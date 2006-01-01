Мой IP-адрес

IP-адрес (айпи) — это уникальный номер, который получает ваше устройство в сети. Он работает как цифровой «почтовый адрес»: по нему сайты и сервисы понимают, куда отправлять данные.

IP может быть статическим или динамическим — таким, который меняется при каждом подключении. Если у вас динамический IP, он может обновиться после перезагрузки роутера или смены сети.