Отзывы о Timeweb

Отзыв от Paris Ralph
18 июня на Google
Рейтинг: 5
Очень хороший сервис. Особенно поддержка, она не забываемая! Очень приятно с ней работать. Проблем не возникало!
Отзыв от Snake Airlines
9 июня на Google
Рейтинг: 5
Пользуюсь хостингом Timeweb уже несколько лет — нравится стабильность и удобный интерфейс панели управления. Техническая поддержка отвечает быстро и помогает решить любые вопросы. Цены вполне адекватные для малого и среднего бизнеса. Особенно понравилась возможность масштабирования ресурсов без перерывов в работе сайта. Рекомендую тем, кто ищет надежный и простой в использовании хостинг.
Отзыв от Виктория Магия
27 мая на Яндекс
Рейтинг: 5
Много лет уже с Таймвеб, отличный хостинг, рекомендую другим. Проблемы решаются быстро через службу поддержки, все четко и понятно, вобщем все нравится!
Отзыв от Руслан
23 ноября на Т-Банк
Рейтинг: 5
Лучший хостинг провайдер: все удобно и в одной панели. Поддержка на высшем уровне. Есть один минус: дорого. Ну за сервис платить надо 😋
Отзыв от Егор
16 ноября на Т-Банк
Рейтинг: 5
Просто лучшие!
Отзыв от Просто Мария
10 ноября на 2GIS
Рейтинг: 5
Хостинг отличный, недорогой, есть бонус за регистрацию и продление домена бесплатно, что экономит хорошие деньги, особенно если несколько сайтов. Сайты работают стабильно, раз в 1-2 года приходит уведомление, что меняют оборудование. Панель управления слишком часто меняют интерфейс, хотя по мне - чем проще, тем лучше. Электронная почта работает хорошо, у меня на тарифе 10 гигов и неограниченное количество ящиков.
Отзыв от Олег
3 ноября на Т-Банк
Рейтинг: 5
Хороший хостинг
Отзыв от Асхаб
20 октября на Т-Банк
Рейтинг: 5
Все быстро, качество, хоть и дорого немного. Смог себе сервер на линукс поднять в Нидерландах и открыть свой сайт и не только его, если вы понимаете о чем я)
Отзыв от Леонид
20 октября на Т-Банк
Рейтинг: 5
лучшие, арендовал впс, организовал впн, кайфую ✌️ стоимость порадовала
Отзыв от Ильнар
19 октября на Т-Банк
Рейтинг: 5
Отличный хостинг. Есть готовые системы. Арендовал сервак - всё работает без сбоев. Иногда только бывают уведомления, что не работает система бэкапов. Но, думаю, доведут до ума в конце концов.
Отзыв от Никита
17 октября на Т-Банк
Рейтинг: 5
Хорошее и лояльное отношение к своим клиентам, да не самые дешёвые тарифы среди конкурентов, но и такого сервиса у конкурентов нет.
Отзыв от Константин
13 октября на Т-Банк
Рейтинг: 5
Понравилась поддержка, отвечает быстро.
Отзыв от Сергей Умнов
12 октября на 2GIS
Рейтинг: 5
Очень нравиться всё, оперативная поддержка, быстрые сервера, современная панель управления, очень много инструментов для работы!
Отзыв от Hhj
5 октября на Google
Рейтинг: 5
Очень хороший хостинг, хорошие домены, рекомендую
Отзыв от Vik
22 сентября на Google
Рейтинг: 5
Мне всё нравится, панель, дизайн и т.п. тех поддержка очень быстро отвечает, культурные и вежливые.