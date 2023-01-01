Хостинг сайтов в
Нижнем-новгороде

Универсальная услуга для создания и размещения
сайтов любой сложности и загруженности
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Тариф
Классический
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1 год
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На любом тарифе
вам доступны

Персональная почта
Делитесь интересными материалами с клиентами через рассылки от имени домена
Быстрое создание сайта
Создавайте масштабные проекты за несколько минут. В этом поможет каталог CMS и конструктор сайтов
Безграничное число доменов
Добавляйте домены из любимых зон и не беспокойтесь о лимитах
Права доступа
Работаете в команде? Предоставьте доступ участникам проекта с ограниченным доступом
Простой файловый
менеджер
Получайте доступ к сайту прямо в панели и редактируйте его контент за несколько кликов
Персональные тарифы
Увеличивайте мощности тарифов и изменяйте их в любой момент времени

Бережно перенесем
ваши сайты

И подарим 3 месяца бесплатного виртуального хостинга в подарок!
Поможем с подбором оптимального тарифа
Бесплатно перенесем все данные со стороннего хостинга
Проверим и убедимся, что все работает, как надо

Все тарифы
включают в себя

Неограниченный и бесплатный трафик
Паролирование директорий
Мощные серверы с высокими лимитами
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок
Ежедневное резервное копирование
Управление задачами по расписанию - Cron
MySQL 5.6 / 5.7, PHP 5.3 / 5.4 / 5.6 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4, 8.0, APC (PHP 5.3, 5.4), Zend OPcache (PHP 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0,), memcached, phpMyAdmin Perl 5, Parser, Python 2.7 / 3.4 / 3.6, C++
Неограниченное количество почтовых ящиков
Настройка рассылок/пересылок, автоответчика
SSH, sFTP/FTP, SCP доступ (безопасное копирование)
POP3, IMAP, SMTP сервисы с шифрованием для работы с почтой
Поддержку неограниченного числа доменов
Защищённый Web-интерфейс для работы с почтой
Управление доменами/поддоменами, сайтами, DNS, FTP-аккаунтами
Настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте
Access и Error журналы (логи сервера), статистика сервера
Защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация)
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SLA, условия предоставления услуг
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Правила и ограничения
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Публичная оферта и договоры
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Что такое виртуальный хостинг?

Хостинг (от англ. Hosting) – это специальная услуга по предоставлению ресурсов для размещения информации на сервере. Иными словами – это место, где будут храниться все файлы сайта. С помощью хостинга ваш веб-проект будет всегда доступен для посетителей, а также проиндексирован поисковыми системами.


Виртуальный хостинг (от англ. Hosting Shared) – это вид хостинга, в котором большое количество проектов размещается на одном сервере. Клиенты разделяют общие ресурсы, но при этом изолированы друг от друга. Такая конфигурация пользуется спросом и обладает высокой степенью защиты. Другая особенность виртуального хостинга кроется в панели управления. С ее помощью можно удобно управлять файлами проектов, подключать домены, обращаться за помощью к технической поддержке и использовать различные утилиты.

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Timeweb – один из наиболее популярных хостингов для сайтов в Нижнем Новгороде. Его надежность, быстрые серверы и квалифицированный отдел техподдержки по достоинству оценили сотни тысяч клиентов во всем мире (на мощностях хостера размещено более 475 000 сайтов). Среди них есть такие гиганты, как Garmin, ESET, Redmond и Nikon, которые точно выбирали для своих проектов лучшую площадку из доступных.

За Timeweb стоит команда профессионалов, знающая, каким должен быть современный хостинг, и способная реализовать пожелания вебмастеров. Ей удается грамотно комбинировать технологические новшества сторонних разработчиков с собственными программными решениями, не упуская из вида ключевые характеристики – стабильность и высокую производительность.

Вы достойны лучшего хостинга

Для размещения сайтов требуется бесперебойно работающий сервер и больной ассортимент программных решений. Поэтому важно купить хостинг, удовлетворяющий требованиям проекта, который будет работать на его базе.

Качественный хостинг обязан:

  • Обезопасить данные своих заказчиков, оснастить серверы автоматической защитой от DDoS-атак и настроить механизм регулярного создания резервных копий.
  • Предоставить клиентам доступ ко всему необходимому оборудованию и программному обеспечению, независимо от того, потребуется им специфичная панель управления или редкий модуль для Python.
  • Дать заказчикам возможность установить все необходимое для быстрой развертки сайта, включая CMS в духе WordPress, почтовый сервер, файловый менеджер, а также функции покупки и регистрации доменов.
  • Предложить выгодные условия на покупку мощного оборудования с полноценным набором функций.

Timeweb соответствует этим требованиям в полной мере и может дать больше. К примеру, техподдержку, готовую помочь 24/7, удобную систему оплаты услуг, мобильное приложение для отслеживания состояния сервера и бесплатный домен.

Как арендовать хостинг сайтов в Нижнем Новгороде

Готовый веб-ресурс необходимо разместить в сети. Для этого и нужен хостинг-провайдер, готовый предоставить оборудование, на базе которого будет работать ваш сайт или веб-приложение. Timeweb предлагает несколько видов площадок, включая виртуальный хостинг для тех, кто готов ради экономии делить ресурсы одного компьютера с другими пользователями, и выделенные серверы для тех, кому нужна максимальная производительность без компромиссов, несмотря на более высокую стоимость услуг.

Такая гибкая система позволяет не переплачивать за лишние мощности, а подобрать наиболее подходящее решение как по производительности, так и по стоимости.

Аренда хостинга в Нижнем Новгороде займет всего лишь минуту. Достаточно выбрать тариф, указать необходимое программное обеспечение и ввести адрес электронной почты. После этого сервер тут же заработает, а клиенту останется только настроить его и свой сайт. При этом первые 10 дней он сможет делать это абсолютно бесплатно.