Отзывы о Timeweb

75% отзывов наших клиентов — про качественную поддержку

Отзывы

Отзыв от Paris Ralph 18 июня на Google Рейтинг: 5 Очень хороший сервис. Особенно поддержка, она не забываемая! Очень приятно с ней работать. Проблем не возникало!

Отзыв от Snake Airlines 9 июня на Google Рейтинг: 5 Пользуюсь хостингом Timeweb уже несколько лет — нравится стабильность и удобный интерфейс панели управления. Техническая поддержка отвечает быстро и помогает решить любые вопросы. Цены вполне адекватные для малого и среднего бизнеса. Особенно понравилась возможность масштабирования ресурсов без перерывов в работе сайта. Рекомендую тем, кто ищет надежный и простой в использовании хостинг.

Отзыв от Виктория Магия 27 мая на Яндекс Рейтинг: 5 Много лет уже с Таймвеб, отличный хостинг, рекомендую другим. Проблемы решаются быстро через службу поддержки, все четко и понятно, вобщем все нравится!

Отзыв от Руслан 23 ноября на Т-Банк Рейтинг: 5 Лучший хостинг провайдер: все удобно и в одной панели. Поддержка на высшем уровне. Есть один минус: дорого. Ну за сервис платить надо 😋

Отзыв от Егор 16 ноября на Т-Банк Рейтинг: 5 Просто лучшие!

Отзыв от Просто Мария 10 ноября на 2GIS Рейтинг: 5 Хостинг отличный, недорогой, есть бонус за регистрацию и продление домена бесплатно, что экономит хорошие деньги, особенно если несколько сайтов. Сайты работают стабильно, раз в 1-2 года приходит уведомление, что меняют оборудование. Панель управления слишком часто меняют интерфейс, хотя по мне - чем проще, тем лучше. Электронная почта работает хорошо, у меня на тарифе 10 гигов и неограниченное количество ящиков.

Отзыв от Олег 3 ноября на Т-Банк Рейтинг: 5 Хороший хостинг

Отзыв от Асхаб 20 октября на Т-Банк Рейтинг: 5 Все быстро, качество, хоть и дорого немного. Смог себе сервер на линукс поднять в Нидерландах и открыть свой сайт и не только его, если вы понимаете о чем я)

Отзыв от Леонид 20 октября на Т-Банк Рейтинг: 5 лучшие, арендовал впс, организовал впн, кайфую ✌️ стоимость порадовала

Отзыв от Ильнар 19 октября на Т-Банк Рейтинг: 5 Отличный хостинг. Есть готовые системы. Арендовал сервак - всё работает без сбоев. Иногда только бывают уведомления, что не работает система бэкапов. Но, думаю, доведут до ума в конце концов.

Отзыв от Никита 17 октября на Т-Банк Рейтинг: 5 Хорошее и лояльное отношение к своим клиентам, да не самые дешёвые тарифы среди конкурентов, но и такого сервиса у конкурентов нет.

Отзыв от Константин 13 октября на Т-Банк Рейтинг: 5 Понравилась поддержка, отвечает быстро.

Отзыв от Сергей Умнов 12 октября на 2GIS Рейтинг: 5 Очень нравиться всё, оперативная поддержка, быстрые сервера, современная панель управления, очень много инструментов для работы!

Отзыв от Hhj 5 октября на Google Рейтинг: 5 Очень хороший хостинг, хорошие домены, рекомендую