Мой IP-адрес

Ваш IP-адрес:00.000.000.00
Javascript
Отключено
Java
Отключено
Cookies
Отключено
изображение web
Регион
Не определено
Операционная система
Не определено
Провайдер
Не определено
Ваш браузер
Не определено
Разрешение экрана
Не определено
Имя устройства
Не определено
изображение web

Другие сервисы

Узнать скорость интернета
Проверить Ping
Проверить DNS-запись
Скоро!

Вопросы и ответы

Что такое IP-адрес?

IP-адрес (айпи) — это уникальный номер, который получает ваше устройство в сети. Он работает как цифровой «почтовый адрес»: по нему сайты и сервисы понимают, куда отправлять данные.

IP может быть статическим или динамическим — таким, который меняется при каждом подключении. Если у вас динамический IP, он может обновиться после перезагрузки роутера или смены сети.

Как изменить IP-адрес?

Способ зависит от того, какой IP у вас сейчас. Динамический IP обычно меняется сам — достаточно перезагрузить роутер или переподключиться к сети.

Статический IP закреплен за вами, поэтому изменить его самостоятельно не получится. Вам нужно обратиться к провайдеру или настроить новый адрес в интерфейсе маршрутизатора, если такая возможность предусмотрена. Подробная инструкция обычно есть на сайте провайдера или в руководстве к роутеру.

Как защитить свой IP-адрес?

Чтобы скрыть IP и сохранить приватность, обычно используют прокси — они подменяют ваш реальный адрес на адрес сервера, через который идет подключение. При необходимости можно использовать режим приватного просмотра, который не сохраняет историю и данные сессии.

Также важно включить брандмауэр и держать антивирус актуальным: это снижает риск несанкционированного доступа и защищает устройство, через которое ваш IP выходит в сеть.

Почему IP может меняться?

IP-адрес обновляется, когда провайдер меняет настройки, когда вы перезагружаете роутер или подключаетесь к другой сети. Если у вас динамический IP, он может меняться автоматически при каждом переподключении.

Чтобы понять, обновился ли адрес, достаточно проверить его через любой онлайн-сервис, например, прямо на этой странице.

Могу ли я изменить свой IP?

Да. Если у вас динамический IP, его проще всего поменять: достаточно перезагрузить роутер и устройство — при новом подключении у вас будет новый IP-адрес.

Если у вас статический IP, самостоятельно изменить его нельзя. Вам нужно обратиться к провайдеру с просьбой о замене адреса.