». Если пользователь отказывается от предложения Провайдера, Провайдер имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор из-за технической невозможности предоставления услуг пользователю.