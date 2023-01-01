Хостинг для Drupal

Что такое Drupal Drupal – это мощная система управления контентом с открытым исходным кодом. Она позволяет создавать различные типы сайтов — блоги, новостные порталы, корпоративные веб-приложениями, интернет-магазины и многие другие. А благодаря широкому выбору тем, модулей и расширений, платформа обеспечивает высокую степень гибкости и адаптивности.



Одно из ключевых преимуществ друпала — масштабируемость. Вы можете начать с небольшого проекта и постепенно расширять его по мере необходимости. Также CMS обладает обширным сообществом, которое активно взаимодействует между собой. Это поможет вам найти поддержку и получить любую помощь при необходимости.