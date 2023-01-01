Хостинг для Drupal

В друпал вы сможете легко редактировать контент — добавлять текст, изображения, видео и другие медиафайлы без навыков программирования
Платформа предлагает мощные инструменты управления многоязычным контентом
Drupal имеет обширную библиотеку модулей, которые позволяют улучшать функциональность онлайн-ресурса по мере необходимости
Активное сообщество разработчиков регулярно выпускают обновления и патчи, чтобы обеспечить защиту от уязвимостей и атак
Вы найдёте много тем, оптимизированных под разные устройства и экраны
Простое подключение различных сервисов, таких как CRM, почта, платёжные системы и сторонние приложения помогут упростить бизнес-процессы
Вам не нужно тратить время на загрузку CMS, друпал будет установлен сразу же после регистрации аккаунта
На хостинге для Drupal вы будете использовать удобную панель управления, с помощью которого легко перемещать, удалять и изменять файлы, подключать домен и выполнять другие действия
Скорость загрузки сайтов будет оставаться всегда максимальной, даже при низкой скорости интернета
Все сайты будут надёжно защищены от злоумышленников и физических воздействий. А благодаря резервному копированию данных вы всегда сможете вернуться к нужной точке проекта