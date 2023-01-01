Timeweb – один из наиболее популярных хостингов для сайтов в Нижнем Новгороде. Его надежность, быстрые серверы и квалифицированный отдел техподдержки по достоинству оценили сотни тысяч клиентов во всем мире (на мощностях хостера размещено более 475 000 сайтов). Среди них есть такие гиганты, как Garmin, ESET, Redmond и Nikon, которые точно выбирали для своих проектов лучшую площадку из доступных.

За Timeweb стоит команда профессионалов, знающая, каким должен быть современный хостинг, и способная реализовать пожелания вебмастеров. Ей удается грамотно комбинировать технологические новшества сторонних разработчиков с собственными программными решениями, не упуская из вида ключевые характеристики – стабильность и высокую производительность.

Вы достойны лучшего хостинга

Для размещения сайтов требуется бесперебойно работающий сервер и больной ассортимент программных решений. Поэтому важно купить хостинг, удовлетворяющий требованиям проекта, который будет работать на его базе.

Качественный хостинг обязан:

Обезопасить данные своих заказчиков, оснастить серверы автоматической защитой от DDoS-атак и настроить механизм регулярного создания резервных копий.

Предоставить клиентам доступ ко всему необходимому оборудованию и программному обеспечению, независимо от того, потребуется им специфичная панель управления или редкий модуль для Python.

Дать заказчикам возможность установить все необходимое для быстрой развертки сайта, включая CMS в духе WordPress, почтовый сервер, файловый менеджер, а также функции покупки и регистрации доменов.

Предложить выгодные условия на покупку мощного оборудования с полноценным набором функций.

Timeweb соответствует этим требованиям в полной мере и может дать больше. К примеру, техподдержку, готовую помочь 24/7, удобную систему оплаты услуг, мобильное приложение для отслеживания состояния сервера и бесплатный домен.

Как арендовать хостинг сайтов в Нижнем Новгороде

Готовый веб-ресурс необходимо разместить в сети. Для этого и нужен хостинг-провайдер, готовый предоставить оборудование, на базе которого будет работать ваш сайт или веб-приложение. Timeweb предлагает несколько видов площадок, включая виртуальный хостинг для тех, кто готов ради экономии делить ресурсы одного компьютера с другими пользователями, и выделенные серверы для тех, кому нужна максимальная производительность без компромиссов, несмотря на более высокую стоимость услуг.

Такая гибкая система позволяет не переплачивать за лишние мощности, а подобрать наиболее подходящее решение как по производительности, так и по стоимости.

Аренда хостинга в Нижнем Новгороде займет всего лишь минуту. Достаточно выбрать тариф, указать необходимое программное обеспечение и ввести адрес электронной почты. После этого сервер тут же заработает, а клиенту останется только настроить его и свой сайт. При этом первые 10 дней он сможет делать это абсолютно бесплатно.