Хостинг для Drupal

Мощный хостинг для проектов любых масштабов на CMS Drupal
Фильтры
Тариф
Классический
Срок аренды
1 год
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Что такое Drupal

Drupal – это мощная система управления контентом с открытым исходным кодом. Она позволяет создавать различные типы сайтов — блоги, новостные порталы, корпоративные веб-приложениями, интернет-магазины и многие другие. А благодаря широкому выбору тем, модулей и расширений, платформа обеспечивает высокую степень гибкости и адаптивности.

Одно из ключевых преимуществ друпала — масштабируемость. Вы можете начать с небольшого проекта и постепенно расширять его по мере необходимости. Также CMS обладает обширным сообществом, которое активно взаимодействует между собой. Это поможет вам найти поддержку и получить любую помощь при необходимости.

На любом тарифе
вам доступны

Бесплатная почта
Настраивайте email-коммуникациюот имени домена, получайте новые заявки и отправляйте рассылки
Быстрое создание сайта
Используйте удобный каталог CMS и встроенный менеджер файлов для быстрой загрузки файлов
Профессиональная поддержка 24/7
Обращайтесь по всем вопросам, связанным с хостингом, мы поможем в любой момент
Командный доступ
Делитесь доступом к аккаунту с ограниченными правами без потери важных данных
Файловый менеджер
Загружайте, изменяйте и управляйте проектами через удобный менеджер файлов прямо в панели управления
Бесплатный
SSL-сертификат
Обеспечивайте надёжное соединение для своих клиентов

Возможности Drupal

Гибкость

В друпал вы сможете легко редактировать контент — добавлять текст, изображения, видео и другие медиафайлы без навыков программирования

Многоязычность

Платформа предлагает мощные инструменты управления многоязычным контентом

Расширяемость

Drupal имеет обширную библиотеку модулей, которые позволяют улучшать функциональность онлайн-ресурса по мере необходимости

Безопасность

Активное сообщество разработчиков регулярно выпускают обновления и патчи, чтобы обеспечить защиту от уязвимостей и атак

Адаптивный дизайн

Вы найдёте много тем, оптимизированных под разные устройства и экраны

Интеграция

Простое подключение различных сервисов, таких как CRM, почта, платёжные системы и сторонние приложения помогут упростить бизнес-процессы

Кому подойдёт хостинг
на Drupal?

Хостинг на друпал — это отличный выбор для тех, кому требуется гибкая
и мощная платформа для управления онлайн-ресурсами. Он подходит
для различных ниш, включая корпоративные сайты, образовательные
порталы, сообщества, социальные сети и многое другое

Предпринимателям

Создавайте проекты любых масштабов: от сайтов-визиток до крупных интернет-магазинов
Предпринимателям

Блогерам и авторам

Используйте темы и модули для публикации контента: добавляйте новые записи, категории и управляйте комментариями в пару кликов
Блогерам и авторам

Для личных целей

Разрабатывайте персональные онлайн-ресурсы для своих потребностей без помощи разработчиков
Для личных целей

Дополнительные услуги

Дополнительный IP адрес

Дополнительный IP-адрес для изолирования сайта от других, которые расположены на общем IP
150
руб./мес.

Защитник сайтов

Ваша надежная защита от взлома и заражений
289
руб./мес.

Антивирус

Сканирует сайты на наличие заражений и удаляет обнаруженный вредоносный код
289
руб./мес.

Защита от DDoS атак

Система защиты от атак любой мощности
300
руб./мес.

Лечение сайтов

Надежное решение для устранения заражений с вниманием к каждому сайту
от 1 350
руб.

Реклама и продвижение

Настройте поисковое продвижение (SEO) и поднимите свой сайт в поисковой выдаче
от 189
руб./мес.

Удобная панель управления

Интуитивный интерфейс
Панель управления разработана с учетом простоты использования. Это позволит вам работать с хостингом и сайтами без особых навыков
Хостинг и домен в одном месте
Возможность управлять и хостингом, и доменом в одной панели управления обеспечит централизацию проектов. Вам не нужно переключаться между различными платформами – это сэкономит время и упростит процесс работы над веб-проектом
Удобное управление файлами
Вы можете легко загружать, скачивать и управлять файлами. Панель управления предоставляет файловый менеджер с возможностью создания, копирования, перемещения и удаления файлов и папок. Также вы сможете редактировать текстовые файлы прямо в панели управления без необходимости скачивать и загружать их обратно
Каталог CMS
Каталог CMS предоставляет интуитивный интерфейс и множество функциональных возможностей для создания различных веб-ресурсов
Мониторинг и статистика
Панель управления предоставляет инструменты для мониторинга и анализа производительности веб-сайтов: статистика посещаемости, использование ресурсов, скорость загрузки и многое другое. Эти компоненты помогут вам оптимизировать проекты и сделать их более эффективными
Бэкапы и восстановление
На хостинге автоматически создаются регулярные резервные копии файлов, баз данных и других ресурсов, что гарантирует защиту данных в случае сбоя или ошибки. Вы также можете создавать дополнительные резервные копии через панель управления, например, перед внесением важных изменений на онлайн-ресурсе

Хостинг для Drupal
от Timeweb

Автоматическая установка

Вам не нужно тратить время на загрузку CMS, друпал будет установлен сразу же после регистрации аккаунта

Простое управление проектами

На хостинге для Drupal вы будете использовать удобную панель управления, с помощью которого легко перемещать, удалять и изменять файлы, подключать домен и выполнять другие действия

Мощные SSD-накопители

Скорость загрузки сайтов будет оставаться всегда максимальной, даже при низкой скорости интернета

Высокая степень защиты

Все сайты будут надёжно защищены от злоумышленников и физических воздействий. А благодаря резервному копированию данных вы всегда сможете вернуться к нужной точке проекта

Вопросы и ответы

Как купить хостинг на Drupal?
Чем хостинг с Drupal отличается от обычного виртуального хостинга?
Могу я протестировать хостинг бесплатно?
Нужно ли устанавливать Drupal самостоятельно?
Доступны ли готовые шаблоны сайтов?
Можно ли перейти с обычного тарифа виртуального хостинга на CMS-тариф?
Где находятся серверы, на которых размещён хостинг для Drupal?
Что выбрать: Drupal или Wordpress?